Ritkán látható jelenettel ért véget az Újpest–Ferencváros derbi. A Fradi kapusát, Gróf Dávidot kiállították, amiért odébb lökte a labdaszedő fiút, a helyére Varga Barnabás állt be a kapuba. Gróf a meccs után azonnal elnézést kért a tettéért, majd ezt az FTC közösségi felületein is megtette.

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott az Újpest otthonában, a mérkőzés ritkán látható botránnyal ért véget. A hosszabbításban a Fradi kapusa, Gróf Dávid ellökött egy labdaszedő gyereket, amiért azonalli piros lappal kiállította Bogár Gergő játékvezető. Az utolsó percekre Varga Barnabásnak kellett a kapuba állnia, de az eredmény már nem változott. Gróf a meccs után azonnal elnézést kért a tettéért, mondván, megbánta amit tett, és leszögezte, hogy személyesen is bocsántot kér a labdaszedő fiútól. Ettől függetlenül a Fradi kapusa a közösségi médiában döbbenetes kommenteket kapott, az eset után valóságos gyűlöletcunami zúdult rá.

Újpest, FTC, Gróf Dávid
Gróf Dávidot kiállították az Újpest elleni rangadón
Fotó: Ladóczki Balázs

Gróf Dávid újra bocsánatot kért

A Ferencváros kapusa azóta a klub hivatalos felületein is bocsánatot kért. A Fradi feltöltött egy videót a Facebook-oldalára, amelyben a 36 éves kapus ismét elmondta, mennyire megbánta, amit tett.

„Sziasztok! Szeretnék még egyszer bocsánatot kérni a tegnap estéért. Tényleg a meccs hevében cselekedtem így. Nem akartam egyáltalán semmilyen sérülést vagy bármit is okozni a kissrácnak, úgyhogy innen is szeretnék bocsánatot kérni. 

Én is apa vagyok, tudom, hogy hibáztam. Túl hevesen indultam a labdáért, 

csak a labdát akartam újra játékba hozni, úgyhogy még egyszer szeretnék elnézést kérni!”– mondta Gróf Dávid.

A Ferencváros kilenc lejátszott mérkőzés után a tabella negyedik helyén áll, de ugyanúgy 16 pontot gyűjtött, mint a második MTK, amely egy meccsel többet játszott. A Fradi az NB I-ben legközelebb az utolsó helyen álló Zalaegerszeget fogadja, míg a nyolcadik helyen álló Újpest a Debrecen vendége lesz.

