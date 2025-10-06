Live
Hatalmas a botrány. A mexikói labdarúgás egyik legendás alakját, a korábbi válogatott támadót, Omar Bravót letartóztatták gyerekmolesztálás miatt. A 45 éves futballistát hazájában, Zapopanban vették őrizetbe a gyermek elleni szexuális visszaélés gyanújával egy nagyszabású rendőrségi akció során.

Elképesztő botrány van Mexikóban, ugyanis gyerekmolesztálás miatt tartóztatták le az egykori sztárfocistát, Omar Bravót.

Letartóztatták a Omar Bravót gyerekmolesztálás miatt
Letartóztatták a Omar Bravót gyerekmolesztálás miatt 
Fotó: MARIA CALLS / AFP

Gyerekmolesztálás miatt bűnhődhet Omar Bravo

A Jalisco állam ügyészsége közleményében arról számolt be, hogy 

a nyomozás első eredményei szerint Bravo az elmúlt hónapokban többször is szexuálisan zaklathatott egy tinédzser lányt, és a hatóságok azt sem zárják ki, hogy korábban is követhetett el hasonló bűncselekményeket. A volt válogatott futballista hamarosan bíróság elé kerülhet, miközben a vizsgálat tovább folytatódik.

Omar Bravo Mexikó egyik legeredményesebb támadójaként írta be nevét az ország futballtörténetébe. Profi pályafutását a Guadalajara (Chivas) csapatában kezdte, ahol három különböző időszakban is játszott, összesen 382 mérkőzésen 132 gólt szerzett. Külföldön is kipróbálta magát, pályára lépett az amerikai Sporting Kansas City, a North Carolina FC, valamint a Phoenix Rising színeiben is.

Karrierje során 536 mérkőzésen jutott szóhoz és 169 gólt szerzett klubszinten. 

A mexikói válogatottban 66 alkalommal lépett pályára, ezeken a mérkőzéseken 15 gólt szerzett, és tagja volt a 2006-os németországi világbajnokságon szereplő nemzeti csapatnak is.

Bravo 2020-ban vonult vissza az aktív játéktól, ám néhány évvel később edzőként is kipróbálta magát: 2024-ben az Arizona Monsoon FC csapatát irányította rövid ideig. Az ügyben a sajtó megkereséseire egyelőre nem reagált a volt játékos jogi képviselője, így további részletek nem ismertek.

Szigorúbban büntetik a gyerekmolesztálókat

 

