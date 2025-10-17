Nem csitulnak a kedélyek, az izraeli szurkolók ismét tiltásban részesültek. Ezúttal a Maccabi Tel-Aviv Aston Villa elleni Európa-liga-meccséről tiltották ki őket. Ismeretes, hogy az izraeli válogatottat Norvégiában és Olaszországban is tüntetések, utcai zavargások fogadták az elmúlt héten, amiért az Európai Labdarúgó-szövetség nem zárta ki az országot a gázai háború miatt – azóta már békét kötöttek a felek.

Az izraeli szurkolók nem léphetnek be az Aston Villa stadionjába november elején Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az izraeli szurkolókkal az nem fog történni, mint egy éve Amszterdamban

A BBC cikke szerint a rendőrség döntött így, mint írják, a West Midlands-i rendőrség aggódik, hogy nem lesz képes kezelni az esetleges tiltakozásokat a november elején sorra kerülő kupameccsen. A hatóságok a helyi lakosok és a mérkőzésre érkező szurkolók biztonságát vette figyelembe a döntés meghozatalakor. A rendőrség felidézett korábbi eseteket, miszerint nem légből kapott a félelmük.

2024 novemberében Ajax–Maccabi Tel-Aviv El-meccset rendeztek a holland fővárosban, ahol azonban a vendégszurkolókat nagyon megverték az utcán. Akkor a holland hatóságok azt mondták, hogy az erőszak „antiszemitizmus, huliganizmus és harag mérgező keveréke” volt a gázai övezetben zajló háború miatt. A történtek miatt öt férfi ítéltek el erőszakcselekmények, illetve azokban való bűnrészesség miatt.

De említhetnénk a 2023-as Legia Warszawa–Aston Villa Konferencialiga-meccset is, ahol 19 embert tartóztatták le az utcai verekedés után.

Az Amszterdamban történtek:

07.11.2024, Ajax🇳🇱 - Maccabi Tel-Aviv🇮🇱, Ajax (Moroccans group) attacked Maccabi Tel-Aviv fans last night, click here for more: https://t.co/jlO2F2ragB pic.twitter.com/TCNLH5Br4X — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 7, 2024

A rendőrség döntésével azonban nem mindenki értett egyet. Sir Keir Starmer, Egyesült Királyság miniszterelnöke nyíltan állt bele a hatóságokba.

– Ez egy rossz döntés, nem tűrhetjük az antiszemitizmust az utcáinkon. a rendőrség feladata éppen az lenne, hogy az összes vendégszurkoló nyugodtan, félelem nélkül élvezhesse a meccset – írta a közösségi médiában a miniszterelnök, majd később elmondta azt is, hogy a zsidó közösségeket szívesen látják Angliába.

A Maccabi Tel-Aviv a háborús körülmények miatt a hazai meccseit nem Izraelben játssza. Robbie Keane korábbi csapata az Európa-liga alapszakaszának első meccsén Topolyán fogadta a Dinamo Zagrebet, ahol a horvát bajnok 3-1-re nyert.