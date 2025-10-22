Lesújtott az MLSZ. A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága szerdai ülésén meghozta a döntést a Ferencváros kapusának ügyében. Gróf Dávid, az Újpest elleni rangadón követett el súlyos sportszerűtlenséget.
Mint emlékezetes a két csapat vasárnapi, 245. derbije parázs hangulatban ért véget. Gróf Dávid, a vendég zöld-fehérek kapusa ugyanis a rendes játékidő ráadásában a labdáért rohanva kíméletlenül fellökte a hazai csapat egyik labdaszedőjét.
Gróf Dávid büntetése
A válogatott kapus később ugyan bocsánatot kért a tettéért, ez azonban nem hatotta meg az MLSZ Fegelmi Bizottságát, amelyik szerdán
súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben
A Ferencváros elnöke, Orosz Pál ugyancsak súlyos, mi több „fájdalmas” büntetést helyezett kilátásba a rutinos kapusnak.
