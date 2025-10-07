A történet nem tegnap kezdődött: Ázsiában a politikai bojkottok miatt Izrael alig talált ellenfelet (az 1964-es Ázsia-kupa aranyát is félkontinensnyi visszalépés árnyékolta be), aztán jöttek az óceániai és európai kerülőutak, míg végül UEFA-tag lett – stabil versenyközeg, de kijutás nélkül. Most újra forr a levegő: palesztin zászlók a stadionokban, molinók, civil szervezetek nyílt levelei. Az ENSZ-szakértők népirtásról beszélnek Gázában, a kritikusok Oroszország gyors felfüggesztését és a dél-afrikai apartheid-példát hozzák fel párhuzamként; közben az izraeli veszteségekre is emlékeztetnek. Futballnyelvre lefordítva: már 421 palesztin játékost tartanak az áldozatok között, a „palesztin Peléként” emlegetett Szuleiman al-Obeidtől az UEFA is búcsút vett.

Izrael Olaszországot Debrecenben fogadta a vb-selejtezőn

Mi lesz az izraeli válogatottal?

A pályán közben ketyeg az óra: október 11-én Norvégiában, 14-én Olaszországban játszik Izrael vb-selejtezőt. Oslo és Udine sem barátságos terep – a norvég szövetség elnöke (Lise Klaveness) és az olasz futball erős embere (Gabriele Gravina) is UEFA-végrehajtó, és nyíltan szankciópárti. A bökkenő: ha egy válogatott „erkölcsi alapon” nem áll ki, a fegyelmi út végén még 3–0-val az ellenfél kapja meg a meccset. Vagyis a demonstratív bojkott pont Izraelt segíthetné.

A FIFA sem siet „geopolitikát” rendezni: Infantino szerint a futball egységesít, a 2026-os, USA-központú vb-projekt pedig eleve politikai aknamezővé tenné Izrael kizárását. Így hiába zúgnak a lelátók, ha lesz is UEFA-szankció, jó eséllyel nem a vb-selejtezőkre fog szólni.

