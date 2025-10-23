A Bayern München otthon a Club Brugge ellen őrizte meg hibátlan mérlegét, miután 4-0-ra nyert. A Bayern góljait a 17 éves Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz és a második félidőben beállt Nicolas Jackson szerezték.
Harry Kane félelmetes formában, Haaland a nyomában sincs
A bajorok angol válogatott csatára, Harry Kane bombaformában játszik ebben a szezonban. A szerdai BL-találkozó előtt minden sorozatot figyelembe véve 19 gólnál járt. A Brugge ellen viszont csupán 14 percre volt szüksége, hogy ezt tovább javítsa és megszerezze idei 20. gólját, ami mindössze a 12. mérkőzésén jött össze. Az Opta adatai szerint
az angol támadónál gyorsabban soha senki nem ért el gyorsabban húsz gólt a szezon kezdete óta, még Cristiano Ronaldo és Lionel Messi sem. A nyolcszoros alanylabdás argentin klasszis háromszor is 17 meccs alatt jutott el a leghamarabb 20 gólig, Ronaldónak pedig 13 mérkőzésre volt szüksége ehhez a 2014/15-ös szezonban.
Kane, aki pályafutása során először lőtt gólt zsinórban nyolc meccsen, az európai topligákat tekintve a legeredményesebb idén. Még a Manchester City norvég gólgépe, Erling Haaland is elmarad tőle öt góllal.
Tinik írtak történelmet Londonban és Münchenben
A bajorok tehetsége, Lennart Karl 17 évesen és 242 naposan a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, mellette pedig ő lett minden idők legfiatalabb német BL-góllövője, és a meccs embere is.
Fantasztikus érzés. Amikor megláttam, hogy benne leszek a kezdőben arra gondoltam, »milyen lenne, ha én lennék a mérkőzés legjobbja«, és végül ez is történt, szóval nagyon örülök”
– lelkendezett a lefújás után Karl.
A Bayern 2013 decemberében 3-2-re kapott ki a Manchester Citytől hazai pályán, azóta viszont immáron 36 BL-csoport/alapszakasz meccsén veretlen, ebből ráadásul 34-et megnyert.
A klubvilágbajnok Chelsea eseménydús mérkőzésen úgy ütötte ki 5-1-re az Ajax csapatát, hogy már a szünetben négy góllal vezetett. Igaz, a hollandok Kenneth Taylor szabálytalansága miatt már a 15. perctől emberhátrányban futballoztak, a Stamford Bridge közönsége pedig a piros lapon kívül három tizenegyest is láthatott.
Az eseménydús első félidőben a Chelsea tehetségei sorra döntötték meg egymás klubrekordját. A 19 éves Marc Guiu ugyanis a klub történetének legfiatalabb BL-gólszerzője lett a 18. percben, ám csak 33 percig mondhatta annak magát, ugyanis a brazil Estevao 18 évesen és öt hónaposan betalált, így még a szünet előtt megfosztotta ettől a címtől csapattársát.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:
Eintracht Frankfurt (német)-Liverpool (angol) 1-5 (1-3)
gól: Kristensen (26.), illetve Ekitiké (35.), van Dijk (39.), Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.) Chelsea (angol)
Ajax Amsterdam (holland) 5-1 (4-1)
g.: Guiu (18.), Caicedo (27.), Fernández (45., 11-esből), Estevao (45+6., 11-esből), George (48.), illetve Weghorst (33., 11-esből)
piros lap: Taylor (15., Ajax)
Atalanta (olasz)-Slavia Praha (cseh) 0-0
Sporting Lisboa (portugál)-Olympique Marseille (francia) 2-1 (0-1)
g.: Catamo (69.), Alisson Santos (86.), illetve Paixao (14.)
piros lap: Emerson (45+2., Marseille)
AS Monaco (francia)-Tottenham Hotspur (angol) 0-0
Real Madrid (spanyol)-Juventus (olasz) 1-0 (0-0)
g.: Bellingham (58.)
Bayern München (német)-Club Brugge (belga) 4-0 (3-0)
g.: Karl (5.), Kane (14.), Díaz (34.), Jackson (79.)
