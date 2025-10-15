A horrorsérülés az első félidőben történt, amikor után Omar Salim Magoola egy támadást próbált megállítani, ám összeütközött az algériai csatárral, Amine Gouirivel. Az ugandai kapus eszméletét vesztette az esetnél.
Horrorsérülés a vb-selejtezőn
Mindkét játékos komoly sérüléseket szenvedett –
Gouirit is hordágyon vitték le a pályáról és őt is kórházba szállították.
A mérkőzés néhány percre megszakadt, a stadionban pedig feszült csend lett úrrá, amíg az orvosi stáb ellátta a sérülteket.
A találkozó folytatódott, méghozzá büntetővel, amelyet Mohamed Amoura értekesített, így Algéria 2-1-re nyerni tudott az utolsó pillanatokban szerzett góllal, de a játékosok láthatóan megviselten reagáltak az ijesztő incidensre.
A hivatalos tájékoztatás szerint Magoola állapota jelenleg stabil, ám további vizsgálatok várhatók.