A keddi Galatasaray-Liverpool (1-0) BL-mérkőzés nem csupán a magyaroknak – Sallai Roland, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is játszott – volt különleges, hanem néhány olyan játékosnak is, aki mindkét együttesben megfordult. Kevés ilyen volt, olyan pedig mindössze egy, aki épp az angol csapatból igazolt a törökbe: Harry Kewell. Az ausztrál exfocista viszont nem csupán emiatt lehet túl emlékezetes héten, hanem azért is, mert szombaton új klubhoz szerződött.

Harry Kewell a Liverpool csapatából 2008-ban a Galatasaray együtteséhez igazolt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A vietnámi liga rekordbajnoka, a Hanoi FC hat forduló után a tabella hatodik helyén áll, a folytatásban azonban új edzővel próbálkozik: a 47 éves Kewell-lel a csapat célja a dobogó és a nemzetközi kupaindulás kiharcolása lesz.

Harry Kewell a Galatasaray és a Liverpool közös legendája

Az 58-szoros ausztrál válogatott csatár 2003 és 2008 között játszott a Liverpoolban, az egyik első felkészülési mérkőzését a csapattal éppen a Galatasaray ellen vívta.

Miután Bajnokok Ligáját és FA Kupát is nyert az angolokkal, Törökországba szerződött, és az isztambuli együttesnél töltött három idénye alatt megnyerte a szuperkupát.

Galatasaray–Liverpool tétmérkőzésen sosem játszott, pedig a nyolc év alatt kétszer is lett volna erre lehetőség – a Poolnál így is 139, míg a Galatánál 91 tétmeccs jutott neki.

Harry Kewell 2014-ben vonult vissza, majd edzőnek állt. A Hanoi FC már a hatodik különböző csapata, legutóbb tavaly nyárig Japánban volt vezetőedző.