A ferencvárosi kapus, Gróf Dávid azért kapott piros lapot a hosszabbítás végén, mert ellökte az egyik labdaszedőt. Az Újpest–FTC derbi utolsó két percében ezután cserelehetőség híján Varga Barnabás állt a vendégek kapujában, de nem akadt dolga a lefújásig, és maradt az 1-1-es döntetlen.
Noha Gróf Dávid még vasárnap este bocsánatot kért a közösségi oldalán, és megígérte, hogy megpróbálja kiengesztelni a labdaszedőt, sokan nem akarják elfogadni a szavait.
Gróf Dávid ellen fordultak a szurkolók az Újpest–FTC után
A bő háromszázezres követőtáborral rendelkező kapus bejegyzése alatt már hétfő hajnalig rengeteg hozzászólás született, és ezek többsége ellenséges hangvételű. A nyomdafestéket tűrőek közül válogattunk.
- „Emberségből sikerült megbuknod."
- „Takarodj a futballból. Undorító ember vagy!"
- „Kérhetsz bocsánatot, elfogadjuk a benned lévő adrenalint is hibásként, de ez akkor sem megbocsájtható cselekedet."
- „Nem méltó cselekedet egy profi labdarúgóhoz. Így egy hisztis kisgyerek viselkedik."
- „Remélem, feljelentenek testi sértés miatt. Lehet nevetni ezen, de ezért simán lehet, mert ez nem méltó egy profi sportolóhoz. A sajátjaid hánynak tőled. Hónapokra eltiltani!"
A pontosztozkodással az öt kör óta veretlen Ferencváros visszacsúszott a negyedik helyre, de egy meccsel kevesebbet játszott, mint az éllovas Paks és a második MTK Budapest. Az Újpest ezzel szemben sorozatban ötödik bajnoki összecsapásán nem tudott nyerni.