A 2022-es katari világbajnokság volt az első olyan torna, amelyet a szokásos nyári időszakon kívül rendeztek meg. A három évvel ezelőtti világbajnokságon november és december között játszották a meccseket, hogy elkerüljék az öböl menti államok szélsőséges nyári hőségét, Infantino pedig minden idők legjobb tornájának nevezte a katarit.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke

Fotó: Alex Grimm/Getty Images via AFP

Ez a lépés akkoriban jelentős vitát váltott ki, mivel azt jelentette, hogy az európai bajnokságoknak szezonközi szünetet kellett tartaniuk. Azonban az előzetes félelmekkel ellentétben ez a kényszerszünet nem vezetett hosszú távú fennakadásokhoz, ráadásul a világbajnokságon is frissen tűntek a játékosok, mert nem egy teljes szezon után érkeztek leterhelve a tornára.

Infantino szerint jöhet az újabb téli világbajnokság

Európában azonban sokan még így is abban reménykedtek, hogy a 2022-es katari verseny kivételes volt, de mivel Szaúd-Arábia nyerte el a 2034-es világbajnokságot, a tornát nagy valószínűséggel nem nyáron rendezik majd.

A katari világbajnokság óta egyre intenzívebb a vita arról, hogy mikor és hol lehet elit futballt játszani. Az idén nyáron az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő klubvilágbajnokság pedig a legújabb példa arra, milyen nehéz beilleszteni a tornákat a jelenlegi globális futballnaptárba.

Csütörtökön Rómában rendezték az Európai Labdarúgó Klubok közgyűlését, melyen Gianni Infantino, a FIFA elnöke beszélt arról, hogy miért előnyös egy téli torna rendezése. A 2034-es világbajnokság időpontjait még nem jelentették be, de várhatóan egy újabb téli torna lesz, amit nagy valószínűséggel 2035 elején rendeznek majd, hogy elkerüljék a muszlim szent hónapot, a ramadánt, amely 2034-ben novemberre és decemberre esik.

Mindenkivel folyamatosan beszélünk, mert ez nem csak egy világbajnokságról szól, hanem egy általános elgondolásról. Néhány európai országban még júliusban is nagyon meleg van. Szóval talán át kellene gondolnunk, hogy melyek a legjobb hónapok a futballozásra, ami Európában többnyire június. De igazából nem sokan futballoznak júniusában ugye?”

– mondta a FIFA elnöke, aki szerint vannak módok a naptár optimalizálására, csak nyitottnak kell lenni.