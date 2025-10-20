A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott az Újpest otthonában, a mérkőzés ritkán látható botránnyal ért véget. A hosszabbításban a Fradi kapusa, Gróf Dávid ellökött egy labdaszedő gyereket, amiért azonalli piros lappal kiállította Bogár Gergő játékvezető. Az utolsó percekre Varga Barnabásnak kellett a kapuba állnia, de az eredmény már nem változott. Gróf a meccs után azonnal elnézést kért a tettéért, mondván, megbánta amit tett, és leszögezte, hogy személyesen is bocsántot kér a labdaszedő fiútól. Ettől függetlenül a Fradi kapusa a közösségi médiában döbbenetes kommenteket kapott, az eset után valóságos gyűlöletcunami zúdult rá.

Gróf Dávidot kiállították az Újpest elleni rangadón

Fotó: Ladóczki Balázs

Gróf Dávid újra bocsánatot kért

A Ferencváros kapusa azóta a klub hivatalos felületein is bocsánatot kért. A Fradi feltöltött egy videót a Facebook-oldalára, amelyben a 36 éves kapus ismét elmondta, mennyire megbánta, amit tett.

„Sziasztok! Szeretnék még egyszer bocsánatot kérni a tegnap estéért. Tényleg a meccs hevében cselekedtem így. Nem akartam egyáltalán semmilyen sérülést vagy bármit is okozni a kissrácnak, úgyhogy innen is szeretnék bocsánatot kérni.

Én is apa vagyok, tudom, hogy hibáztam. Túl hevesen indultam a labdáért,

csak a labdát akartam újra játékba hozni, úgyhogy még egyszer szeretnék elnézést kérni!”– mondta Gróf Dávid.

A Ferencváros kilenc lejátszott mérkőzés után a tabella negyedik helyén áll, de ugyanúgy 16 pontot gyűjtött, mint a második MTK, amely egy meccsel többet játszott. A Fradi az NB I-ben legközelebb az utolsó helyen álló Zalaegerszeget fogadja, míg a nyolcadik helyen álló Újpest a Debrecen vendége lesz.

Kapcsolódó cikkek