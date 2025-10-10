Egy lépéssel talán közelebb került a béke lehetősége Izraelben, ugyanis Donald Trump közlése szerint Izrael és a Hamász megállapodott Egyiptomban a gázai békeegyezmény első szakaszáról, amelynek értelmében a Gázában fogva tartott túszokat szabadon engedik, cserébe pedig Izrael is elenged palesztin foglyokat. Ez minden bizonnyal nem fog egyik napról a másikra békét teremteni a Közel-Kelet forrongó körzeteiben, és a palesztinpárti tüntetők sem fognak ennyitől csendben maradni.

Izrael kizárását kérték emberjogi szervezetek

Szeptember végén ENSZ-szakértők szólították fel a FIFA-t és az UEFA-t, hogy függesszék fel Izrael válogatottját, azaz a csapat ne szerepelhessen a világbajnoki selejtezőkön (majd később esetlegesen az Európa-bajnoki selejtezőkön sem), a klubcsapatok pedig az európai kupasorozatokban. Az indoklásban a megszállt palesztin területen zajló – szerintük a nemzetközi fórumok által is egyre inkább népirtásnak minősített – jogsértésekre hivatkoznak. Az Amnesty International október elején nyílt levelet írt Infantino FIFA-elnöknek és Alekszander Ceferin UEFA-elnöknek címezve. Ebben többek között arra hivatkoztak, hogy az izraeli hadműveletekben már 65 ezer ember, köztük 800 palesztin sportoló veszítette életét.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino gyorsan jelezte, ők nem gondolkodnak kizárásban, azonban az UEFA körüli pletykák arról keringenek, hogy lehet egy állásfoglalás, de erről hivatalos dátum nincsen.

„A FIFA nem tudja megoldani a geopolitikai problémákat, de a világ minden táján népszerűsítheti – és népszerűsítenie is kell – a labdarúgást. Annak egyesítő, oktatási, kulturális és humanitárius értékeinek kiaknázásával” – mondta Infantino, aki nem igazán akart állást foglalni a témában.

Az izraeli válogatott és a klubcsapatok kizárása egyelőre kevésbé tűnik valószínűnek, ugyanis a következő vb-t (többek között) Amerikában rendezik, a két ország között pedig hagyományosan baráti a viszony. És persze az a veszély sem fenyeget, hogy Izrael kijut majd a jövő évi világbajnokságra.