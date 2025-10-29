„Ha túléli a fiatalságát, világsztár lesz” – mondta róla az egyik első edzője, amikor a kis Paul Gascoigne még csak 13 évesen focizott Gateshead utcáin. Igaza lett: Gascoigne világsztár lett. De minden siker és elismerés ellenére a túlélés maradt az élete legnehezebb része.
Gascoigne: a pályán zseni és szabad, a magánéletben elveszett
A nyolcvanas évek közepén robbant be a Newcastle Unitedben, majd a Tottenham színeiben vált Anglia egyik legnépszerűbb játékosává. Az 1990-es olaszországi világbajnokságon az egész világ megismerte: ő volt az a könnyes szemű középpályás, aki az NSZK elleni elődöntőben kapott sárga lapja miatt tudta, hogy lemarad a döntőről (már ha bejutott volna Anglia). És ezzel meghatotta az egész országot. „Ő volt a legtermészetesebb tehetség, akit Anglia valaha látott” – mondta róla Gary Lineker.
Az 1996-os Eb-n, a skótok elleni zseniális átemelős gólja máig kötelező része az angol futballtörténelemnek. A pályán bohém zseni volt, aki az öröm kedvéért játszott – és ez látszott is rajta.
Csakhogy az a szabadság, ami a gyepen elbűvölte a közönséget, a magánéletben lassan önpusztítássá vált.
Gascoigne már a Rangers játékosaként is elismerte: „A szünetben ittam kilenc brandyt, aztán kimentem és lőttem két gólt.” Az edző csak nézett, ő pedig nevetve tette hozzá: „Semmi baj, még nem vagyok részeg.” A közönség rajongott érte, az edzők kétségbeestek tőle, a sajtó pedig minden lépését figyelte.
A gyilkossági ügy, ahol mindenki sírva nevetett
A 2010-es Raoul Moat-ügy - amiről a könyvében részletesen is ír - újabb mélypont volt: Gascoigne részegen, csirkével, kenyérrel és sörrel érkezett a gyilkossági helyszínre, mert úgy gondolta, megmentheti a rendőrségi hajszába keveredett gyilkost. A rendőrség azonnal elvitte. Az ország nem tudta eldönteni, sírjon vagy nevessen. Ez volt az a pillanat, amikor mindenki számára nyilvánvalóvá vált: a valaha ünnepelt zseni mélyen elveszett.
Néhány évvel később Arizonában 18 napig mesterséges kómában tartották, miután a szíve leállt.
Amikor magához tért, ennyit mondott: „Azt hittem, még van hátra egy félidő.” Túlélte, de a teste és lelke végleg megrepedt. Azóta újra és újra próbálja abbahagyni az ivást, rövidebb időkre sikerül is, de a visszaesések gyorsak és fájdalmasak.
2024 tavaszán a Sky News kamerái előtt csendesen mondta: „Régen boldog részeg voltam. Most már szomorú részeg vagyok. Nem megyek ki inni, bent iszom.”
Ma Dorsetben él, az ügynöke vendégszobájában. Nem tagad, nem mentegetőzik, csak kimondja: „Nem tudok megváltozni. Valószínűleg Gazzaként fogok meghalni.”
A futballhős, aki betegséggel küzd
A brit sajtó ma már nem botrányhősként, hanem mentális betegként ír róla. Gascoigne bipoláris zavarral és depresszióval küzd, és gyakran mondja, hogy a futball után elvesztette az identitását.
„Ha nem játszom, nem tudom, ki vagyok.” Az alkohol maradt az egyetlen állandó pont az életében.
Most, hogy új könyvén dolgozik, a szurkolók egyszerre félnek és reménykednek. Az Eight – The Real Gazza nem ígér megváltást, inkább őszinte vallomás lesz – arról, mit jelentett elveszni a dicsőség után. Aki elolvassa, valószínűleg nem futballhőst, hanem embert lát majd: hibákkal, szégyennel, de valódi érzelmekkel.
A közösségi oldalakon a hírt követően százával érkeznek az üzenetek: „Ha hallom a nevét, egyszerre nevetek és sírok” – írta egy Rangers-drukker. Egy másik így fogalmazott: „Gazza volt az utolsó, aki tényleg élvezte, amit csinál. Lehetett szeretni, lehetett félteni, de nem lehetett nem figyelni rá.”
Top 5 Gazza-mozdulat – a zseni pillanatai
1. A könnyek meccse – Olaszország ’90
Az NSZK elleni elődöntőben sárga lapot kapott, ami miatt nem játszhatott volna a döntőben. A kamera elkapta, ahogy elsírja magát – ez a pillanat tette őt nemzeti ikonná.
2. Az átemelős gól – Skócia, Euro ’96
Colin Hendryt leültette egy pazar csellel, majd átemelte a labdát a feje fölött, és kapásból a hálóba bombázta. Anglia eufóriában, a Wembley tombolt – a gól azóta is az Eb-történelem része.
3. A római derbi – Lazio–Roma, 1992
Első olasz szezonjában Gascoigne a városi derbin fejjel egyenlített, és azonnal belopta magát a Lazio-szurkolók szívébe. A Stadio Olimpico egyetlen brit futballistát sem ünnepelt így előtte.
4. FA-kupa-döntő, 1991
A Tottenham játékosaként őrült lendülettel kezdte a meccset, szabadrúgása a lécről jött le, majd súlyos térdsérülést szenvedett. Az a nap egyszerre volt dicsőség és tragédia – innen kezdődött a lejtmenet.
5. A „hegedülős” ünneplés – Rangers, 1995
Gólja után a rivális Aberdeen-szurkolók előtt „hegedülni” kezdett – egyszerre provokatív és vicces gesztus volt. A skót futballban máig emlegetik ezt a pillanatot.
Top 5 Gazza-balhé – amikor elszabadult a zseni
1. Raoul Moat-ügy, 2010
Gascoigne ittasan érkezett egy gyilkossági helyszínre, csirkével, kenyérrel és sörrel a kezében, mert azt hitte, segíthet a menekülő férfin. A rendőrség azonnal elvitte – az ország egyszerre döbbent és szomorú volt.
2. „Kilenc brandy a szünetben” – Rangers-idők
Gascoigne maga mesélte, hogy egy meccs szünetében kilenc brandyt ivott, majd kiment és duplázott. „Semmi baj, még nem vagyok részeg” – mondta nevetve.
3. Repülőn történt incidens, 2009
Egy Belfastba tartó járaton annyira ittas volt, hogy a személyzet kénytelen volt rendőrt hívni. A landolás után kórházba vitték, majd rehabilitációra küldték – ez már a sokadik volt az évek során.
4. Hotelbalhé és eltűnés, 2004
Egy dél-angliai szállodában feldúlta a szobáját, majd nyomtalanul eltűnt. A rendőrség napokig kereste, végül egy rehabilitációs központban találtak rá – klasszikus példája a kontrollvesztett időszakainak.
5. Zokniba-pisilős tréfa Gattusóval, 1997
Az olasz csapattárs, Gennaro Gattuso mesélte: Gascoigne egyszer poénból belepisilt a zoknijába az öltözőben. Abszurd, de jellemző sztori volt a brit fenegyerekről.
