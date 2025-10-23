Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasz 3. fordulójának szerdai játéknapján több gólzáporos győzelem is született. A Chelsea és a Bayern München egyaránt négygólos győzelemmel hozta a kötelezőt, Harry Kane pedig olyat tett, amire korábban egyetlen játékos sem volt képes.

A Bayern München otthon a Club Brugge ellen őrizte meg hibátlan mérlegét, miután 4-0-ra nyert. A Bayern góljait a 17 éves Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz és a második félidőben beállt Nicolas Jackson szerezték.

Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane (L) makes an attempt on goal past Club Brugge's Belgian goalkeeper #29 Nordin Jackers (C) during the UEFA Champions League football match between FC Bayern Munich and Club Brugge in Munich, southern Germany on October 22, 2025. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)
Harry Kane idén egyelőre megállíthatatlan
Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Harry Kane félelmetes formában, Haaland a nyomában sincs

A bajorok angol válogatott csatára, Harry Kane bombaformában játszik ebben a szezonban. A szerdai BL-találkozó előtt minden sorozatot figyelembe véve 19 gólnál járt. A Brugge ellen viszont csupán 14 percre volt szüksége, hogy ezt tovább javítsa és megszerezze idei 20. gólját, ami mindössze a 12. mérkőzésén jött össze. Az Opta adatai szerint 

az angol támadónál gyorsabban soha senki nem ért el gyorsabban húsz gólt a szezon kezdete óta, még Cristiano Ronaldo és Lionel Messi sem. A nyolcszoros alanylabdás argentin klasszis háromszor is 17 meccs alatt jutott el a leghamarabb 20 gólig, Ronaldónak pedig 13 mérkőzésre volt szüksége ehhez a 2014/15-ös szezonban.

Kane, aki pályafutása során először lőtt gólt zsinórban nyolc meccsen, az európai topligákat tekintve a legeredményesebb idén. Még a Manchester City norvég gólgépe, Erling Haaland is elmarad tőle öt góllal.

Bayern Munich's Belgian head coach Vincent Kompany (L) reacts with Bayern Munich's German midfielder #42 Lennart Karl after Karl left the pitch during the UEFA Champions League football match between FC Bayern Munich and Club Brugge in Munich, southern Germany on October 22, 2025. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)
A 17 éves Lennart Karl történelmet írt a BL-góljával
Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Tinik írtak történelmet Londonban és Münchenben

A bajorok tehetsége, Lennart Karl 17 évesen és 242 naposan a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, mellette pedig ő lett minden idők legfiatalabb német BL-góllövője, és a meccs embere is.

Fantasztikus érzés. Amikor megláttam, hogy benne leszek a kezdőben arra gondoltam, »milyen lenne, ha én lennék a mérkőzés legjobbja«, és végül ez is történt, szóval nagyon örülök”

 – lelkendezett a lefújás után Karl.

A Bayern 2013 decemberében 3-2-re kapott ki a Manchester Citytől hazai pályán, azóta viszont immáron 36 BL-csoport/alapszakasz meccsén veretlen, ebből ráadásul 34-et megnyert.

A klubvilágbajnok Chelsea eseménydús mérkőzésen úgy ütötte ki 5-1-re az Ajax csapatát, hogy már a szünetben négy góllal vezetett. Igaz, a hollandok Kenneth Taylor szabálytalansága miatt már a 15. perctől emberhátrányban futballoztak, a Stamford Bridge közönsége pedig a piros lapon kívül három tizenegyest is láthatott.

Chelsea's Brazilian midfielder #41 Estevao waves to the fans at the end of the UEFA Champions League league-phase football match between Chelsea and Ajax at Stamford Bridge in London on October 22, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
Estevao lett a Chelsea minden idők legfiatalabb BL-gólszerzője
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az eseménydús első félidőben a Chelsea tehetségei sorra döntötték meg egymás klubrekordját. A 19 éves Marc Guiu ugyanis a klub történetének legfiatalabb BL-gólszerzője lett a 18. percben, ám csak 33 percig mondhatta annak magát, ugyanis a brazil Estevao 18 évesen és öt hónaposan betalált, így még a szünet előtt megfosztotta ettől a címtől csapattársát.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:
Eintracht Frankfurt (német)-Liverpool (angol) 1-5 (1-3)
gól: Kristensen (26.), illetve Ekitiké (35.), van Dijk (39.), Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.) Chelsea (angol)

Ajax Amsterdam (holland) 5-1 (4-1)
g.: Guiu (18.), Caicedo (27.), Fernández (45., 11-esből), Estevao (45+6., 11-esből), George (48.), illetve Weghorst (33., 11-esből)
piros lap: Taylor (15., Ajax)

Atalanta (olasz)-Slavia Praha (cseh) 0-0

Sporting Lisboa (portugál)-Olympique Marseille (francia) 2-1 (0-1)
g.: Catamo (69.), Alisson Santos (86.), illetve Paixao (14.)
piros lap: Emerson (45+2., Marseille)

AS Monaco (francia)-Tottenham Hotspur (angol) 0-0

Real Madrid (spanyol)-Juventus (olasz) 1-0 (0-0)
g.: Bellingham (58.)

Bayern München (német)-Club Brugge (belga) 4-0 (3-0)
g.: Karl (5.), Kane (14.), Díaz (34.), Jackson (79.)

