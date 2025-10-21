A címvédő Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott az Újpest vendégeként, a derbi azonban ritkán látható botránnyal ért véget. A hosszabbításban a Fradi kapusa, Gróf Dávid ellökött egy labdaszedő gyereket, amiért azonalli piros lappal kiállították. Gróf a meccs után azonnal elnézést kért a tettéért, majd a közösségi médiában is megtette ezt.

Gróf Dávid piros lapot kapott az Újpest elleni derbi végén

Fotó: Ladóczki Balázs

Szűcs Lajos megvédte Gróf Dávidot

A korábbi magyar válogatott kapus, Szűcs Lajos – aki annak idején mindkét klubban védett – is megszólalt a témában és a védelmébe vette Grófot.

„Aki ismeri Dávidot, tudja, hogy nem sportszerűtlen, és szerintem már mindenkinél jobban fájlalja a történteket.

Velem is megesett hasonló, én egy kapu mögött álló újságíróval ütköztem össze az egyik meccs hevében, de az a gólöröm volt. Ezt nehéz kimagyarázni, mentegetni, Gróf is megbánta már ezerszer az affért, és bocsánatot is kért mindenkitől.

Hogy miként lehet ezt helyre ütni? Nehéz, mondhatom, kegyetlenül nehéz. Talán, ha elmegy a srác valamelyik meccsére, visz neki aláírt Fradi-mezt, meg ilyen jubileumi újpestit, amelyet direkt erre a meccsre készítettek. Ez bizonyára enyhít valamit a fiú fájdalmán, bár tudom, hogy az idő ezt is megoldja. Dávid még sokáig hordozza majd magában a torzan levezetett indulatát, s kettejük példája nyilván majd más focistáknak is utat mutat” – nyilatkozta a Ripostnak Szűcs Lajos.

Gróf Dávidot a labdaszedő fiú fellökése miatt állították ki

Fotó: Ladóczki Balázs

A Ferencváros kilenc lejátszott mérkőzés után az NB I tabellájának negyedik helyén áll, de ugyanúgy 16 pontot gyűjtött, mint a második MTK, amely egy meccsel többet játszott. A Fradi a bajnokságban legközelebb az utolsó helyen álló Zalaegerszeget fogadja, míg a nyolcadik helyen álló Újpest a Debrecen vendége lesz.

