„Ha túléli a fiatalságát, világsztár lesz” – mondta róla az egyik első edzője, amikor a kis Paul Gascoigne még csak 13 évesen focizott Gateshead utcáin. Igaza lett: Gascoigne világsztár lett. De minden siker és elismerés ellenére a túlélés maradt az élete legnehezebb része.

Gascoigne, a legenda újságíró nélkül, a saját szavaival írta meg élete elképesztő történetét

Fotó: EUAN CHERRY / NurPhoto

Gascoigne: a pályán zseni és szabad, a magánéletben elveszett

A nyolcvanas évek közepén robbant be a Newcastle Unitedben, majd a Tottenham színeiben vált Anglia egyik legnépszerűbb játékosává. Az 1990-es olaszországi világbajnokságon az egész világ megismerte: ő volt az a könnyes szemű középpályás, aki az NSZK elleni elődöntőben kapott sárga lapja miatt tudta, hogy lemarad a döntőről (már ha bejutott volna Anglia). És ezzel meghatotta az egész országot. „Ő volt a legtermészetesebb tehetség, akit Anglia valaha látott” – mondta róla Gary Lineker.

Az 1996-os Eb-n, a skótok elleni zseniális átemelős gólja máig kötelező része az angol futballtörténelemnek. A pályán bohém zseni volt, aki az öröm kedvéért játszott – és ez látszott is rajta.

Csakhogy az a szabadság, ami a gyepen elbűvölte a közönséget, a magánéletben lassan önpusztítássá vált.

Gascoigne már a Rangers játékosaként is elismerte: „A szünetben ittam kilenc brandyt, aztán kimentem és lőttem két gólt.” Az edző csak nézett, ő pedig nevetve tette hozzá: „Semmi baj, még nem vagyok részeg.” A közönség rajongott érte, az edzők kétségbeestek tőle, a sajtó pedig minden lépését figyelte.

A gyilkossági ügy, ahol mindenki sírva nevetett

A 2010-es Raoul Moat-ügy - amiről a könyvében részletesen is ír - újabb mélypont volt: Gascoigne részegen, csirkével, kenyérrel és sörrel érkezett a gyilkossági helyszínre, mert úgy gondolta, megmentheti a rendőrségi hajszába keveredett gyilkost. A rendőrség azonnal elvitte. Az ország nem tudta eldönteni, sírjon vagy nevessen. Ez volt az a pillanat, amikor mindenki számára nyilvánvalóvá vált: a valaha ünnepelt zseni mélyen elveszett.

Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Néhány évvel később Arizonában 18 napig mesterséges kómában tartották, miután a szíve leállt.

Amikor magához tért, ennyit mondott: „Azt hittem, még van hátra egy félidő.” Túlélte, de a teste és lelke végleg megrepedt. Azóta újra és újra próbálja abbahagyni az ivást, rövidebb időkre sikerül is, de a visszaesések gyorsak és fájdalmasak.