Angliában minden idők legjobb focistái között tartják számon Paul Gascoigne-t, aki 57 alkalommal szerepelt hazája labdarúgó-válogatottjában. Annak a csapatnak a tagja volt, amely 1990-ben, az olaszországi labdarúgó vb-n, majd 1996-ban a hazai rendezésű Európa-bajnokságon is bejutott a négy közé. Gascoigne már akkor is komoly alkoholproblémákkal küzdött, ám a helyzet mit sem változott azóta.

Paul Gascoigne súlyos alkoholista, de nem hajlandó lemondani az italról

Fotó: FIRO SPORTPHOTO / firo Sportphoto

Paul Gascoigne nem tud leszokni az alkoholról

Köztudott, hogy Gascoigne hosszú évek óta nagyon komoly harcot vív az életben maradásért. Az angol legenda súlyos alkoholista. A Mirrornak adott interjújában elmondta, hiába próbált meg küzdeni a betegség ellen, számos alkalommal vett részt rehabilitáción, egyszerűen nem tudja abbahagyni az ivást – ám ami a legszomorúbb, hogy már nem is akarja.

„Csak a szórakozás kedvéért teszem. Lehet, hogy megbánom majd, de nem gondolok a tegnapra, vagy a holnapra, csak a mának élek” – kezdte Gascoigne, aki azzal viccelődött, hogy 82 éves édesanyja, Carol az egyetlen ember, aki nem Gazza-ak, hanem Paulnak hívja.

Nem változtam, nem tudok megváltozni, nem tudom, hogyan változzak. Valószínűleg így fogok meghalni, de legalább az egész világ tudja, mennyire gyenge ember vagyok, meg azt is, hogy mit tettem. Azért ittam, mert inni akartam. Miután kijózanodtam néhány pillanatra mindig megbántam a következményeket. Biztosan megbántottam apámat és anyámat ezzel a viselkedéssel, de az ember, amikor iszik, nem erre gondol”

– jelentette ki az 58 éves korábbi futballista, aki nem rég intenzív osztályra került, de azóta már stabilizálódott az állapota.

Hamarosan megjelenik Gascoigne önéletrajzi könyve, a „Nyolc”, amely bemutatja a balhés futballista életének figyelemre méltó sikereit és küzdelmeit – mind a pályán, mind azon kívül. A könyv érinti a korábbi házasságát, edzőivel és csapattársaival való viszonyát. Elmeséli azt a 2010-es történetet is, amikor a háromgyermekes Raoul Thomas Moat öngyilkos lett, miután gyilkosságot követett el. Gascoigne önmagát Moat egyik legjobb barátjának nevezte, s mindig is próbálta őt lebeszélni az öngyilkosságról. Később Gascoigne is súlyos botrányokba keveredett, volt, hogy kokain hatása alatt vett részt egy élő adásban, de többször le is tartóztatták.