A Liverpool a nyári átigazolási időszakban kölcsönadta az Aston Villának az egyik tehetséges játékosát. Az U21-es Európa-bajnokság legjobbjának választott Harvey Elliott az előző idényben Szoboszlai Dominik miatt keveset játszott, ám a birminghami csapatnál sem találja még a helyét.

A Liverpool egyik legnagyobb tehetségének tartották Harvey Elliottot az elmúlt években, ám Szoboszlai Dominik érkezése miatt a fiatal angol játékos nem kapott annyi lehetőséget, amennyit szeretett volna. Mivel mindketten ugyanazon a poszton futballoznak, ráaásul még Florian Wirtz is érkezett a csapathoz, a 22 éves támadó középpályás kölcsönben az Aston Villához került.

Harvey Elliott egyelőre szenved az Aston Villában
Harvey Elliott egyelőre szenved az Aston Villában 
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Harvey Elliott elmenekült Liverpoolból, de a váltás nem jött be

A Liverpool edzője, Arne Slot nem kertelt, amikor arról beszélt, miért favorizálja Szoboszlait Elliottal szemben.

„Megértem, hogy néha frusztrált, mert kevés játékidőt kap, miközben már a Liverpoolnál is megmutatta, hogy jó futballista, viszont olyan játékosok a posztriválisai, akiket szinte sosem cserélek le. Szoboszlai Dominik sosem áll le, gólokat is szerez, de a futómennyisége miatt különösen fontos tagja a csapatnak” – szögezte le a holland tréner.

Elliott az U21-es Európa-bajnokság legjobb játékosaként költözhetett Birminghambe, ahol abban bízott, hogy új klubjában majd megmutathatja, hogy igenis helye van a Liverpool kezdőcsapatában. 

Az angol játékos számításai azonban egyelőre nagyon nem jöttek be. 

Minden sorozatot figyelembe véve eddig a szezonban mindössze 7 tétmérkőzésen kapott lehetőséget, és csupán egyetlen gólt tudott szerezni a Ligakupában, gólpassza pedig még nincs. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates with Liverpool's English midfielder #19 Harvey Elliott after scoring his team second goal during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Liverpool at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on May 19, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Harvey Elliott Szoboszlai Dominik miatt került kölcsönbe az Aston Villához
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Nagyon jó játékos, csak épp a mi elvárásaink rendkívül magasak, 

és vannak olyan futballisták, akik az előző idényhez hasonlóan most is jól teljesítenek az ő pozíciójában. Azért szerződtettük, mert hiszek benne. Időre van szüksége. Harvey nálunk a tízes pozícióban játszik, és bár néhány meccsen már szerepelt, még folyamatban van az, hogy beilleszkedjen a rendszerünkbe és a feladatkörébe” – vette észre a Magyar Nemzet, miként magyarázkodott Elliottal kapcsolatban a Villa edzője, Unai Emery.

A spanyol tréner szavai Liverpoolban is ismerősen csenghetnek: a nyári sztárigazolással, Florian Wirtzzel kapcsolatban is azt emlegetik a PL-címvédőnél, hogy kiváló labdarúgó, de még időre van szüksége.

