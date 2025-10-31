Emlékeznek még David Beckham netflixes sorozatára, amiben a korábbi legendás angol labdarúgó, ma már csapattulajdonos és sokszoros dollármilliomos üzletember részletesen elmesélte, milyen gyomorforgató módon kezdte ki az angol bulvársajtó, és tették ugyanezt az ország összes stadionjában a szurkolók, az 1998-as vb-nyolcaddöntőjében az argentinok ellen kapott piros lapja miatt? Ez másfél évig tartott, és nagyon megviselte a már akkor is világsztárnak számító Beckhamet. Nos, Harry Maguire nem világsztár, csak egy, az átlag Premier League-játékosnál jobb focista, és minden egyes rossz labdaértintése miatt legalább öt éve alázzák úton útfélen.

Harry Maguire-t keményebb fából faragták, mint azt sokan gondolnák

Fotó: PETER POWELL / AFP

Alázzák, mémek százait gyártják róla, amikor csak hibázik, de megtörni nem tudják, mert Maguire olyan, mint a főnix, újra és újra feltámad, hogy megmutassa, óriásit téved, aki őt bármikor leírja.

Klubrekordért Manchesterbe

Az 1993-ban Sheffieldben született Maguire katolikus iskolákban járta ki az általánost és a gimit, miközben a Sheffield United akadémiájának egyik legígéretesebb növendéke volt. Pár nappal a 18. születésnapja után mutatkozott be az első csapatban, és karrierje rögtön egy bukással indult: a Blades ugyanis a 2010-11-es idény végén kizúgott a harmadosztályba (League One). A következő idényben szerződést hosszabbított vele a klub és még nem volt 20 éves, amikor már 100 meccse volt a felnőttek között a harmadosztályban ragadó együttesben. A 2011-12-es idény végén a csapat és a szurkolók is az év játékosának választották, sőt a harmadosztály idény végi álomcsapatába is bekerült.

Nem csoda hát, hogy fantáziát látott benne a Premier League-ben szereplő Hull City, amelyik 2,5 millió fontot fizetett érte a Sheffiel Unitednek 2014 nyarán.

Maguire itt még a Hull City védőjeként próbálja szerelni későbbi leicesteri csapattársát, Jamie Vardyt

Fotó: LINDSEY PARNABY / AFP

Hullban kezdetben nem volt alapember, viszont a wigani kölcsönjátéka jól sült el, 2016 nyarán már újra a Hull mezében ünnepelte a visszajutást a Premier League-be, hogy aztán egy évvel később eligazoljon az egy évvel korábban csodaszámba menő bajnoki címet szerző Leicester Cityhez. A Rókák már 12 (más források szerint 17) millió fontot fizettek érte. Korábban mindössze öt focistáért fizettek többet.

A 2017-18-as idény minden egyes percét pályán töltötte a Leicester Cityben, szezon végén persze, hogy őt választották az év játékosának a klubnál.

2017-ben már az angol válogatottban is bemutatkozott, ami nem rossz teljesítmény egy olyan focistától, aki még pár évvel korábban is a League One-ban futkározott. Gareth Southgate vb-keretébe is bekerült, és egy-egy góllal és gólpasszal zárta a tornát, melyen egy félidő kivételével mind a hét meccset végigjátszotta.