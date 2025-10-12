Kocsis Sándor után Erling Haaland a második legfiatalabb európai labdarúgóként érte el válogatottjában az ötven gólt annak révén, hogy az Izrael felett a szombati világbajnoki selejtezőn aratott 5-0-s győzelem alkalmával háromszor is betalált norvég színekben. A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) összeállítása szerint a csatár 25 évesen és 82 naposan érte el, sőt lépte is túl a félszázas határt (jelenleg 51 gólnál tart 46 válogatott fellépésén), míg a magyar Aranycsapat támadója 24 éves és 363 napos korában jutott el az ötven gólig a románokkal szemben 1954. szeptember 19-én 5-1-re megnyert barátságos meccsen.

Erling Haaland a válogatottban is remekel

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Haaland Puskás Ferencet is megelőzte

Az IFFHS európai korlistáján a harmadik helyen is magyar játékos van: Puskás Ferenc, az ötvenes évek Aranycsapatának kapitánya 25 éves és 114 napos volt, amikor elérte az ötven gólos mérföldkövet a törökök elleni 7-1-es siker alkalmával, a helsinki olimpián 1952. július 24-én.