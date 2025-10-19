A Budapest Honvéd már a 7. perben hátrányba került egy hatalmas kapushiba után. Egy hazagurított labdát Tomás Tujvel éppen az őt letámadni próbáló Babinszky Bence lábára rúgta a labdát, ami onnan a vendégek kapujába pattant.

Meglepő vereséget szenvedett a Honvéd a Kozármisleny otthonában

Fotó: honvedfc.hu

Már nem a Honvéd vezeti az NB II tabelláját

A fővárosi együttes ugyan a 29. percben Kántor góljával egyenlített, de a fordulás után a csereként beálló Jelena két védő között a kapu jobb sarkába bombázott.

A kispestiek ezzel visszacsúsztak a harmadik helyre a tabellán. A vezetést a Szentlőrincet otthon legyőző Vasas vette át, a második a Mezőkövesd.

Az előző idényben még NB I-es Videoton vereséget szenvedett, ezúttal a Soroksár otthonában. A hazaiaknál Korozmán Kevin két gólt szerzett.

A Karcag egygólos győzelmet aratott a vendég Csákvár felett. Az újonc együttes hazai sikerével megelőzte az immár négy kör óta nyeretlen riválist és feljött a negyedik helyre.

Eredmények, 10. forduló:

Vasas FC-Szentlőrinc SE 1-0 (0-0)

gól: Girsik (68.)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - BVSC-Zugló 2-1 (1-1)

gólok: Miskolczi (45+2.), Novák (48.), illetve Horváth Sz. (36.)

Soroksár SC-Videoton FC Fehérvár 3-1 (0-0)

gól: Gálfi (60.), Korozmán (90., 94.), illetve Zsótér (54.)

HR-Rent Kozármisleny - Budapest Honvéd FC 2-1 (1-1)

gól: Babinszky (7.), Jelena (58.), illetve Kántor (30.)

Tiszakécskei LC-FC Ajka 2-1 (0-0)

gól: Ramos (60.), Takács T. (94.), illetve Cipf (86.)

Karcagi SC-Aqvital FC Csákvár 1-0 (0-0)

gól: Kaye (79.)

Mezőkövesd Zsóry FC-Budafoki MTE 1-0 (0-0)

gól: Vörös (50.) piros lap: Fekete (72., Budafoki MTE)