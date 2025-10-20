A ferencvárosi kapus, Gróf Dávid azért kapott piros lapot a hosszabbítás végén, mert ellökte az egyik labdaszedőt. Az Újpest–FTC derbi utolsó két percében ezután cserelehetőség híján Varga Barnabás állt a vendégek kapujában, de nem akadt dolga a lefújásig, és maradt az 1-1-es döntetlen.

Gróf Dávid kapus piros lapja miatt a vendégek emberhátrányban zárták az Újpest–FTC derbit

Fotó: Ladóczki Balázs

Noha Gróf Dávid még vasárnap este bocsánatot kért a közösségi oldalán, és megígérte, hogy megpróbálja kiengesztelni a labdaszedőt, sokan nem akarják elfogadni a szavait.

Gróf Dávid ellen fordultak a szurkolók az Újpest–FTC után

A bő háromszázezres követőtáborral rendelkező kapus bejegyzése alatt már hétfő hajnalig rengeteg hozzászólás született, és ezek többsége ellenséges hangvételű. A nyomdafestéket tűrőek közül válogattunk.

„Emberségből sikerült megbuknod."

„Takarodj a futballból. Undorító ember vagy!"

„Kérhetsz bocsánatot, elfogadjuk a benned lévő adrenalint is hibásként, de ez akkor sem megbocsájtható cselekedet."

„Nem méltó cselekedet egy profi labdarúgóhoz. Így egy hisztis kisgyerek viselkedik."

„Remélem, feljelentenek testi sértés miatt. Lehet nevetni ezen, de ezért simán lehet, mert ez nem méltó egy profi sportolóhoz. A sajátjaid hánynak tőled. Hónapokra eltiltani!"

A pontosztozkodással az öt kör óta veretlen Ferencváros visszacsúszott a negyedik helyre, de egy meccsel kevesebbet játszott, mint az éllovas Paks és a második MTK Budapest. Az Újpest ezzel szemben sorozatban ötödik bajnoki összecsapásán nem tudott nyerni.