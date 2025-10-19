A statisztika szerint a Premier League fennállása óta mindössze háromszor fordult elő, hogy valaki az első nyolc bajnokin tíz vagy több gólt tudott szerezni: 2022-23-ban, 2024-25-ben és most, 2025-26-ban. És hogy ez kinek sikerült? Mindháromszor Erling Haalandnak.

Fura, de igaz: a korábbi Haalandnál csak egy jobb csatár van, az idei Haaland

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A brit TNT Sports értékelése szerint „Haaland ismét olyan szinten kezdte a szezont, amely a modern futballban példa nélküli. Gyorsasága, helyezkedése és befejezései tökéletesen működnek, mintha minden mozdulata előre meg lenne írva.”

Haaland jobb, mint tavaly

A Premier League hivatalos oldalának a statisztikái szerint a norvég csatár nyolc mérkőzésen már tizenegy találatnál jár, vagyis hatékonyabban kezdte az idényt, mint tavaly, amikor ugyanebben az időszakban kilenc gólt szerzett.

Így az adatok azt mutatják, hogy Haaland idén nemcsak formában van, hanem még eredményesebb is, mint egy évvel ezelőtt.

Az idei szezonban Haaland többek között a Chelsea, a Bournemouth, a Newcastle és a Wolverhampton ellen is betalált, legutóbb pedig az Everton elleni mérkőzésen duplázott, amikor a Manchester City 2-0-ra győzött idegenben.

A tavalyi visszaesés és a megújulás

A Manchester City a 2024/25-ös idényben összességében visszafogottabb teljesítményt nyújtott, mint az előző években. A Guardian elemzése rámutatott: „A City játéka kevésbé volt gördülékeny és összeszedett, mint korábban, különösen a középpályán, ahol Kevin De Bruyne távozása és Rodri túlterheltsége miatt hiányzott a megszokott kreativitás.”

Ebben a környezetben Haaland teljesítménye még hangsúlyosabbá vált. A Sky Sports szerint „a norvég csatár olyan idényt produkált, amikor a csapat összességében gyengébben teljesített, mégis a világ legjobb góllövői között maradt.”

Az idei szezonban viszont a City játéka újra összeállni látszik. A BBC Sport azt írja: „a City játéka idén újra gördülékeny, és ez Haaland statisztikáiban is azonnal megmutatkozik. Több labdát kap a tizenhatoson belül, több a befejezése, és újra azt a domináns játékot látjuk, amely 2023-ban jellemezte a bajnokcsapatot.”