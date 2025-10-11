A Sheffield Wednesday otthonául szolgáló Hillsborough Stadionban a 2024. szeptember 28-án rendezett West Bromwich Albion elleni mérkőzésen a lelátón rosszul lett és a helyszínen meghalt az 57 éves vendég szurkoló, Mark Townsend.

A sheffieldi Hillsborough Stadion

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A család pert indított, hogy kiderítsék terhel-e valakit felelősség a birminghami férfi haláláért. A sheffieldi bíróság pénteken mondta ki az ítéletet.

Újabb haláleset a Hillsborough-ban

A stadionban a szurkolók biztonságáért aznap felelős Lambda Medical egészségügyi szolgáltató tulajdonosa, Lewis Wright elmondta, ő látta el a lelátón összeeső férfit, akinél úgynevezett passzív ventillációt alkalmazott, ami a klasszikus mellkas kompressziót és befúvást jelenti. Mint mondta, nem voltak megfelelőlek a körülmények ahhoz, hogy bármilyen gépi ellátást igénybe tudjon venni.

A kirendelt szakértő véleményére alapozva az eljáró bíró, Tanyak Rawden kimondta, bár a passzív ventilláció valóban nem volt elégséges ellátás, a helyzet kizárta, hogy bármilyen gépre rákapcsolhassák Mark Townsendet. A bíró szerint az infarktus súlyossága alapján a szerencsétlenül járt drukkert semmilyen beavatkozás nem menthette volna meg, így az elmaradt gépi lélegeztetés nem tekinthető a halál közvetlen kiváltó okának.

Anglia egyik legsúlyosabb stadionkatasztrófája

A Hillsborough Stadionban történt 1989. április 15-én az angol és az európai futball egyik legszörnyűbb tömegszerencsétlensége. A Nottingham Forest–Liverpool FA-kupa-elődöntőre a szervezők, a rendezők és a rendőrök totális káoszt teremtve engedték be a liverpooli szurkolókat, ráadásul sokkal többet, mint amennyi a számukra kijelölt szektor befogadóképessége volt. Így aztán a később jövők az akkor még a pályát a lelátótól elválasztó kerítésre préselték az első sorokban állókat. A tragédiának 97 halottja volt.

A történteket a brit kormány és a rendőrség közös erővel próbálta a Liverpool-drukkerek nyakába varrni, hiába mondta ki már az 1990 augusztusában megjelenő Taylor-jelentés, hogy a rendőrség és a rendezők hibájából történt a szerencsétlenség.