A Liverpool egyik legnagyobb tehetségének tartották Harvey Elliottot az elmúlt években, ám Szoboszlai Dominik érkezése miatt a fiatal angol játékos nem kapott annyi lehetőséget, amennyit szeretett volna. Mivel mindketten ugyanazon a poszton futballoznak, ráaásul még Florian Wirtz is érkezett a csapathoz, a 22 éves támadó középpályás kölcsönben az Aston Villához került.

Harvey Elliott egyelőre szenved az Aston Villában

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Harvey Elliott elmenekült Liverpoolból, de a váltás nem jött be

A Liverpool edzője, Arne Slot nem kertelt, amikor arról beszélt, miért favorizálja Szoboszlait Elliottal szemben.

„Megértem, hogy néha frusztrált, mert kevés játékidőt kap, miközben már a Liverpoolnál is megmutatta, hogy jó futballista, viszont olyan játékosok a posztriválisai, akiket szinte sosem cserélek le. Szoboszlai Dominik sosem áll le, gólokat is szerez, de a futómennyisége miatt különösen fontos tagja a csapatnak” – szögezte le a holland tréner.

Elliott az U21-es Európa-bajnokság legjobb játékosaként költözhetett Birminghambe, ahol abban bízott, hogy új klubjában majd megmutathatja, hogy igenis helye van a Liverpool kezdőcsapatában.

Az angol játékos számításai azonban egyelőre nagyon nem jöttek be.

Minden sorozatot figyelembe véve eddig a szezonban mindössze 7 tétmérkőzésen kapott lehetőséget, és csupán egyetlen gólt tudott szerezni a Ligakupában, gólpassza pedig még nincs.

Harvey Elliott Szoboszlai Dominik miatt került kölcsönbe az Aston Villához

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Nagyon jó játékos, csak épp a mi elvárásaink rendkívül magasak,

és vannak olyan futballisták, akik az előző idényhez hasonlóan most is jól teljesítenek az ő pozíciójában. Azért szerződtettük, mert hiszek benne. Időre van szüksége. Harvey nálunk a tízes pozícióban játszik, és bár néhány meccsen már szerepelt, még folyamatban van az, hogy beilleszkedjen a rendszerünkbe és a feladatkörébe” – vette észre a Magyar Nemzet, miként magyarázkodott Elliottal kapcsolatban a Villa edzője, Unai Emery.

A spanyol tréner szavai Liverpoolban is ismerősen csenghetnek: a nyári sztárigazolással, Florian Wirtzzel kapcsolatban is azt emlegetik a PL-címvédőnél, hogy kiváló labdarúgó, de még időre van szüksége.