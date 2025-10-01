Gavi térde augusztus végén a Barcelona egyik edzésén sérült meg, ráadásul ugyanaz a térde, amelyben 2023 novemberében keresztszalag-szakadást szenvedett a Grúzia elleni Eb-selejtezőn. A súlyos sérülés következtében a katalán csapat játékosának 11 hónapot kellett kihagynia, így lemaradt a 2024-es Európa-bajnokságról, amely a spanyol csapat győzelmével zárult.
A Barcelona orvosai korábban kizárták az újabb keresztszalag-sérülést, ezért konzervatív kezelési javasoltak Gavinak, hogy elkerüljék az újabb sebészeti beavatkozást. Azonban a háromhetes pihentetéssel nem múlt el a kellemetlen érzése a fiatal játékosnak, ezért a Barcelona orvosai arra jutottak, hogy artroszkópos műtétet, egyfajta kulcslyukműtétet végeznek Gavi térdén, amely során egy kamerát használnak az ízületi problémák diagnosztizálására és kezelésére.
Amikor a műtétet végezték, az orvosok rájöttek, hogy nem zúzódásos meniszkuszsérülésről van szó, hanem egy törésről, így Gavi térde sokkal rosszabb állapotban van, mint amire számítottak, ezt pedig egy komolyabb műtéttel kellett helyrehozni.
Kezdetben úgy volt, hogy Gavinak a rutinműtét után körülbelül egy hónapot kell majd kihagynia, azonban a felépüléséhez szükséges idő most az ötszörösére nőtt.
A Barcelona csapatánál mindenkit sokkolt a hír. A The Athletic öltözőn belüli névtelen forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az első csapat tagjait nagyon felzaklatta a hír, mert a hosszú távú sérülések a focisták rémálmai, ezek az esetek pedig bárkivel megtörténhetnek.
A 21 éves Gavi közkedvelt játékos a Barcelona öltözőjében, így a műtét után Lamine Yamal, Ronald Araujo és Pedri meglátogatták a kórházban, a fiatalokról pedig egy kép is felkerült az Instagramra.
Másnap reggel Hansi Flick, a Barcelona edzője is meglátogatta a lábadozó Gavit, akit sikerült nagyon meglepnie.
Felébresztettem. Meglepődött, de edzésünk volt, ezért korán ott kellett lennem. Gavinak hatalmas szíve van, nagyon érzelmes. Nem mondanám, hogy meghalna ezért a klubért, de ezért a klubért él. Segíteni fogunk neki, de tisztában van vele, hogy nehéz lesz. De ha valaki képes erre, akkor az Gavi”
– mondta még a Real Oviedo elleni bajnokit megelőzően a Barcelona edzője.
Gavi közismerten küzdőszellemről ismert a pályán, olyannyira, hogy sokan jövőbeli csapatkapitányként tekintenek rá. A szurkolók szívébe akkor lopta be magát végérvényesen, amikor 2023 márciusában egy Athletic Bilbao elleni találkozón a földön feküdt, majd úgy próbált meg szerelni, hogy fejjel a labda útjába vetette magát.
Gavi a 2023 novemberében elszenvedett elülső keresztszalag-szakadásából 2024 októberében tért vissza. Az előző szezonban a Barcelona remekelt, Gavi azonban a sérülése után kevés lehetőséget kapott, mert Hansi Flick nem szerette volna azonnal komoly terhelésnek kitenni. A német szakember elmondta neki, hogy Pedri és Dani Olmo remek formáját tekintve nem tud neki állandó játéklehetőséget garantálni, de Gavi pozitív hozzáállással fogadta a döntést, és tudatta Flickkel, hogy mindig számíthat rá.
Az idei szezon remekül indult Gavinak, hiszen a Barcelona távol-keleti előszezoni túráján ő volt a csapat gólkirálya, és úgy tűnt, minden esélye meglesz, hogy visszaverekedje magát a csapatba.
Ezzel szemben a 21 éves középpályásra most közel féléves kihagyás vár, így amikor visszatér, a csapat gerince már meglesz és nagy valószínűséggel a spanyol válogatott szövetségi kapitányának fejében is ott lesz már a világbajnokságra utazó keret névsora.
Gavinak így kis túlzással mindent előröl kell kezdenie, azonban a 21 éves klasszist nem lehet megtörni.
Akik ismernek, tudják, hogy annyiszor fogok visszatérni, ahányszor csak kell, hogy a végsőkig védjem a Barcelonát és a csapattársaimat”
– írta a műtétje után Gavi, aki eddig 155 mérkőzésen lépett pályára a katalán csapat színeiben.