Elképesztő botrány van Mexikóban, ugyanis gyerekmolesztálás miatt tartóztatták le az egykori sztárfocistát, Omar Bravót.

Fotó: MARIA CALLS / AFP

A Jalisco állam ügyészsége közleményében arról számolt be, hogy

a nyomozás első eredményei szerint Bravo az elmúlt hónapokban többször is szexuálisan zaklathatott egy tinédzser lányt, és a hatóságok azt sem zárják ki, hogy korábban is követhetett el hasonló bűncselekményeket. A volt válogatott futballista hamarosan bíróság elé kerülhet, miközben a vizsgálat tovább folytatódik.

Omar Bravo Mexikó egyik legeredményesebb támadójaként írta be nevét az ország futballtörténetébe. Profi pályafutását a Guadalajara (Chivas) csapatában kezdte, ahol három különböző időszakban is játszott, összesen 382 mérkőzésen 132 gólt szerzett. Külföldön is kipróbálta magát, pályára lépett az amerikai Sporting Kansas City, a North Carolina FC, valamint a Phoenix Rising színeiben is.

Ella sería la chica involucrada! Le ha habría aplicado la misma que le aplicaron a Benzema y a Ribéry al ex Jugador de las #Chivas Omar Bravo ! #Chivas #OmarBravo #Rt



Aquí los detalles : https://t.co/8oY5U5yi8E pic.twitter.com/0FcC5FbWud — Dominique Tristan chivo (@DominiqueT53357) October 5, 2025

Karrierje során 536 mérkőzésen jutott szóhoz és 169 gólt szerzett klubszinten.

A mexikói válogatottban 66 alkalommal lépett pályára, ezeken a mérkőzéseken 15 gólt szerzett, és tagja volt a 2006-os németországi világbajnokságon szereplő nemzeti csapatnak is.

Bravo 2020-ban vonult vissza az aktív játéktól, ám néhány évvel később edzőként is kipróbálta magát: 2024-ben az Arizona Monsoon FC csapatát irányította rövid ideig. Az ügyben a sajtó megkereséseire egyelőre nem reagált a volt játékos jogi képviselője, így további részletek nem ismertek.