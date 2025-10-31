Emlékeznek még David Beckham netflixes sorozatára, amiben a korábbi legendás angol labdarúgó, ma már csapattulajdonos és sokszoros dollármilliomos üzletember részletesen elmesélte, milyen gyomorforgató módon kezdte ki az angol bulvársajtó, és tették ugyanezt az ország összes stadionjában a szurkolók, az 1998-as vb-nyolcaddöntőjében az argentinok ellen kapott piros lapja miatt? Ez másfél évig tartott, és nagyon megviselte a már akkor is világsztárnak számító Beckhamet. Nos, Harry Maguire nem világsztár, csak egy, az átlag Premier League-játékosnál jobb focista, és minden egyes rossz labdaértintése miatt legalább öt éve alázzák úton útfélen.
Alázzák, mémek százait gyártják róla, amikor csak hibázik, de megtörni nem tudják, mert Maguire olyan, mint a főnix, újra és újra feltámad, hogy megmutassa, óriásit téved, aki őt bármikor leírja.
Klubrekordért Manchesterbe
Az 1993-ban Sheffieldben született Maguire katolikus iskolákban járta ki az általánost és a gimit, miközben a Sheffield United akadémiájának egyik legígéretesebb növendéke volt. Pár nappal a 18. születésnapja után mutatkozott be az első csapatban, és karrierje rögtön egy bukással indult: a Blades ugyanis a 2010-11-es idény végén kizúgott a harmadosztályba (League One). A következő idényben szerződést hosszabbított vele a klub és még nem volt 20 éves, amikor már 100 meccse volt a felnőttek között a harmadosztályban ragadó együttesben. A 2011-12-es idény végén a csapat és a szurkolók is az év játékosának választották, sőt a harmadosztály idény végi álomcsapatába is bekerült.
Nem csoda hát, hogy fantáziát látott benne a Premier League-ben szereplő Hull City, amelyik 2,5 millió fontot fizetett érte a Sheffiel Unitednek 2014 nyarán.
Hullban kezdetben nem volt alapember, viszont a wigani kölcsönjátéka jól sült el, 2016 nyarán már újra a Hull mezében ünnepelte a visszajutást a Premier League-be, hogy aztán egy évvel később eligazoljon az egy évvel korábban csodaszámba menő bajnoki címet szerző Leicester Cityhez. A Rókák már 12 (más források szerint 17) millió fontot fizettek érte. Korábban mindössze öt focistáért fizettek többet.
A 2017-18-as idény minden egyes percét pályán töltötte a Leicester Cityben, szezon végén persze, hogy őt választották az év játékosának a klubnál.
2017-ben már az angol válogatottban is bemutatkozott, ami nem rossz teljesítmény egy olyan focistától, aki még pár évvel korábban is a League One-ban futkározott. Gareth Southgate vb-keretébe is bekerült, és egy-egy góllal és gólpasszal zárta a tornát, melyen egy félidő kivételével mind a hét meccset végigjátszotta.
Harry Maguire, a 80 millió fontos bohóc
Az MU kereken 80 millió fontot fizetett érte, ami öt millióval több annál, amit a Liverpool kicsengetett Virgil van Dijkért. Az addigra már persze ismert játékosnak számító Maguire először került igazán a rivaldafénybe és a bulvársajtó látóterébe. Ekkortól minden egyes megmozdulását nagyító alatt vizsgálták, ezt a brutális nyomást pedig nem mindig viselte jól.
A 2019-20-as idénye nagyszerűen sikerült. A Chelsea elleni 4-0-s győzelem után első MU-bajnokiján rögtön a meccs embere lett, januárban már az ő karján volt a kapitányi karszalag, 2020 februárjában pedig első gólját is megszerezte a Stamford Bridge-en aratott 2-0-s győzelem során. Az FA-kupa negyeddöntőjében továbbjutást érő gólt szerzett a Norwich ellen, és minden percet pályán töltött a PL-ben végül a 3. helyre befutó csapatban.
A 2020-21-es idénynek pont a legfontosabb meccseire dőlt ki. Az csak a kisebbik baj volt, hogy megdönteni nem, csak beállítani tudta Gary Pallister sorozatban végigjátszott 71 meccses klubrekordját, de egy bokasérülés miatt lemaradt a szezon utolsó négy bajnokijáról (az MU 12 ponttal lemaradva lett 2. a Manchester City mögött), és a Villareal ellen 11-esekkel elbukott Európa-liga-döntőről is.
Nyáron viszont már ott volt a Wembley-ben Eb-döntőt játszó angol válogatottban, ahol az olaszok elleni fináléban a kapu mögötti kamerát szétbombázva lőtte be a saját 11-esét, igaz, ez sem segített az angolokon.
Pedig ekkor már nagyon sokan várták Maguire bukását, még azt is megkockáztatjuk, hogy az angolok között is többen voltak, akiknek könnyebb lett volna elviselniük a vereséget, ha kihagyja a büntetőt. A 194 centi magas védő ugyanis valóban nem egy rongylábú brazil labdazsonglőr, és a mozgáskoordinációja sem hasonlít egy társastánc bajnokéra. Az Eb-döntő idejére már teli voltak a videómegosztók és a közösségi oldalak a 80 millió fontos védő sutaságait kigúnyoló mémekkel és összeállításokkal. Például ilyenekkel:
Azt, hogy a Manchester United a 2021-22-es idényben csak 6. lett (régi szép idők, sóhajtanak most fel az MU-drukkerek) és 57 gólt kapott, amennyit utoljára az 1978-79-es idényben sikerült beszedni, kis túlzással mindenki Maguire nyakába varrta.Valahogy sikerült mindig rossz helyen állnia, rosszul érnie a labdába, a létező legrosszabb helyre passzolnia. Lefejelte Ronaldót, fejbe rúgta Pogbát, és még az az André Onana is üvöltözött vele, akit jószerével a repülőtérre kikísértek a szurkolók, hogy meggyőződjenek róla, tényleg elutazott Manchesterből.
A 2022-23-as idényben csak 16 bajnokin lépett pályára, de hiába ajánlott érte a West Ham 20, majd 30 millió fontot, Maguire nem volt hajlandó Londonba költözni. Annak ellenére sem, hogy Erik ten Hag még a kapitányi karszalagot is elvette tőle, amit még Ole Gunnar Solskjaer adott neki.
Maradt Manchesterben, és novemberben már ő lett a PL-ben a hónap játékosa, ami MU-védőként utojára Nemanja Vidicsnek jött össze.
Az előző idényben Ruben Amorim irányítása alatt visszaszerezte a helyét a kezdőben, és mintha egy új, jobb szoftverrel szerelt Maguire-t kaptak volna vissza azóta a szurkolók.
„Nem vitás, hogy nehéz időszak van mögöttem, de leszegtem a fejem, mert tudtam, hogy el fog jönni az én időm, csak készen kell rá állnom” – mondta erről az időszakról.
Idén februárban győztes gólt szerzett az FA-kupa 5. körében a Leicester ellen, áprilisban pedig a Lyon elleni két felvonásos thrillert döntötte el a 120. percben szerzett góljával. És akkor itt érdemes megállni egy pillanatra!
Maguire karrierje során összesen 36 meccsen talált a kapuba, mégpedig 38 alkalommal.
Ebből a 38 gólból 17-et szerzett az MU színeiben, de, ami ennél is fontosabb, hogy góljai harmada, 13 találat győztes gól volt!
Ez elképesztő hatékonyság. 17 góljából 13 fejes volt és az elmúlt másfél idényben a posztján csak az arsenalos Gabriel eredményesebb nála fejjel (10-9 az állás a brazil javára).
Hogy csak a legfrissebbet említsük: ő döntötte el a Liverpool elleni október 19-i rangadót az Anfield Roadon. Nem sok középső véd van, akiről össze lehet állítani egy ötperces videót csak a győztes góljaiból.
Maguire jóval több mint egy „mindig jókor jó helyen lévő hatalmas homlok”, ahogy a költőiségéről ismert Roy Keane fogalmazottt a Pool-meccs után.
„Az elmúlt másfél, vagy inkább három éve olyan volt akár egy film, egy dokumentumfilm. Becsmérelték, kigúnyolták, mémet csináltak belőle kinevették. Hogy mindezt kibírja, úgy döntött, hogy kitart, kitárja a szívét, és az évek során felépített ellenálló képességére támaszkodva megmutatja azt a karaktert, amiről senki sem tudott. Lehet kritizálni a játékát, vagy azt, hogy passzol-e a Unitedbe, de, amikor szükségünk van valakire Bruno Fernandesen kívül, az elmúlt évben ő volt az, akire számíthattunk. És még a védőmunkája is hibátlan. Szerintem ez sokat mond róla, mint emberről is” – ezek már a United-legenda, Rio Ferdinand szavai.
Ha Maguire megtartja a jó formáját, akkor egyrészt akár még Ruben Amorim állását is megmentheti, sőt 2024 szeptembere után még a válogatottba is visszakerülhet, és ott lehet a 2026-os világbajnokság keretében is.
- Kapcsolódó cikkek: