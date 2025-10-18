Anglia kedden biztosította részvételét a jövő évi, 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságon, ám az angol válogatott októberi keretéből kimaradt többek között Jack Grealish is, aki nyáron távozott a Manchester Citytől, és kölcsönben az Evertonhoz szerződött.

Jack Grealish szárnyal az Evertonban

A váltás kétségtelenül jót tett az angol támadónak, az első hét bajnokin négy gólpasszt és egy gólt jegyzett eddig, ráadásul az augusztusi hónap legjobb játékosának is megválasztották a Premier League-ben.

A bulizásairól is híres Grealish azonban most ismét nem a futball pályán nyújtott teljesítménye miatt került a címlapokra, ugyanis az elmúlt napokat Dubajban töltötte, ahol igyekezett jól érezni magát, miután kihagyták az angol válogatott keretéből. A The Sun számolója szerint két ír kocsmát is meglátogatott, ahol kedélyesen elbeszélgetett sörözés közben a szurkolókkal, akiket még vacsorára is meghívott. A 30 éves szélsőt még jóval éjfél után is látták tivornyázni, miközben azzal viccelődött, hogy megszegte az Everton játékosai számára elrendelt este 10 órai kijárási tilalom.

Grealish előtt nyitva áll a Manchester City ajtaja

Az Everton ugyan szombaton csap össze a Manchester Cityvel, de Pep Guardiolának Grealish miatt biztosan nem kell aggódnia, mivel az angol játékos nem léphet pályára az anyacsapata ellen. Az angol támadó utóbbi hetekben mutatott jó formája azonban a spanyol szakember figyelmét sem kerülte el.

„Azt hiszem, még egy évre szól a szerződése nálunk. A lényeg az, hogy visszatért. Óriási hatással van az Everton játékára. Ezek után talán újra fog még a Manchester Cityben játszani, de nem tudom, mit hoz a jövő. Sok minden fog még történni addig, szóval meglátjuk. A legfontosabb, hogy újra játszik, és formába lendült. Szívből örülök ennek” – mondta a mérkőzés előtti pénteki sajtótájékoztatón Guardiola.

A négy mérkőzés óta veretlen Manchester City jelenleg az ötödik, míg az Everton a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben.