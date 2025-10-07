Live
A legendás, mindent megnyerő FC Barcelona csapatának újabb játékosa jelentette be, hogy visszavonul az idény végén. A jelenleg az MLS-ben szereplő Inter Miami focistája, Jordi Alba is felhagy a profi futballal.

Eljött az ideje, hogy lezárjak egy jelentős szakaszt az életemben. Úgy döntöttem, hogy a szezon végén befejezem profi pályafutásomat” –  írta közösségi oldalán a 93-szoros válogatott, 36 éves balhátvéd, Jordi Alba.

Talán még Lionel Messit is meglepte Jordi Alba bejelentése
Talán még Lionel Messit is meglepte Jordi Alba bejelentése
Fotó: CHRIS ARJOON / AFP

Alba korábban a Valencia és az FC Barcelona játékosa volt, jelenleg pedig az észak-amerikai profiligában szereplő Inter Miamit erősíti.

Jordi Alba a második

Az Európa-bajnokságot, a Nemzetek Ligáját, a Bajnokok Ligáját és a klubvilágbajnokságot egy-egy alkalommal, a spanyol bajnokságot hatszor, a Király Kupát ötször nyerte meg. Három-három világ- és Európa-bajnokságon lépett pályára.

Jordi Alba rövid időn belül a második korábbi Barca- és jelenlegi Inter Miami-sztár, aki bejelenti a visszavonulását, miután szeptember végé Sergio Busquets közölte, hogy itt a vége.

 

 

