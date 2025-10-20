A nemzeti csapat éléről néhány nappal ezelőtt menesztették a dán Jon Dahl Tomassont, miután a gárda négy fordulót követően egyetlen ponttal az utolsó helyen áll világbajnoki selejtezős csoportjában. A kirúgott edző utódja az a Graham Potter lett, aki legutóbb a West Ham Unitednél dolgozott.

Graham Potter lett a svéd válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY

Graham Potter vezetésével jutna ki a vb-re a svéd fociválogatott

A svédek ezzel együtt is kiharcolhatják még a vb-szereplést, hiszen a Nemzetek Ligájában korábban megnyerték csoportjukat, azaz jó eséllyel ott lesznek a pótselejtezőben.

A Svéd Labdarúgó Szövetség közleménye szerint a Chelsea és a Brighton korábbi vezetőedzőjének szerződése egyelőre márciusig érvényes, viszont ha a gárda kijut a jövő évi vb-re, automatikusan meghosszabbodik – adta hírül az MTI.

🚨🇸🇪 Graham Potter, new head coach of Sweden until March 2026 as initial short term contract with World Cup mission.



Deal agreed last week and signed in the last 24h as former West Ham manager returns immediately. pic.twitter.com/R0yPpgEZIq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2025

Potter számára egyáltalán nem ismeretlen a svéd futball, mivel 2011 és 2018 között az Östersunds FK csapatát irányította, amelyet a negyedosztályból indulva az élvonalba vezetett, 2017-ben pedig a klub történetének első kupagyőzelmét aratva az Európa-ligába jutott.

Az 50 éves tréner a Brightonnál ugyan sikeres volt, ám a Chelsea-nél és a West Hamnél is megbukott, mindkét londoni csapat végül menesztette a gyenge eredmények miatt.

Potternek minden bizonnyal a svéd válogatottnál sem lesz könnyű dolga, igazi varázslatra lesz szüksége, hogy kijuttasa a csapatot a jövő évi világbajnokságra.