Egy szerinte elmaradt büntetőt kért számon a negyedik játékvezetőn a házigazda Portsmouth menedzsere, John Mousinho, aki eközben szóváltásba keveredett Frank Lamparddal, a Coventry City szakvezetőjével. Mindketten feldúlt állapotban mondták a magukét, s hozzá is értek a másikhoz, miközben a tartalék bíró végig igyekezett közéjük állni. Tettlegességig végül nem fajult a civakodás, amelyről természetesen megkérdezték a résztvevőket.

John Mousinho nem maradt a saját kispadjánál, így találkozott Frank Lamparddal Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Frank Lampard reagált

A konfliktus oka az lehetett, hogy a hazai szakember egy kézre pattant beadás után reklamált, ugyanakkor Frank Lampard szerint az eset túlmutat egy egyszerű reakción. A 106-szoros angol válogatott korábbi középpályás azt gyanítja, riválisa nyomást akart gyakorolni a negyedik játékvezetőre, s általa Gavin Ward vezetőbíróra.

– Szerintem ez egy ilyen stadion. A közönség a csapat mögött áll, és nyomás nehezedhet a játékvezetőre. A negyedik játékvezetőre nehezedő plusz nyomás szerintem nem szükséges.

Megértem a meccs közbeni érzelmeket, én is hasonlóan csinálnám, csak másképp. Az érzelmek úrrá lesznek rajtad, ha akarsz valamit, de szerintem a tizenegyes esélye egyáltalán nem volt egyértelmű. Nem tudom, mit mondana John, de a futballklubjainkért dolgozunk. Ha nyomást akar gyakorolni, megértem, de ez nem az én stílusom – nyilatkozta már lehiggadva Frank Lampard.

Megszólalt a másik fél, John Mousinho is, aki váltig állítja, járt volna nekik a büntető 0-0-nál.

A 39 éves, mindössze két éve visszavonult védő azt nyilatkozta, ő a negyedik játékvezetőnek beszélt, nem Lampardhoz.

A cikkünk alján szereplő felvételen látható vitatott esetet követően három gól is született, úgy nyert 2-1-re a Coventry, hogy a Portsmouth csak a 96. percben tudott szépíteni. Frank Lampard együttese sorozatban ötödször győzött, s egyetlen veretlenként vezeti a Championship tabelláját. A Portsmouth a 15. a 24 csapatos mezőnyben.