A labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójában az MTK Budapest 1-1-es döntetlent játszott a szinte végig emberhátrányban futballozó Puskás Akadémia vendégeként. A pontszerzés ellenére a felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt nem volt elégedett.

Markgráf Ákos piros lapja után már a 6. percben emberhátrányba került a Puskás Akadémia az MTK elleni NB I-es mérkőzésen. A felcsúti együttes ezután mégis vezetést szerzett, és végül 1-1-es döntetlent játszott – igaz, ehhez Szappanos Péter bravúrjai is kellettek. Hornyák Zsolt, a hazaiak trénere mégsem volt elégedett az egy ponttal.

A Hornyák Zsolt által irányított Puskás Akadémia emberhátrányban szerzett pontot az MTK ellen
Fotó: puskasakademia.hu

Hornyák Zsolt a játékvezetőt és az MLSZ-t kritizálta

„A kiállítást nem is tudom kommentálni, egyértelműen nem piros lap. A labda kifelé tart az oldalvonal felé, nem húzta le az ellenfelét, mégis piros lapot adtak, és a VAR-kocsiból is visszajeleztek rá. Ebbe kellene mélyebben belenézni: nem először adnak ilyen piros lapokat, tizenegyeseket. Hétről hétre el vannak hallgatva a hibák, 

Portugáliába utazik az eltiltott bíró, egyhetes munkát tesznek tönkre ezekkel a döntésekkel” 

– nyilatkozta az M4 Sportnak a Puskás Akadémia trénere.

Hornyáknak azzal is gondja volt, hogy Markgráf kiállítása után miként szükséges cserélnie, hogy betartsa az MLSZ ajánlását, az úgynevezett magyarszabályt. Végül a későbbi gólszerző, Kern Martin állt be – az edző elmondása szerint elsősorban a szabály betartása érdekében.

„Hívtuk az MLSZ-t, nem tudom, hogy Csányi urat vagy egy alattasát, mondták: a kiállított játékosnak érvényes a 90 perce. Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket? Hát, aki öt percet játszik, az nem kilencven! 

Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy meccs közben kell telefonálgatni, hát ez nevetséges! 

Persze én nem nevetek ezen, mert az edzőkollégák biztosan értik, miről beszélek. Remélem, ez el lesz magyarázva a kluboknak, hihetetlen, hogy mindezt telefonon kell elintézni."

Az NB I legrutinosabb edzője megjegyezte azt is, hogy a csereként beállt Németh Andrástól támadásban többet várt, de csapatként elégedett a tanítványaival. A felcsúti együttes lemaradása továbbra is két pont az MTK mögött az NB I tabelláján.

