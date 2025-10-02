Live
Az unió elhatározta, hogy háborúba megy – Orbán Viktor az EU-csúcs második napja előtt

A Chelsea korábbi sikeredzője ezúttal ellenfélként tért vissza a Stamford Bridge-re. José Mourinho a Benfica vezetőedzőjeként vereséget szenvedett egykori csapatától, majd a mérkőzés után kínos helyzetbe hozta a TNT Sports csatorna csinos műsorvezetőjét, Laura Woodsot.

A BL-alapszakasz második fordulójának egyik legnagyobb sztorija az volt, hogy José Mourinho a Benfica edzőjeként visszatért korábbi sikerei helyszínére, a Stamford Bridge-re. A portugál edző 2004 és 2007, valamint 2013 és 2015 között két időszakban is irányította a Chelsea-t, ez idő alatt három bajnoki címet, három Ligakupát és egy FA-kupát nyert a londoniakkal. Az angol szurkolók természetesen nem felejtették el az egykori sikeredzőt, az egész stadion Mourinho nevét skandálta, a portugál pedig csókdobálással köszönte meg a drukkerek gesztusát, majd a meccs utáni interjújában egészen más miatt került a középpontba.

José Mourinho rengeteget mosolygott a Stamford Bridge-en
José Mourinho rengeteget mosolygott a Stamford Bridge-en
Fotó: Adrian Dennies/AFP

José Mourinho kínos helyzetbe hozta a szexi műsorvezetőt

A Benfica élén Mourinho 1-0-s verséget szenvedett egykori klubjától, majd a pálya mellett adott interjút a TNT Sports csatornának. 

Mondandója végeztével a portugál edzővel szeretett volna kezet fogni Laura Woods műsorvezető, ám a kétszeres BL-győztes szakember előbbi korábbi játékosának, Joe Cole-nak nyújtotta a kezét, 

kínos helyzetbe hozva ezzel a csinos riporternőt. Woods ennek láttán viccesen reagált, úgy tett, mintha dühösen az asztalra csapna. 

Mourinho végül parolázott Woodsszal, akárcsak korábban Erik ten Hag, aki a Manchester United edzőjenként szintén hasonló dolgot tett. A holland tréner első szándékból nem fogott kezet a TNT Sports csatorna munkatársával, aki ezt akkor is humorosan reagálta le.

