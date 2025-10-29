Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Paul Gascoigne újra a figyelem középpontjába került. Az angol futball egyik legnagyobb zsenije ezúttal nem a pályáról, hanem a saját démonairól beszél, és arról, hogy soha nem tud józan lenni. Hamarosan megjelenik új könyve, az Eight – The Real Gazza, amelyben először próbálja meg őszintén, saját szavaival elmondani, mi történt vele. A szurkolók aggódnak Gascoigne-ért, és természetesen szeretnék megmenteni egykori hősüket.

„Ha túléli a fiatalságát, világsztár lesz” – mondta róla az egyik első edzője, amikor a kis Paul Gascoigne még csak 13 évesen focizott Gateshead utcáin. Igaza lett: Gascoigne világsztár lett. De minden siker és elismerés ellenére a túlélés maradt az élete legnehezebb része.

Gascoigne, a legenda újságíró nélkül, a saját szavaival írta meg életet elképesztő történetét Fotó: EUAN CHERRY / NurPhoto
Gascoigne, a legenda újságíró nélkül, a saját szavaival írta meg élete elképesztő történetét
Fotó: EUAN CHERRY / NurPhoto

Gascoigne: a pályán zseni és szabad, a magánéletben elveszett

A nyolcvanas évek közepén robbant be a Newcastle Unitedben, majd a Tottenham színeiben vált Anglia egyik legnépszerűbb játékosává. Az 1990-es olaszországi világbajnokságon az egész világ megismerte: ő volt az a könnyes szemű középpályás, aki az NSZK elleni elődöntőben kapott sárga lapja miatt tudta, hogy lemarad a döntőről (már ha bejutott volna Anglia). És ezzel meghatotta az egész országot. „Ő volt a legtermészetesebb tehetség, akit Anglia valaha látott” – mondta róla Gary Lineker.

Az 1996-os Eb-n, a skótok elleni zseniális átemelős gólja máig kötelező része az angol futballtörténelemnek. A pályán bohém zseni volt, aki az öröm kedvéért játszott – és ez látszott is rajta.

Csakhogy az a szabadság, ami a gyepen elbűvölte a közönséget, a magánéletben lassan önpusztítássá vált.

Gascoigne már a Rangers játékosaként is elismerte: „A szünetben ittam kilenc brandyt, aztán kimentem és lőttem két gólt.” Az edző csak nézett, ő pedig nevetve tette hozzá: „Semmi baj, még nem vagyok részeg.” A közönség rajongott érte, az edzők kétségbeestek tőle, a sajtó pedig minden lépését figyelte.

A gyilkossági ügy, ahol mindenki sírva nevetett

A 2010-es Raoul Moat-ügy - amiről a könyvében részletesen is ír - újabb mélypont volt: Gascoigne részegen, csirkével, kenyérrel és sörrel érkezett a gyilkossági helyszínre, mert úgy gondolta, megmentheti a rendőrségi hajszába keveredett gyilkost. A rendőrség azonnal elvitte. Az ország nem tudta eldönteni, sírjon vagy nevessen. Ez volt az a pillanat, amikor mindenki számára nyilvánvalóvá vált: a valaha ünnepelt zseni mélyen elveszett.

l'attaquant écossais Paul Gascoigne (D) est ŕ la lutte avec le strasbourgeois Olivier Dacourt, le 16 septembre ŕ Strasbourg, lors de la rencontre Strasbourg/Glasgow Rangers comptant pour les 32e de finale aller de la Coupe de l'UEFA de fooball. (IMAGE ELECTRONIQUE) Glasgow's striker Paul Gascoigne (R) fights with Starsbourg's Olivier Dacourt, 16 September in Strasbourg, during their game counting for the UEFA soccer cup first leg. (ELECTRONIC IMAGE) (Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)
Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Néhány évvel később Arizonában 18 napig mesterséges kómában tartották, miután a szíve leállt.

Amikor magához tért, ennyit mondott: „Azt hittem, még van hátra egy félidő.” Túlélte, de a teste és lelke végleg megrepedt. Azóta újra és újra próbálja abbahagyni az ivást, rövidebb időkre sikerül is, de a visszaesések gyorsak és fájdalmasak.

2024 tavaszán a Sky News kamerái előtt csendesen mondta: „Régen boldog részeg voltam. Most már szomorú részeg vagyok. Nem megyek ki inni, bent iszom.”

Ma Dorsetben él, az ügynöke vendégszobájában. Nem tagad, nem mentegetőzik, csak kimondja: „Nem tudok megváltozni. Valószínűleg Gazzaként fogok meghalni.”

A futballhős, aki betegséggel küzd

A brit sajtó ma már nem botrányhősként, hanem mentális betegként ír róla. Gascoigne bipoláris zavarral és depresszióval küzd, és gyakran mondja, hogy a futball után elvesztette az identitását.

„Ha nem játszom, nem tudom, ki vagyok.” Az alkohol maradt az egyetlen állandó pont az életében.

Most, hogy új könyvén dolgozik, a szurkolók egyszerre félnek és reménykednek. Az Eight – The Real Gazza nem ígér megváltást, inkább őszinte vallomás lesz – arról, mit jelentett elveszni a dicsőség után. Aki elolvassa, valószínűleg nem futballhőst, hanem embert lát majd: hibákkal, szégyennel, de valódi érzelmekkel.

Former England football player, Paul Gascoigne poses for photographers during the launch of his new book 'Glorious' in Canary Wharf, east London on October 13, 2011. AFP PHOTO / BEN STANSALL (Photo by BEN STANSALL / AFP)
Fotó: BEN STANSALL / AFP

A közösségi oldalakon a hírt követően százával érkeznek az üzenetek: „Ha hallom a nevét, egyszerre nevetek és sírok” – írta egy Rangers-drukker. Egy másik így fogalmazott: „Gazza volt az utolsó, aki tényleg élvezte, amit csinál. Lehetett szeretni, lehetett félteni, de nem lehetett nem figyelni rá.” 

Top 5 Gazza-mozdulat – a zseni pillanatai

1. A könnyek meccse – Olaszország ’90
Az NSZK elleni elődöntőben sárga lapot kapott, ami miatt nem játszhatott volna a döntőben. A kamera elkapta, ahogy elsírja magát – ez a pillanat tette őt nemzeti ikonná.

2. Az átemelős gól – Skócia, Euro ’96
Colin Hendryt leültette egy pazar csellel, majd átemelte a labdát a feje fölött, és kapásból a hálóba bombázta. Anglia eufóriában, a Wembley tombolt – a gól azóta is az Eb-történelem része.

3. A római derbi – Lazio–Roma, 1992
Első olasz szezonjában Gascoigne a városi derbin fejjel egyenlített, és azonnal belopta magát a Lazio-szurkolók szívébe. A Stadio Olimpico egyetlen brit futballistát sem ünnepelt így előtte.

4. FA-kupa-döntő, 1991
A Tottenham játékosaként őrült lendülettel kezdte a meccset, szabadrúgása a lécről jött le, majd súlyos térdsérülést szenvedett. Az a nap egyszerre volt dicsőség és tragédia – innen kezdődött a lejtmenet.

5. A „hegedülős” ünneplés – Rangers, 1995
Gólja után a rivális Aberdeen-szurkolók előtt „hegedülni” kezdett – egyszerre provokatív és vicces gesztus volt. A skót futballban máig emlegetik ezt a pillanatot.

Top 5 Gazza-balhé – amikor elszabadult a zseni

1. Raoul Moat-ügy, 2010
Gascoigne ittasan érkezett egy gyilkossági helyszínre, csirkével, kenyérrel és sörrel a kezében, mert azt hitte, segíthet a menekülő férfin. A rendőrség azonnal elvitte – az ország egyszerre döbbent és szomorú volt.

2. „Kilenc brandy a szünetben” – Rangers-idők
Gascoigne maga mesélte, hogy egy meccs szünetében kilenc brandyt ivott, majd kiment és duplázott. „Semmi baj, még nem vagyok részeg” – mondta nevetve.

3. Repülőn történt incidens, 2009
Egy Belfastba tartó járaton annyira ittas volt, hogy a személyzet kénytelen volt rendőrt hívni. A landolás után kórházba vitték, majd rehabilitációra küldték – ez már a sokadik volt az évek során.

4. Hotelbalhé és eltűnés, 2004
Egy dél-angliai szállodában feldúlta a szobáját, majd nyomtalanul eltűnt. A rendőrség napokig kereste, végül egy rehabilitációs központban találtak rá – klasszikus példája a kontrollvesztett időszakainak.

5. Zokniba-pisilős tréfa Gattusóval, 1997
Az olasz csapattárs, Gennaro Gattuso mesélte: Gascoigne egyszer poénból belepisilt a zoknijába az öltözőben. Abszurd, de jellemző sztori volt a brit fenegyerekről.

  • Még több cikk
Szomorú vallomás: a legendás angol focista örökre alkoholista marad
Összeesett az otthonában, intenzív osztályra került az angol focilegenda
Zenész focisták: világsztárok, akik nem csak a futballpályát hódították meg

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!