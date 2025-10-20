Live
A labdarúgó NB I 10. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén a házigazda Újpest 1-1-es döntetlent ért el a rivális Ferencváros ellen. Az Újpest–FTC egyik főszereplője Gróf Dávid volt, aki a derbi végén piros lapot kapott. A szurkolók a bocsánatkérés ellenére is gyűlöletcunamit indítottak a közösségi oldalán.

A ferencvárosi kapus, Gróf Dávid azért kapott piros lapot a hosszabbítás végén, mert ellökte az egyik labdaszedőt. Az Újpest–FTC derbi utolsó két percében ezután cserelehetőség híján Varga Barnabás állt a vendégek kapujában, de nem akadt dolga a lefújásig, és maradt az 1-1-es döntetlen.

Gróf Dávid kapus piros lapja miatt a vendégek emberhátrányban zárták az Újpest–FTC derbit
Fotó: Ladóczki Balázs

Noha Gróf Dávid még vasárnap este bocsánatot kért a közösségi oldalán, és megígérte, hogy megpróbálja kiengesztelni a labdaszedőt, sokan nem akarják elfogadni a szavait.

Gróf Dávid ellen fordultak a szurkolók az Újpest–FTC után

A bő háromszázezres követőtáborral rendelkező kapus bejegyzése alatt már hétfő hajnalig rengeteg hozzászólás született, és ezek többsége ellenséges hangvételű. A nyomdafestéket tűrőek közül válogattunk.

  • „Emberségből sikerült megbuknod."
  • „Takarodj a futballból. Undorító ember vagy!"
  • „Kérhetsz bocsánatot, elfogadjuk a benned lévő adrenalint is hibásként, de ez akkor sem megbocsájtható cselekedet."
  • „Nem méltó cselekedet egy profi labdarúgóhoz. Így egy hisztis kisgyerek viselkedik."
  • „Remélem, feljelentenek testi sértés miatt. Lehet nevetni ezen, de ezért simán lehet, mert ez nem méltó egy profi sportolóhoz. A sajátjaid hánynak tőled. Hónapokra eltiltani!"

A pontosztozkodással az öt kör óta veretlen Ferencváros visszacsúszott a negyedik helyre, de egy meccsel kevesebbet játszott, mint az éllovas Paks és a második MTK Budapest. Az Újpest ezzel szemben sorozatban ötödik bajnoki összecsapásán nem tudott nyerni.

