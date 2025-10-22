Mint emlékezetes a két csapat vasárnapi, 245. derbije parázs hangulatban ért véget. Gróf Dávid, a vendég zöld-fehérek kapusa ugyanis a rendes játékidő ráadásában a labdáért rohanva kíméletlenül fellökte a hazai csapat egyik labdaszedőjét.

Újpesti focisták veszik körül a Fradi felelőtlen kapusát, Gróf Dávidot

Fotó: Ladóczki Balázs

Gróf Dávid büntetése

A válogatott kapus később ugyan bocsánatot kért a tettéért, ez azonban nem hatotta meg az MLSZ Fegelmi Bizottságát, amelyik szerdán

súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben

részesítette.

A Ferencváros elnöke, Orosz Pál ugyancsak súlyos, mi több „fájdalmas” büntetést helyezett kilátásba a rutinos kapusnak.

