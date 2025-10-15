A horrorsérülés az első félidőben történt, amikor után Omar Salim Magoola egy támadást próbált megállítani, ám összeütközött az algériai csatárral, Amine Gouirivel. Az ugandai kapus eszméletét vesztette az esetnél.

Omar Salim Magoolát hordágyon vitték le a horrorsérülés után

Fotó: X

Horrorsérülés a vb-selejtezőn

Mindkét játékos komoly sérüléseket szenvedett –

Gouirit is hordágyon vitték le a pályáról és őt is kórházba szállították. A mérkőzés néhány percre megszakadt, a stadionban pedig feszült csend lett úrrá, amíg az orvosi stáb ellátta a sérülteket.

Le portier de l'Ouganda a été porté en urgence à l'hôpital.



J'espère qu'il n'a rien de grave ainsi que Gouiri. https://t.co/MUme5XSqrk pic.twitter.com/xNxc9fc3Zh — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) October 14, 2025

A találkozó folytatódott, méghozzá büntetővel, amelyet Mohamed Amoura értekesített, így Algéria 2-1-re nyerni tudott az utolsó pillanatokban szerzett góllal, de a játékosok láthatóan megviselten reagáltak az ijesztő incidensre.

Attentat terroriste sur Amine Gouiri 🤯🤯 pic.twitter.com/itAfmvQ5Tx — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) October 14, 2025

A hivatalos tájékoztatás szerint Magoola állapota jelenleg stabil, ám további vizsgálatok várhatók.