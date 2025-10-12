A horvátok – kihasználva a csehek vereségét – magabiztos, szinte egykapus játékkal hozták a kötelező három pontot Gibraltár ellen. Zlatko Dalic együttese 28-szor, az ellenfél egyszer próbálkozott lövéssel, a szögletarányt 18:0 volt Horvátország javára, és a 96. percben Martin Erlic állította be a 3-0-s végeredményt.

Virgil Ghita és Ianis Hagi (b) öröme a hosszabbításban született román győztes gól után az Ausztria elleni vb-selejtezőn, Bukarestben

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A horvátok karnyújtásnyira vannak a vb-től

A világbajnoki ezüst- és bronzérmes gárdának a következő, hazai Feröer-szigetek elleni döntetlen is elegendő lesz a kijutáshoz.

Bukarestben a hosszabbításban dől el minden: Virgil Ghita fejjel talált be Hagi szabadrúgása után, így Románia 1-0-ra legyőzte az addig veretlen Ausztriát. A találkozó sokáig kiegyenlített volt, de a románok végül a hajrában megtörték Ralf Rangnick csapatát. Ausztria veresége ellenére a H csoport élén maradt.

Dánia már minimum pótselejtezős

Koppenhágában Dánia már az első félidőben eldöntötte a görögök elleni találkozót, két perc alatt lőtt duplával (Joachim Andersen és Mikkel Damsgaard a 40. és 41. percben volt eredményes). A skandinávok 3-1-es sikerükkel már biztosan legalább pótselejtezősök a C csoportban.

Az örökifjú Modric természetesen ott volt a horvát csapatban

Fotó: STRINGER / AFP

Kaunasban a lengyel válogatott Sebastian Szymanski góljával és gólpasszával, valamint a 37 éves Robert Lewandowski találatával 2-0-ra győzött Litvánia ellen. A lengyelek ezzel megerősítették második helyüket a G csoportban.

A 12 csoport győztesei automatikusan kijutnak a 2026-os világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendeznek, a második helyezettek pedig a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább.

Eredmények:

C csoport:

Dánia – Görögország 3–1 (3–0)

korábban: Skócia – Fehéroroszország 2–1 (1–0)

G csoport:

Litvánia – Lengyelország 0–2 (0–1)

korábban: Hollandia – Finnország 4–0 (3–0)

H csoport:

Románia – Ausztria 1–0 (0–0)

korábban: San Marino – Ciprus 0–4 (0–1)

L csoport:

Horvátország – Gibraltár 3–0 (1–0)

korábban: Feröer-szigetek – Csehország 2–1 (0–0)