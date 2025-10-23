Kjetil Knutsen humoros, de őszinte megjegyzéssel kezdte sajtótájékoztatóját: elmondása szerint a füldugók, amelyeket a meccs előtt viseltek, nem váltak be.

Kjetil Knutsenen a füldugók sem segítettek

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Kukába a füldugókkal, a szurkolók hangereje fejfájást okozott

„Csodálatos volt a hangulat. A szurkolók fantasztikusak voltak.

A füldugók, amiket használtunk, nem működtek. Később ki is vettem őket, most pedig, ahogy itt ülök, fáj a fejem” – mondta a norvég tréner, majd hozzátette: „Az atmoszféra egyszerűen elképesztő volt.

A szakember szerint csapata felkészült Galatasarayból, ám a kulcspillanatokban elkövetett egyéni hibák megpecsételték sorsukat. „Jól ismertük a Galatasaray játékosait és a stílusukat. Mégis, ezen a szinten az egyéni hibák elkerülhetetlenül megbosszulják magukat. Négy-öt ilyen hiba is volt ma, és ezekből született meg az eredmény. Gyakorlatilag mi ajándékoztunk nekik három gólt” – fogalmazott Knutsen.

Knutsen szerint a Galatasaray nemcsak játékban, hanem mentálisan is erősebb volt a mérkőzésen.

„Mind taktikai, mind fizikai szinten jól készültünk, de a Galatasaray nagy nyomást helyezett ránk. A Bajnokok Ligájában a szint nagyon magas, és ma nem tudtuk hozni azt a teljesítményt, amit ilyenkor elvárnak. Ez a vereség fájdalmas, de sokat tanulhatunk belőle” – mondta.

A magyar válogatott támadó végigjátszotta az összecsapást, amit a nigériai Victor Osimhen az első félidőben szerzett két góljával hamar eldöntött. A török együttes három forduló után két győzelemmel és egy vereséggel áll, és jó eséllyel pályázik a továbbjutásra, míg a norvég csapat két ponttal a 26. helyen áll.