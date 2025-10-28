Erling Haaland nem titkolja, hogyan él a pályán kívül: saját videóban mutatta be mindennapjait cheshire-i villájában. A Manchester City gólvágója a felvételen körbevezeti a nézőket modern, hat hálószobás otthonában, amely saját edzőteremmel, jégfürdővel, szaunával és vörösfény-terápiás szobával van felszerelve. A videóban látható, ahogy maga készíti a reggelijét, beszél a regenerációról, a pihenés fontosságáról – és arról is, hogy a nyugodt környezet elengedhetetlen a számára.

Haaland és Szoboszlai a pályán riválisok, a pályán kívül jó barátok

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Megfogadta Haaland tanácsát Szoboszlai?

A felvételek a híres „Golden Triangle” néven ismert térségben készültek, Manchester és Liverpool között. Ezt a környéket a futballvilág elitje választotta otthonául az elmúlt években: Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona és Virgil van Dijk is élt már itt.

Erling Haaland has given fans a taste of his Cheshire MEGA mansion 🤩👀 pic.twitter.com/mfI38jayfZ — Daily Mail Sport (@MailSport) October 24, 2025

A Bors beszámolója szerint minden jel arra utal, hogy Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka is ezen a nyugodt, biztonságos részen találtak maguknak házat. A magyar futballsztár korábban elmondta, hogy barátja, egykori salzburgi csapattársa Haaland tanácsait is kikérte, amikor új otthont keresett Angliában.

Buzsik Borka a közelmúltban egy Instagram-történetben az Alderley Edge egyik utcáján, a Chapel Roadon sétált kislányával, ez a helyszín pedig alig néhány percre van Haaland villájától.

Bár a pár nem erősítette meg hivatalosan, hol élnek, az időzítés és a körülmények alapján sokan úgy vélik, a norvég gólvágó a videójával akaratlanul is „lebuktatta” legjobb barátját: minden jel szerint Szoboszlai Dominik is ugyanabban a luxusövezetben éli mindennapjait, mint Haaland.