Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Kiderült, mi okozta a szolnoki buszbalesetet! Felkavaró részleteket árult el az egyik sérült

Link másolása
Vágólapra másolva!
Lesújtott az MLSZ. A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága szerdai ülésén meghozta a döntést a Ferencváros kapusának ügyében. Gróf Dávid, az Újpest elleni rangadón követett el súlyos sportszerűtlenséget.

Mint emlékezetes a két csapat vasárnapi, 245. derbije parázs hangulatban ért véget. Gróf Dávid, a vendég zöld-fehérek kapusa ugyanis a rendes játékidő ráadásában a labdáért rohanva kíméletlenül fellökte a hazai csapat egyik labdaszedőjét.

Újpest, FTC, Gróf Dávid
Újpesti focisták veszik körül a Fradi felelőtlen kapusát, Gróf Dávidot
Fotó: Ladóczki Balázs

Gróf Dávid büntetése

A válogatott kapus később ugyan bocsánatot kért a tettéért, ez azonban nem hatotta meg az MLSZ Fegelmi Bizottságát, amelyik szerdán 

súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben

 részesítette.

A Ferencváros elnöke, Orosz Pál ugyancsak súlyos, mi több „fájdalmas” büntetést helyezett kilátásba a rutinos kapusnak.

Kapcsolódó cikkek:

Botrány a Fradi meccsén, Varga Barnabásnak kellett beállni a kapuba - videó
Megszólalt a Fradi kiállított játékosa, megbánta, amit tett
Lehet, hogy Robbie Keane nem emlékszik rá, de miatta is kellett mezőnyjátékosnak a kapuba állni

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!