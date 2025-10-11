Még hat perc sem telt el a meccsből, amikor Erling Haaland már két tizenegyest kihagyott. A harmadik percben ugyanis Patrick Berg buktatása miatt jutottak a norvégok büntetőhöz, amit Daniel Peretz jobbra vetődve kivédett. A VAR-vizsgálat azonban azt mutatta, hogy a kapus nem a gólvonalon, illetve mögötte helyezkedett, ezért Norvégia megismételhette a rúgást, de Haaland - ezúttal a bal alsóba tartó - lövését másodszor is kivédte a Bayern Münchentől jelenleg Hamburgban szereplő izraeli kapus.

Erling Haaland triplájával simán nyertek a norvégok

Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

Haaland nem tud leállni, közelebb lőtte Norvégiát a vb-hez

A Manchester City támadója a folytatásban már nem puskázta el a helyzeteit és végül három góllal zárta a meccset, így 46 meccsén megszerezve 50. találatát a nemzeti együttesben. Haaland kirobbanó formában van, amit jól mutat, hogy ebben a szezonban már 20 gólnál jár, pedig még csak október van.

A norvég válogatott fölényes sikeréhez az izraeliek két öngóllal "járultak hozzá", a vendégeknél a Ferencváros játékosa, Mohammad Abu Fanikezdőként lépett pályára, de a szünetben lecserélték. A különbség lehetett volna akár nagyobb is, de a végén Haaland passza után a csereként beállt Jorgen Strand Larsen lesről találta kapuba, így a hatodik norvég gólt érvénytelenítette a játékvezető.

A norvég csapat hat mérkőzés után továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti az I csoportot, és karnyújtásnyira került attól, hogy 26 év után kijusson a világbajnokságra.

Az izraeliek számára rémálomszerűen alakult meccs nem is kezdődött jól, ugyanis már napokkal a találkozó előtt komoly tiltakozás előzte meg Norvégiában az izraeli válogatott vendégszereplését. A Norvég Labdarúgó-szövetség már előre jelezte, hogy teljes egészében a Gázában zajló humanitárius segítségnyújtásra ajánlja fel a mérkőzés bevételét. A mérkőzés előtt a norvégok tüntetést tartottak, ahol azt skandálták: Izrael népirtásért felelős Gázában. A lelátón palesztin zászlókat is lehetett látni, valamint arra utaló méretes piros lapokat is, hogy Izraelt ki kellene zárnia az UEFA-nak – szúrta ki a Magyar Nemzet.