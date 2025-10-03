A Ferencváros a Plzen elleni döntetlennel, a Genk pedig a Glasgow Rangers otthonában aratott győzelemmel kezdte szereplését az Európa-liga alapszakaszában, így a belgák abban bíztak, hogy hazai pályán begyűjthetik a három pontot a magyar bajnok ellen. A Fradi azonban remekül futballozott, és a szenzációs formában lévő Varga Barnabás csodás fejesgóljával bravúros győzelmet aratott Belgiumban. A vereség után a belgák csalódottan nyilatkoztak, hiszen rúgott gól nélkül kaptak ki Robbie Keane csapatától.
A Fradi győzelme után Thorsten Fink vezetőedző és Hendrik Van Crombrugge kapus elmondták, hogy a Varga fejére történő beívelésekre külön készültek, mégsem tudtak tenni ellene, így nagyon keserű számukra a magyar bajnok elleni vereség.
A belga lapok a Genk játékosának, Zakaria El-Uahdinak a sérülését emelték ki, a Fradi góljával kapcsolatban pedig megbocsáthatatlannak nevezték, hogy Jonathan Levit ennyire üresen hagyták beadni a jobb szélen. A Magyar Nemzet megírta, hogy a voetbalprimeur.be sportoldal fájdalmas belga vereségről írt, a nieuwsblad.be viszont ennél is messzebbre ment:
ez a lap egyenesen a sors csapásának és katasztrófának nevezte,
hogy a 11-est leszámítva az egyetlen valódi helyzetéből győztes gólt szerzett a magyar bajnok egy felejthető estén.
A Ferencváros legközelebb a pont nélkül álló osztrák Salzburg vendége lesz az Európa-ligában, míg a Genk a spanyol Real Betist fogadja hazai pályán.
