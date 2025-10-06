Live
A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes sztáredző ellenfélként tért vissza egykori sikerei helyszínére. José Mourinho nem részesült túl szívélyes fogadtatásban korábbi klubjánál, ugyanis a Benfica nemrég kinevezett edzőjét megdobálták az FC Porto szurkolói a két portugál sztárcsapat rangadóján.

A portugál labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának rangadóján az éllovas FC Porto a Benficát fogadta. José Mourinho ezzel visszatért egykori sikerei helyszínére, hiszen a hazai csapat edzőjeként tett szert komoly nemzetközi hírnévre. A 62 éves szakember 2002 és 2004 között irányította a Porto együttesét, amellyel minden fontosabb trófeát, köztük Bajnokok Ligáját is nyert.

José Mourinho nem részesült túl kedves fogadtatásban az FC Porto stadionjában
Fotó: MIGUEL LEMOS / AFP

José Mourinho a szurkolók célkeresztjében

A kétszeres BL-győztes trénert a közelmúltban nevezték ki a Benfica élére – a lisszaboni klubnál is dolgozott már azelőtt –, a nyolcadik fordulóban pedig máris egy rangadót kellett megvívnia. A Porto szurkolói a visszatérő szakembert nagyon ellenségesen fogadták, a hazai leláton olyan transzparensek tűntek fel, amelyek Mourinho áthúzott fejét ábrázolták, a dühöngő ultrák pedig még különféle tárgyakat is dobáltak egykori edzőjük irányába.

A játékot többször meg kellett állítani, Mourinho a pályára dobott tárgyak egy részét felvette és az oldalvonalon kívülre hajította, 

de látszólag nem háborodott fel a hazai drukkerek viselkedésén. Egyébiránt a vendégek szurkolói is „kitettek” magukért, egy kisebb csoportjuk meglepő módon egymás ellen fordult és botrányos verekedésbe kezdett a lelátón.

A mérkőzés 0-0-s döntetlennel ért véget, ezzel Mourinho Benficája véget vetett a Porto nagy győzelmi sorozatának, ugyanis a hazaiak a szezonbeli első 7 bajnokijukat egyaránt megnyerték, lisszaboni riválisukat azonban nem tudták legyőzni.

