Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó NB I hétvégi rangadóján a Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott az Újpest vendégeként. A meccs végén Gróf Dávidot kiállították, amiért fellökött egy labdaszedő gyereket. Az esetnek nagy visszhangja volt, de a Fradi játékosa azóta többször is elnézést kért. A Ferencváros és az Újpest korábbi kapusa, Szűcs Lajos is megszólalt a témában, és a védelmébe vette Grófot.

A címvédő Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott az Újpest vendégeként, a derbi azonban ritkán látható botránnyal ért véget. A hosszabbításban a Fradi kapusa, Gróf Dávid ellökött egy labdaszedő gyereket, amiért azonalli piros lappal kiállították. Gróf a meccs után azonnal elnézést kért a tettéért, majd a közösségi médiában is megtette ezt.

Gróf Dávid piros lapot kapott az Újpest elleni derbi végén
Gróf Dávid piros lapot kapott az Újpest elleni derbi végén
Fotó: Ladóczki Balázs

Szűcs Lajos megvédte Gróf Dávidot

A korábbi magyar válogatott kapus, Szűcs Lajos – aki annak idején mindkét klubban védett – is megszólalt a témában és a védelmébe vette Grófot.

„Aki ismeri Dávidot, tudja, hogy nem sportszerűtlen, és szerintem már mindenkinél jobban fájlalja a történteket. 

Velem is megesett hasonló, én egy kapu mögött álló újságíróval ütköztem össze az egyik meccs hevében, de az a gólöröm volt. Ezt nehéz kimagyarázni, mentegetni, Gróf is megbánta már ezerszer az affért, és bocsánatot is kért mindenkitől.

Hogy miként lehet ezt helyre ütni? Nehéz, mondhatom, kegyetlenül nehéz. Talán, ha elmegy a srác valamelyik meccsére, visz neki aláírt Fradi-mezt, meg ilyen jubileumi újpestit, amelyet direkt erre a meccsre készítettek. Ez bizonyára enyhít valamit a fiú fájdalmán, bár tudom, hogy az idő ezt is megoldja. Dávid még sokáig hordozza majd magában a torzan levezetett indulatát, s kettejük példája nyilván majd más focistáknak is utat mutat” – nyilatkozta a Ripostnak Szűcs Lajos. 

Újpest, FTC, Gróf Dávid
Gróf Dávidot a labdaszedő fiú fellökése miatt állították ki
Fotó: Ladóczki Balázs

A Ferencváros kilenc lejátszott mérkőzés után az NB I tabellájának negyedik helyén áll, de ugyanúgy 16 pontot gyűjtött, mint a második MTK, amely egy meccsel többet játszott. A Fradi a bajnokságban legközelebb az utolsó helyen álló Zalaegerszeget fogadja, míg a nyolcadik helyen álló Újpest a Debrecen vendége lesz.

Kapcsolódó cikkek

Lehet, hogy Robbie Keane nem emlékszik rá, de miatta is kellett mezőnyjátékosnak a kapuba állni
Ennyi esélye van a Fradinak megnyerni az NB I-et
Döbbenetes gyűlöletcunami zúdult a Fradi bocsánatot kérő kapusára

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!