Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Manchester City norvég sztárja egy most megjelent videójában megmutatta, milyen luxuskörülmények között él Cheshire-ben. Erling Haaland korábban Szoboszlai Dominiknek is adott tanácsot az ingatlankereséshez, és most a felvételek alapján arra lehet következtetni, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya is a környéken telepedhetett le.

Erling Haaland nem titkolja, hogyan él a pályán kívül: saját videóban mutatta be mindennapjait cheshire-i villájában. A Manchester City gólvágója a felvételen körbevezeti a nézőket modern, hat hálószobás otthonában, amely saját edzőteremmel, jégfürdővel, szaunával és vörösfény-terápiás szobával van felszerelve. A videóban látható, ahogy maga készíti a reggelijét, beszél a regenerációról, a pihenés fontosságáról – és arról is, hogy a nyugodt környezet elengedhetetlen a számára.

Haaland és Szoboszlai a pályán riválisok, a pályán kívül jó barátok Fotó: DARREN STAPLES / AFP
Haaland és Szoboszlai a pályán riválisok, a pályán kívül jó barátok
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Megfogadta Haaland tanácsát Szoboszlai?

A felvételek a híres „Golden Triangle” néven ismert térségben készültek, Manchester és Liverpool között. Ezt a környéket a futballvilág elitje választotta otthonául az elmúlt években: Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona és Virgil van Dijk is élt már itt.

A Bors beszámolója szerint minden jel arra utal, hogy Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka is ezen a nyugodt, biztonságos részen találtak maguknak házat. A magyar futballsztár korábban elmondta, hogy barátja, egykori salzburgi csapattársa Haaland tanácsait is kikérte, amikor új otthont keresett Angliában.

Buzsik Borka a közelmúltban egy Instagram-történetben az Alderley Edge egyik utcáján, a Chapel Roadon sétált kislányával, ez a helyszín pedig alig néhány percre van Haaland villájától.

Bár a pár nem erősítette meg hivatalosan, hol élnek, az időzítés és a körülmények alapján sokan úgy vélik, a norvég gólvágó a videójával akaratlanul is „lebuktatta” legjobb barátját: minden jel szerint Szoboszlai Dominik is ugyanabban a luxusövezetben éli mindennapjait, mint Haaland.

  • Még több cikk
Szoboszlai Dominik felesége bombaformában
Undorító, aljas török támadás Szoboszlai ellen a babás fotója alatt
Az egész országot lázban tartja Szoboszlai Dominik feleségének titokzatos képe

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!