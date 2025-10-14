Live
Még tíz perc sem telt el, amikor megszerezte a vezetést a magyar válogatott Portugáliában. A lisszaboni meccsen Szalai Attila volt eredményes.

A magyar válogatott Sallai Roland lövése után harcolt ki szögletet, amit Szoboszlai Dominik tekert középre. A portugál kapus, Diogo Costa Willy Orbánra figyelt, és a labda mellé nyúlt, ami így lett tökéletes Szalai Attilának, aki Bernardo Silva mellett fejelt a kapuba.

Szalai Attila fejelt a portugál kapuba
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A gól ITT nézhető meg.

A vezetés nem tartott sokáig, Semedo beadása után Cristiano Ronaldo egyenlített a 22. percben, majd az ötszörös aranylabdás az első félidő végén is szerzett egy gólt.

A magyar válogatott még soha nem tudott meccset nyerni Portugália ellen.

 

