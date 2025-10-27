Elképesztően eseménydús rangadót hozott a szezon első el Clásicója. A mérkőzést a Real Madrid nyerte 2-1-re, ám az utolsó pillanatban a Barcelona középpályását, Pedrit kiállították, majd a kispadnál és a pályán is botrányos tömegjelenetek zajlottak. Vinícius Júnior és Eric García főszereplésével egymásnak estek a sztárok, a balhézó feleket a rendőröknek kellett szétválasztaniuk. Jude Bellingham sem viselkedett éppen példaértékűen, az angol válogatott sztár a meccs során olyan mozdulatot tett, amivel sikerült felhívnia magára a figyelmet.

Jude Bellingham így hergelte az ellenfelet az El Clásicón

Fotó: GOKHAN TANER / Middle East Images

Jude Bellingham egyszer már bajba került egy hasonló eset miatt

A 22 éves sztár az utóbbi időben sok kritikát kapott a gyengébb teljesítménye miatt, de a Barcelona ellen remekelt, előbb gólpasszt adott Kylian Mbappénak, majd az első félidő végén a győztes találatot is megszerezte.

Bellingham azonban nem csak ezzel tűnt ki, hanem azzal is, hogy a feszült hangulatú rangadó során a nyelvét nyújtva fintorgott, a kezével pedig a nemi szerve felé mutogatott,

ezzel hergelve az ellenfelet és annak szurkolóit.

Jude Bellingham at risk of being punished after performing rude gesture in Real Madrid win over Barcelona https://t.co/At2qZhswwt — GB News (@GBNEWS) October 27, 2025

A Real középpályása korábban már eljátszott egy hasonlót az angol válogatottban, Bellingham a 2024-es Eb-n a Szlovákia elleni mérkőzésen tett ilyet. A 2-1-re megnyert találkozón ő szerezte az egyenlítő gólt, melyet követően az ágyéka felé mutatott. A klasszis játékost akkor 25 000 fontnyi pénzbírsággal és egy mérkőzésre felfüggesztett eltiltással sújtották.

A mostani eset kapcsán még nem született döntés, de nem lenne meglepő, ha Bellingham ismét büntetést kapna a sportszerűtlen mozdulatáért.

