Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiderült, mi okozta a halálát annak a West Bromwich Albion-drukkernek, aki tavaly szeptember vesztette életét Sheffieldben. Ő a szörnyű emlékű Hillsborough Stadion eddigi utolsó áldozata.

A Sheffield Wednesday otthonául szolgáló Hillsborough Stadionban a 2024. szeptember 28-án rendezett West Bromwich Albion elleni mérkőzésen a lelátón rosszul lett és a helyszínen meghalt az 57 éves vendég szurkoló, Mark Townsend.

An aerial view of Sheffield Wednesday's Hillsborough stadium, seen in the sunshine ahead of the English League Cup second round football match between Sheffield Wednesday and Leeds United in Sheffield, northern England on August 26, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
A sheffieldi Hillsborough Stadion
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A család pert indított, hogy kiderítsék terhel-e valakit felelősség a birminghami férfi haláláért. A sheffieldi bíróság pénteken mondta ki az ítéletet.

Újabb haláleset a Hillsborough-ban

A stadionban a szurkolók biztonságáért aznap felelős Lambda Medical egészségügyi szolgáltató tulajdonosa, Lewis Wright elmondta, ő látta el a lelátón összeeső férfit, akinél úgynevezett passzív ventillációt alkalmazott, ami a klasszikus mellkas kompressziót és befúvást jelenti. Mint mondta, nem voltak megfelelőlek a körülmények ahhoz, hogy bármilyen gépi ellátást igénybe tudjon venni.

A kirendelt szakértő véleményére alapozva az eljáró bíró, Tanyak Rawden kimondta, bár a passzív ventilláció valóban nem volt elégséges ellátás, a helyzet kizárta, hogy bármilyen gépre rákapcsolhassák Mark Townsendet. A bíró szerint az infarktus súlyossága alapján a szerencsétlenül járt drukkert semmilyen beavatkozás nem menthette volna meg, így az elmaradt gépi lélegeztetés nem tekinthető a halál közvetlen kiváltó okának.

Anglia egyik legsúlyosabb stadionkatasztrófája

A Hillsborough Stadionban történt 1989. április 15-én az angol és az európai futball egyik legszörnyűbb tömegszerencsétlensége. A Nottingham Forest–Liverpool FA-kupa-elődöntőre a szervezők, a rendezők és a rendőrök totális káoszt teremtve engedték be a liverpooli szurkolókat, ráadásul sokkal többet, mint amennyi a számukra kijelölt szektor befogadóképessége volt. Így aztán a később jövők az akkor még a pályát a lelátótól elválasztó kerítésre préselték az első sorokban állókat. A tragédiának 97 halottja volt.

A történteket a brit kormány és a rendőrség közös erővel próbálta a Liverpool-drukkerek nyakába varrni, hiába mondta ki már az 1990 augusztusában megjelenő Taylor-jelentés, hogy a rendőrség és a rendezők hibájából történt a szerencsétlenség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!