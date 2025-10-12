Steven Gerrard neve ismét felmerült a Glasgow Rangers kispadjával kapcsolatban. Az utóbbi napokban komolyan felvetődött, hogy az egykori Liverpool-legenda visszatérhet a skót klubhoz, ahol edzői karrierje igazán beindult.

Steven Gerrard egyelőre nem tér vissza a Rangers kispadjára

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Romokban a Rangers

A tréner korábban három idényt töltött el a Rangers élén, és óriási sikereket ért el: 2021-ben veretlenül vezette bajnoki címre a csapatot, először a skót élvonalba való visszatérésük óta. Gerrard irányítása alatt a Rangers története során először ért el legalább száz pontot. Az angol edző a remek bizonyítványával sok kérőt szerzett magának, Közülük a Premier League-be, az Aston Villához vezetett az útja, de kudarcot vallott, alig egy év után elküldték. Később Szaúd-Arábiában, az al-Ettifaknál próbálkozott, onnan másfél év után menesztették, januártól nincs csapata.

A Rangers sincs jobb helyzetben: Gerrard távozása óta egymást váltották az edzők, 2021 óta négyen fordultak meg a kispadon. Russell Martin hozta el a csúcspontot, tőle októberben, négy hónap után megváltak, miután a csapat gyengén kezdte a bajnoki idényt, és az Európa-ligában is két vereséggel nyitott.

Gerrard nem vállalta a Rangers irányítását

A szörnyű eredmények miatt ismét napirendre került Gerrard visszacsábítása. A felek tárgyalóasztalhoz is ültek, de végül nem jött létre megállapodás. Az angol tréner szabad kezet akart az átigazolásoknál, a Rangers erre nemet mondott, így Gerrard elköszönt, de békében vált el a vezetőségtől.

Gerrard a családja miatt is választhatta ezt az utat: közrejátszhattak: a szaúdi feladatai óta friss nagypapaként továbbra is Bahreinben tengeti a napjait.

Az is biztossá vált, hogy Gerrard egyelőre nem találkozik régi barátjával, Robbie Keane-nel sem, aki jelenleg a Ferencvárost irányítja. Ha az angol vállalta volna a Rangers vezetőedzői posztját, a két korábbi liverpooli és Los Angeles Galaxy-játékos decemberben csapott volna össze edzőként az Európa-liga csoportkörében – erre most biztosan nem kerül sor.

Ahogyan a Gerrard–Rangers könyv újabb fejezete sem készül el egyelőre.