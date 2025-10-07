Harry Kane 2023 nyarán igazolt a Tottenham Hotspurtől a Bayern Münchenhez, ahol eredményesebben futballozik, mint valaha. A 32 éves támadó az idei szezont is fenomenálisan kezdte, hat bajnokin 11 gólt szerzett, de a Bajnokok Ligájában is remekel, eddigi két meccsén 4 góllal szomorította az ellenfeleket.

Harry Kane elképesztő ütemben termeli a gólokat a Bayern Münchenben

Fotó: Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/dpa Picture-Alliance via AFP

Harry Kane a jövőjéről beszélt

Az angol válogatott klasszis nemrég a jövőjéről beszélt, és azt is pedzegette, visszatérne-e a Premier League-be.

„Teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy maradjak hosszabb távon a Bayernnél. Még nem beszéltem erről a klubbal, de ha felmerül a téma, akkor hajlandó vagyok tárgyalni róla. Ez attól függ, hogyan alakul a következő év, és mit érünk el együtt. Fantasztikus pillanatokat élünk át jelenleg, másra nem is gondolok.

A Premier League-et illetően nem tudom, hogy visszatérek-e. Ha akkor kérdeztek volna erről, amikor a Bayernhez igazoltam, biztosan azt mondtam volna, hogy igen. Most, hogy már pár éve már ott vagyok, ez az érzés kicsit alábbhagyott,

de nem mondanám, hogy soha nem tenném meg” – mondta Kane, aki arról is beszélt, hogy a távolabbi jövőben hol folytatná.

🚨 Harry Kane replies on potential return to Premier League… or new deal at Bayern: “In terms of staying longer at Bayern, I could definitely see that”.



“I have not had those conversations with Bayern yet but if they were to arise I would be willing to talk and have an honest… pic.twitter.com/nqCj7NA1uy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2025

„Amerika még egyelőre túl korai. Az MLS inkább a karrierem későbbi szakaszában jöhet szóba, amikor már az utolsó pár évemre gondolok. A karrierem során megtanultam, hogy különböző lehetőségek adódnak, de a dolgok mindig a helyükre kerülnek” – tette hozzá a Bayern szupersztárja.

Kapcsolódó cikkek