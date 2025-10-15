Live
Az Algéria–Uganda (2-1) afrikai vb-selejtezőn drámai jelenet játszódott le. A brutális után Omar Salim Magoola, Uganda kapusa eszméletét vesztette, a horrorsérülés után a játékost azonnal orvosi segítségben részesítették, majd kórházba szállították.

A horrorsérülés az első félidőben történt, amikor után Omar Salim Magoola egy támadást próbált megállítani, ám összeütközött az algériai csatárral, Amine Gouirivel. Az ugandai kapus eszméletét vesztette az esetnél. 

Omar Salim Magoolát hordágyon vitték le a horrorsérülés után
Fotó: X

Horrorsérülés a vb-selejtezőn

Mindkét játékos komoly sérüléseket szenvedett – 

Gouirit is hordágyon vitték le a pályáról és őt is kórházba szállították.

A mérkőzés néhány percre megszakadt, a stadionban pedig feszült csend lett úrrá, amíg az orvosi stáb ellátta a sérülteket. 

A találkozó folytatódott, méghozzá büntetővel, amelyet Mohamed Amoura értekesített, így Algéria 2-1-re nyerni tudott az utolsó pillanatokban szerzett góllal, de a játékosok láthatóan megviselten reagáltak az ijesztő incidensre.

A hivatalos tájékoztatás szerint Magoola állapota jelenleg stabil, ám további vizsgálatok várhatók. 

