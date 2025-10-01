Gavi térde augusztus végén a Barcelona egyik edzésén sérült meg, ráadásul ugyanaz a térde, amelyben 2023 novemberében keresztszalag-szakadást szenvedett a Grúzia elleni Eb-selejtezőn. A súlyos sérülés következtében a katalán csapat játékosának 11 hónapot kellett kihagynia, így lemaradt a 2024-es Európa-bajnokságról, amely a spanyol csapat győzelmével zárult.

Gavi egy tét nélküli Eb-selejtezőn szenvedett súlyos térdsérülést

Fotó: Cesar Manso/AFP

A Barcelona orvosai korábban kizárták az újabb keresztszalag-sérülést, ezért konzervatív kezelési javasoltak Gavinak, hogy elkerüljék az újabb sebészeti beavatkozást. Azonban a háromhetes pihentetéssel nem múlt el a kellemetlen érzése a fiatal játékosnak, ezért a Barcelona orvosai arra jutottak, hogy artroszkópos műtétet, egyfajta kulcslyukműtétet végeznek Gavi térdén, amely során egy kamerát használnak az ízületi problémák diagnosztizálására és kezelésére.

Gavi elképesztően peches a sérülésekkel

Amikor a műtétet végezték, az orvosok rájöttek, hogy nem zúzódásos meniszkuszsérülésről van szó, hanem egy törésről, így Gavi térde sokkal rosszabb állapotban van, mint amire számítottak, ezt pedig egy komolyabb műtéttel kellett helyrehozni.

Kezdetben úgy volt, hogy Gavinak a rutinműtét után körülbelül egy hónapot kell majd kihagynia, azonban a felépüléséhez szükséges idő most az ötszörösére nőtt.

A Barcelona csapatánál mindenkit sokkolt a hír. A The Athletic öltözőn belüli névtelen forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az első csapat tagjait nagyon felzaklatta a hír, mert a hosszú távú sérülések a focisták rémálmai, ezek az esetek pedig bárkivel megtörténhetnek.

A 21 éves Gavi közkedvelt játékos a Barcelona öltözőjében, így a műtét után Lamine Yamal, Ronald Araujo és Pedri meglátogatták a kórházban, a fiatalokról pedig egy kép is felkerült az Instagramra.

Másnap reggel Hansi Flick, a Barcelona edzője is meglátogatta a lábadozó Gavit, akit sikerült nagyon meglepnie.

Felébresztettem. Meglepődött, de edzésünk volt, ezért korán ott kellett lennem. Gavinak hatalmas szíve van, nagyon érzelmes. Nem mondanám, hogy meghalna ezért a klubért, de ezért a klubért él. Segíteni fogunk neki, de tisztában van vele, hogy nehéz lesz. De ha valaki képes erre, akkor az Gavi”

– mondta még a Real Oviedo elleni bajnokit megelőzően a Barcelona edzője.