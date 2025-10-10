Egy lépéssel talán közelebb került a béke lehetősége Izraelben, ugyanis Donald Trump közlése szerint Izrael és a Hamász megállapodott Egyiptomban a gázai békeegyezmény első szakaszáról, amelynek értelmében a Gázában fogva tartott túszokat szabadon engedik, cserébe pedig Izrael is elenged palesztin foglyokat. Ez minden bizonnyal nem fog egyik napról a másikra békét teremteni a Közel-Kelet forrongó körzeteiben, és a palesztinpárti tüntetők sem fognak ennyitől csendben maradni.
Izrael kizárását kérték emberjogi szervezetek
Szeptember végén ENSZ-szakértők szólították fel a FIFA-t és az UEFA-t, hogy függesszék fel Izrael válogatottját, azaz a csapat ne szerepelhessen a világbajnoki selejtezőkön (majd később esetlegesen az Európa-bajnoki selejtezőkön sem), a klubcsapatok pedig az európai kupasorozatokban. Az indoklásban a megszállt palesztin területen zajló – szerintük a nemzetközi fórumok által is egyre inkább népirtásnak minősített – jogsértésekre hivatkoznak. Az Amnesty International október elején nyílt levelet írt Infantino FIFA-elnöknek és Alekszander Ceferin UEFA-elnöknek címezve. Ebben többek között arra hivatkoztak, hogy az izraeli hadműveletekben már 65 ezer ember, köztük 800 palesztin sportoló veszítette életét.
A FIFA elnöke, Gianni Infantino gyorsan jelezte, ők nem gondolkodnak kizárásban, azonban az UEFA körüli pletykák arról keringenek, hogy lehet egy állásfoglalás, de erről hivatalos dátum nincsen.
„A FIFA nem tudja megoldani a geopolitikai problémákat, de a világ minden táján népszerűsítheti – és népszerűsítenie is kell – a labdarúgást. Annak egyesítő, oktatási, kulturális és humanitárius értékeinek kiaknázásával” – mondta Infantino, aki nem igazán akart állást foglalni a témában.
Az izraeli válogatott és a klubcsapatok kizárása egyelőre kevésbé tűnik valószínűnek, ugyanis a következő vb-t (többek között) Amerikában rendezik, a két ország között pedig hagyományosan baráti a viszony. És persze az a veszély sem fenyeget, hogy Izrael kijut majd a jövő évi világbajnokságra.
Balhé Európában, feszült hangulatú meccsek jöhetnek
A palesztinpárti tüntetéseket ma már nem lehet nem észrevenni. Ott voltak a palesztin zászlók a legnagyobb mérkőzéseken is. A Bajnokok Ligájában a Celtic szurkolói tüntettek, de Szoboszlai Dominikék a Galatasaray elleni BL-meccsén is feltűntek a molinók.
Az európai kupaporondon jelenleg a Maccabi Tel Aviv szerepel az Európa-ligában. Komoly rendbontás kísérte az előző idényben a csapat Ajax elleni mérkőzését. A Maccabi eddig egy „hazai meccset” játszott az El-ben, azt Szerbiában, idegenben pedig a PAOK ellen a görögöknél, ahol komoly rendőri erő kellett, hogy biztosítsák a találkozót.
Az izraeli válogatott a világbajnoki selejtezőkben már öt meccset játszott, de ezeken nem volt botrány, legfeljebb apróbb nézőtéri akciók. A norvég, az olasz és az észt válogatottat is Debrecenben fogadta a csapat, és Moldovában, valamint Észtországban sem volt fennakadás. Izrael három győzelemmel áll, az észteket kétszer, a moldávokat egyszer verte, de ezzel sem áll továbbjutó helyen Norvégia és Olaszország mögött. És most éppen ez a két ellenfél következik.
Az izraeli válogatott időrendben először Norvégia ellen lép majd pályára szombat este 18 órakor az oslói Ullevaal stadionban. A norvég lapok szerint
több csoport készül demonstrációra a fővárosban a meccs napján, ráadásul Oslóban a meccsnapra időzített közlekedési sztrájk is nehezíti majd a helyzetet.
A norvég szövetség természetesen az Ullevaal környékén és a vendégszektorban is fokozott biztonsági intézkedésekkel készül. A helyi rendőrség közleményt adott ki, amelyben arról írnak, hogy a békés gyülekezést engedni fogják, de komoly felügyeletre számíthatnak a demonstrálók.
Ennél komplikáltabbnak tűnik a helyzet Olaszországban, egészen pontosan Udinében, ahol október 14-én (20.45) lép majd pályára az izraeli csapat. A rendőrség arra készül, hogy a stadion környékét teljesen lezárja majd, a belvárosban pedig fokozott készültség lesz érvényben.
A helyzet azért is érdekes, mert előző pénteken palesztinpárti tüntetők jelentek meg az olasz labdarúgó-válogatott edzőközpontjának kapujánál, és azt követelték, hogy a gázai háború miatt ne játsszák le a közelgő világbajnoki selejtezőt Izrael ellen – ami egyébként minden bizonnyal azt eredményezné, hogy a győzelmet az izraeli csapat kapja 3-0-lal. A tiltakozás azért is volt érdekes, mert az olasz válogatott kerete ekkor még ott sem volt az edzőközpontban.
A demonstráció egyébként egy több mint kétmillió embert megmozgató, szakszervezetek által szervezett országos sztrájk része volt.
Olaszország legutóbb tavaly októberben játszott Izraellel Udinében a Nemzetek Ligájában. A mérkőzés a jelentős rendőri jelenlét és az azt megelőző palesztinpárti demonstráció ellenére incidens nélkül zajlott le, Olaszország akkor 4-1-re nyert.
A helyszín kijelölése sem véletlen.
Udine Olaszország észak-keleti részén található, várhatóan kisebb tömeg gyűlik itt össze mint egy másik olasz nagyvárosban, ráadásul a stadion sem a belvárosban van, így minden bizonnyal csak az megy majd oda, akinek ott valóban „dolga van”.
A bringások már „megfutamodtak” a tiltakozások miatt
Az Israel Premier Tech profi országúti kerékpárcsapata nemrég jelentette be, hogy átnevezik a csapatot és nem fog szerepelni a nevében Izrael. Ezzel nagy meglepetést azért nem okozott.
A döntés kevesebb mint két héttel azután született, hogy a csapatot kizárták egy olaszországi versenyről a palesztinpárti tiltakozásokkal kapcsolatos aggodalmak miatt, és kevesebb mint egy hónappal azután, hogy a spanyol országúti körversenyen több szakaszt is palesztinpárti tüntetők zavartak meg az izraeli csapat miatt. A Vuelta során több szakaszon alternatív megoldásokat kellett keresni: némelyiket lerövidítették, másokat félbeszakítottak, a hagyományos eredményhirdetésre sem kerülhetett sor. Pilar Alegría spanyol sportminiszter a Vuelta a Espanán történt botrányok miatt arra szólította fel a nemzetközi sportszervezeteket, egész egyszerűen tiltsák ki az izraeli sportolókat, egészen pontosan csapatokat a sporteseményekről.
„Versenyzőink, stábunk és értékes partnereink iránti elköteleződéssel meghoztuk a döntést: a csapat átnevezésre kerül, ezzel együtt pedig egy új márkát építünk majd és eltávolodunk a jelenlegi izraeli identitásától. A sportban a haladás gyakran áldozatokkal jár, és ez a lépés elengedhetetlen a csapat jövőjének biztosításához” – olvasható a csapat közleményében.
Sylvan Adams, izraeli–kanadai milliárdos társtulajdonos „úgy döntött, hogy visszalép a napi operatív feladatoktól, és többé nem nyilatkozik a csapat nevében, ehelyett az Izraeli Zsidó Világkongresszus elnökeként betöltött szerepére összpontosít.”
A Premier Tech egy québeci székhelyű multinacionális vállalat. A csapat már korábban jelezte átnevezési szándékát az ellene irányuló széles körű tiltakozások miatt.
A Giro dell’Emilia szervezői kizárták az Israel Premier Techet a lehetséges rendbontások miatti aggodalmakra hivatkozva, de a csapat maga is visszalépett több olaszországi egynapos versenyről, és a Lombardia rajtlistáján sem találunk versenyzőket a csapatból.
A kerékpársportban a jelek szerint orvosolták a problémákat, vagy legalábbis kezelték a tüneteket, így egy darabig nem várható majd balhé. Most a legnagyobb kérés az, hogy mit hoz a jövő, és mi lesz majd a fociválogatott két világbajnoki selejtezőjén. Egy biztos: a sportolókon csattanó gyűlöletnek nem lehet semmilyen értelmes magyarázata.
