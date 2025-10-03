Live
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában a Ferencváros Varga Barnabás remek góljával 1-0-ra nyert belga riválisa otthonában. A Genk csapatánál a vereséget követően nagy a csalódottság, és a belga sajtó sem finomkodott, egyenesen sorscsapást és katasztrófát emlegetett.

A Ferencváros a Plzen elleni döntetlennel, a Genk pedig a Glasgow Rangers otthonában aratott győzelemmel kezdte szereplését az Európa-liga alapszakaszában, így a belgák abban bíztak, hogy hazai pályán begyűjthetik a három pontot a magyar bajnok ellen. A Fradi azonban remekül futballozott, és a szenzációs formában lévő Varga Barnabás csodás fejesgóljával bravúros győzelmet aratott Belgiumban. A vereség után a belgák csalódottan nyilatkoztak, hiszen rúgott gól nélkül kaptak ki Robbie Keane csapatától.

Varga Barnabás szinten minden párharcát megnyerte a Genk elleni meccsen
Varga Barnabás szinten minden párharcát megnyerte a Genk elleni meccsen
Fotó: JOHAN EYCKENS / BELGA MAG

Nagy a csalódottság a Genknél

A Fradi győzelme után Thorsten Fink vezetőedző és Hendrik Van Crombrugge kapus elmondták, hogy a Varga fejére történő beívelésekre külön készültek, mégsem tudtak tenni ellene, így nagyon keserű számukra a magyar bajnok elleni vereség.

A belga lapok a Genk játékosának, Zakaria El-Uahdinak a sérülését emelték ki, a Fradi góljával kapcsolatban pedig megbocsáthatatlannak nevezték, hogy Jonathan Levit ennyire üresen hagyták beadni a jobb szélen. A Magyar Nemzet megírta, hogy a voetbalprimeur.be sportoldal fájdalmas belga vereségről írt, a nieuwsblad.be viszont ennél is messzebbre ment: 

ez a lap egyenesen a sors csapásának és katasztrófának nevezte, 

hogy a 11-est leszámítva az egyetlen valódi helyzetéből győztes gólt szerzett a magyar bajnok egy felejthető estén.

Ferencvaros' Hungarian forward #19 Barnabas Varga celebrates scoring the opening goal during the UEFA Europa League first round day 2 football match between KRC Genk and Ferencvaros at The Cegeka Arena in Genk on October 2, 2025. (Photo by Johan Eyckens / BELGA / AFP) / Belgium OUT
A Fradi győzelme után a belgák katasztrófát emlegettek
Fotó:  Johan Eyckens/Belga/AFP

A Ferencváros legközelebb a pont nélkül álló osztrák Salzburg vendége lesz az Európa-ligában, míg a Genk a spanyol Real Betist fogadja hazai pályán.

