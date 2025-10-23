A Bayern München otthon a Club Brugge ellen őrizte meg hibátlan mérlegét, miután 4-0-ra nyert. A Bayern góljait a 17 éves Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz és a második félidőben beállt Nicolas Jackson szerezték.

Harry Kane idén egyelőre megállíthatatlan

Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Harry Kane félelmetes formában, Haaland a nyomában sincs

A bajorok angol válogatott csatára, Harry Kane bombaformában játszik ebben a szezonban. A szerdai BL-találkozó előtt minden sorozatot figyelembe véve 19 gólnál járt. A Brugge ellen viszont csupán 14 percre volt szüksége, hogy ezt tovább javítsa és megszerezze idei 20. gólját, ami mindössze a 12. mérkőzésén jött össze. Az Opta adatai szerint

az angol támadónál gyorsabban soha senki nem ért el gyorsabban húsz gólt a szezon kezdete óta, még Cristiano Ronaldo és Lionel Messi sem. A nyolcszoros alanylabdás argentin klasszis háromszor is 17 meccs alatt jutott el a leghamarabb 20 gólig, Ronaldónak pedig 13 mérkőzésre volt szüksége ehhez a 2014/15-ös szezonban.

Kane, aki pályafutása során először lőtt gólt zsinórban nyolc meccsen, az európai topligákat tekintve a legeredményesebb idén. Még a Manchester City norvég gólgépe, Erling Haaland is elmarad tőle öt góllal.

A 17 éves Lennart Karl történelmet írt a BL-góljával

Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Tinik írtak történelmet Londonban és Münchenben

A bajorok tehetsége, Lennart Karl 17 évesen és 242 naposan a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, mellette pedig ő lett minden idők legfiatalabb német BL-góllövője, és a meccs embere is.

Fantasztikus érzés. Amikor megláttam, hogy benne leszek a kezdőben arra gondoltam, »milyen lenne, ha én lennék a mérkőzés legjobbja«, és végül ez is történt, szóval nagyon örülök”

– lelkendezett a lefújás után Karl.

A Bayern 2013 decemberében 3-2-re kapott ki a Manchester Citytől hazai pályán, azóta viszont immáron 36 BL-csoport/alapszakasz meccsén veretlen, ebből ráadásul 34-et megnyert.

A klubvilágbajnok Chelsea eseménydús mérkőzésen úgy ütötte ki 5-1-re az Ajax csapatát, hogy már a szünetben négy góllal vezetett. Igaz, a hollandok Kenneth Taylor szabálytalansága miatt már a 15. perctől emberhátrányban futballoztak, a Stamford Bridge közönsége pedig a piros lapon kívül három tizenegyest is láthatott.