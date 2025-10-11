Live
A magyar válogatott 2-0-ra nyert az örmények elleni világbajnoki selejtezőn. A csapat mindkét gólját olyan játékosok szerezték, akik első góljukat lőtték a válogatottban, Lukács Dániel után Gruber Zsombor is betalált.

A magyar csapa tehát 2-0-ra legyőzte Örményországot, ezzel pedig feljött a selejtezőcsoportja második helyére. Marco Rossi húzásai ültek, a Varga Barnabást helyettesítő Lukács Dániel után a cserecsatér, Gruber Zsombor is gólt szerzett, ami neki is az első volt a magyar válogatott színeiben.

Gruber Zsombor is első gólját szerezte a magyar válogatottban
Gruber Zsombor is első gólját szerezte a magyar válogatottban
Fotó: Csudai Sándor

Gruber Zsombor első gólja a válogatottban

Gruber Zsombor csereként állt be és a meccs hajrájában talált be. A szintén csereként beállt Dárdai Márton szerzett labdát, majd Grubertől kapa vissza azt. Az élesen belőtt labda egy örmény védőről került vissza a Fradi támadója elé, aki ballal lőtte ki a bal alsót.

A gólt ITT nézheti meg.

 

