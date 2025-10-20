Live
A Chelsea és a West Ham United korábbi edzője lett a svéd labdarúgó-válogatott szövetségi kaptánya. Graham Potter előtt nagy kihívás áll, vb-re kellene juttatnia a selejtezők során eddig szenvedő svéd csapatot.

A nemzeti csapat éléről néhány nappal ezelőtt menesztették a dán Jon Dahl Tomassont, miután a gárda négy fordulót követően egyetlen ponttal az utolsó helyen áll világbajnoki selejtezős csoportjában. A kirúgott edző utódja az a Graham Potter lett, aki legutóbb a West Ham Unitednél dolgozott.

Graham Potter lett a svéd válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY

Graham Potter vezetésével jutna ki a vb-re a svéd fociválogatott

A svédek ezzel együtt is kiharcolhatják még a vb-szereplést, hiszen a Nemzetek Ligájában korábban megnyerték csoportjukat, azaz jó eséllyel ott lesznek a pótselejtezőben.

A Svéd Labdarúgó Szövetség közleménye szerint a Chelsea és a Brighton korábbi vezetőedzőjének szerződése egyelőre márciusig érvényes, viszont ha a gárda kijut a jövő évi vb-re, automatikusan meghosszabbodik – adta hírül az MTI.

Potter számára egyáltalán nem ismeretlen a svéd futball, mivel 2011 és 2018 között az Östersunds FK csapatát irányította, amelyet a negyedosztályból indulva az élvonalba vezetett, 2017-ben pedig a klub történetének első kupagyőzelmét aratva az Európa-ligába jutott.

Az 50 éves tréner a Brightonnál ugyan sikeres volt, ám a Chelsea-nél és a West Hamnél is megbukott, mindkét londoni csapat végül menesztette a gyenge eredmények miatt. 

Potternek minden bizonnyal a svéd válogatottnál sem lesz könnyű dolga, igazi varázslatra lesz szüksége, hogy kijuttasa a csapatot a jövő évi világbajnokságra.

 

