A La Liga hétvégi fordulójában drámai meccsen nyert a címvédő Barcelona a Girona ellen. A hajrában azonban kiállították Hansi Flick vezetőedzőt, aki így minden bizonnyal kénytelen lesz kihagyni a Real Madrid elleni hétvégi rangadót.

A spanyol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában a Barcelona ugyan korán vezetést szerzett, de csak a 93. percben tudta kicsikarni a győzelmet a Girona ellen. A győztes találatot a csereként beállt Ronald Araujo szerezte, éppen azelőtt, hogy a katalánok vezetőedzőjét, Hansi Flicket második sárga lappal kiállították.

Hansi Flick mérgelődött a Girona elleni kiállítás után
Hansi Flick mérgelődött a Girona elleni kiállítás után
Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Hansi Flick a Real Madrid elleni rangadót is kihagyhatja

A 60 éves német szakember azért jutott a kiállítás sorsára, mert előbb gúnyosan megtapsolta a játékvezető egyik döntését, majd hangosan tiltakozott a negyedik játékvezetőnél, aki jelezte, hogy négy perc lesz a hosszabbítás. Flick a lefújást követően elmondta, hogy nem érzi jogosnak a piros lapot, mivel szerinte nem követett el szabálytalanságot és a gesztusa nem a játékvezetőknek szólt.

„Csak azért tapsoltam, hogy biztassam a játékosaimat, nem a játékvezetőt támadtam, de ő így értelmezte. Elfogadom a döntését” – mondta a német edző, aki a heves érzelmeknek tulajdonította a „bemutatást”.

Jelen állás szerint így Flick nem ülhet le vasárnap a kispadra a Real Madrid elleni El Clásicón. A Barcelona számára ez hatalmas érvágás lenne, ezért Deco, a klub sportigazgatója megerősítette, hogy fellebbezni fognak az ítélet ellen.

A Barcelona azonban előtte még kedden a görög Olympiakoszt fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón természetesen szóba került a hétvégi kiállítás, amivel kapcsolatban Flick elmondta, hogy az unokái miatt hajlandó változtatni a jövőben a viselkedésén.

Nem szeretem ilyen állapotban látni magamat a tévében, azt meg végképp nem akarom, hogy az unokáim így lássák a nagyapjukat. Szóval megpróbálok változtatni a viselkedésemen”

 – mondta Flick.

Hansi Flick úgy érzi, teljesen megváltozott Barcelonában
Hansi Flick úgy érzi, teljesen megváltozott Barcelonában
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Flick arról is beszélt, hogy sokkal hevesebb lett, mióta átvette a Barcelona irányítását, ugyanis korábban teljesen visszafogottan tudott reagálni egy-egy érzelemdús pillanatra, így például arra is, amikor 2020-ban a Bayern München vezetőedzőjeként 8-2-re ütötték ki a katalánokat a BL-negyeddöntőben.

Emlékszem, amikor a Bayern München edzője voltam, a Barca elleni meccs felvételein látszott, hogy ugyanúgy reagáltam az első, a második és a nyolcadik gólra is. Akkoriban azt mondták, hogy soha sem mosolyogtam! Valóban most több érzelmet mutatok, mert a Barcelona teljesen megváltoztatott.

Talán kontrollálnom kellene az érzéseimet, de szeretem a Barcát, a várost és az itteni embereket, és ezért mindig a maximumot adom” – fogalmazott a német tréner.

A Barcelona kedden 18.45-kor kezd az Olympiakosz ellen. A mérkőzésnek egyértelmű esélyese a spanyol sztárcsapat, ugyanis az európai kupasorozatokban görög csapatok ellen mind a hét hazai mérkőzését megnyerte korábban.

