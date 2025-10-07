Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megnézték, mit rejt a palackozott víz – a válasz rémisztőbb, mint hittük

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bayern München angol válogatott sztárja ragyogó formában kezdte az idényt. Harry Kane nemrég a jövőjéről beszélt, mellyel kapcsolatban még nem tudja eldönteni, hogy vajon visszatér-e a Premier League-be, ugyanakkor azt sem tartja kizártnak, hogy az amerikai focibajnokságban is kipróbálja magát.

Harry Kane 2023 nyarán igazolt a Tottenham Hotspurtől a Bayern Münchenhez, ahol eredményesebben futballozik, mint valaha. A 32 éves támadó az idei szezont is fenomenálisan kezdte, hat bajnokin 11 gólt szerzett, de a Bajnokok Ligájában is remekel, eddigi két meccsén 4 góllal szomorította az ellenfeleket. 

Harry Kane elképesztő ütemben termeli a gólokat a Bayern Münchenben
Harry Kane elképesztő ütemben termeli a gólokat a Bayern Münchenben
Fotó: Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/dpa Picture-Alliance via AFP

Harry Kane a jövőjéről beszélt

Az angol válogatott klasszis nemrég a jövőjéről beszélt, és azt is pedzegette, visszatérne-e a Premier League-be.

„Teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy maradjak hosszabb távon a Bayernnél. Még nem beszéltem erről a klubbal, de ha felmerül a téma, akkor hajlandó vagyok tárgyalni róla. Ez attól függ, hogyan alakul a következő év, és mit érünk el együtt. Fantasztikus pillanatokat élünk át jelenleg, másra nem is gondolok. 

A Premier League-et illetően nem tudom, hogy visszatérek-e. Ha akkor kérdeztek volna erről, amikor a Bayernhez igazoltam, biztosan azt mondtam volna, hogy igen. Most, hogy már pár éve már ott vagyok, ez az érzés kicsit alábbhagyott, 

de nem mondanám, hogy soha nem tenném meg” – mondta Kane, aki arról is beszélt, hogy a távolabbi jövőben hol folytatná.

„Amerika még egyelőre túl korai. Az MLS inkább a karrierem későbbi szakaszában jöhet szóba, amikor már az utolsó pár évemre gondolok. A karrierem során megtanultam, hogy különböző lehetőségek adódnak, de a dolgok mindig a helyükre kerülnek” – tette hozzá a Bayern szupersztárja.

Kapcsolódó cikkek

A világ legjobb góllövői között a Fradi válogatott sztárfocistája
Lassan elkezdhet idegeskedni Ronaldo és Messi
„A Premier League rajongói boldogok” – mémet csinált a Bayern Harry Kane-ből

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!