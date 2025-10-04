Live
Döntetlen Dortmundban. Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőcsapatában az RB Leipzig 1-1-es döntetlent ért el a Dortmund otthonában a német labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján.

Az osztrák Christoph Baumgartner a hetedik percben vezetést szerzett a Gulácsiék számára, a házigazda azonban Yan Couto révén még az első játékrészben egyenlített. A brazil légiós tavaly nyár óta a Dortmund légiósa, de szombaton szerezte első gólját a Bundesligában. Szünet után az eredmény már nem változott, így mindkét gárda sorozatban négy megnyert bajnoki után veszített pontokat, ezzel Leipzig maradt a harmadik, a Dortmund pedig a második helyen.

Gulácsi Péter és a lipcsei védelem egy alkalomtól eltekintve sikerrel fékezte meg a dortmundi támadókat
Gulácsi Péter és a lipcsei védelem egy alkalomtól eltekintve sikerrel fékezte meg a dortmundi támadókat
Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

A Bajnokok Ligájában szereplő BVB eddigi mindkét fellépésén, a Juventus elleni idegenbeli, és az Athletic Bilbao elleni hazai meccsen is 4 gólt tudott rúgni, ehhez képest a lipcsei védelemre nem volt megoldásuk.

Csak Gulácsi és Orbán örülhetett magyarok közül

Schäfer András csapata, az Union Berlin 2-0-ra kikapott a tavalyi bajnok Leverkusen otthonában. A magyar válogatott középpályás az első forduló után volt újra a kezdőcsapat tagja, de sok öröme nem volt, mivel a 33. percben a holland Ernest Poku szerzett vezetést a Bayernek, majd a 49. percben a kameruni Christian Michel Kofane is betalált. Schäfert a 64. percben lecserélte az edzője.

Dárdai Bence a hatodik fordulóban is csak kerettag volt, csapata, a Wolfsburg pedig 3-1-re kikapott az Augsburg vendégeként. 

A háromszoros válogatott középpályás az előző idényben huszonegy bajnokin lépett pályára, az ősszel azonban még egyetlen percet sem játszott a Bundesligában.

Bundesliga, 6. forduló: 
FC Augsburg-VfL Wolfsburg 3-1 (1-0) 
Bayer Leverkusen-Union Berlin 2-0 (1-0) 
Borussia Dortmund-RB Leipzig 1-1 (1-1) 
Werder Bremen-St. Pauli 1-0 (1-0) 

 

