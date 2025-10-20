Live
Nem lehet könnyű megélnie az elmúlt heteket, hónapokat az angol futball egyik legnagyobb sztárjának. Jude Bellingham ugyanis klub- és válogatott szinten is hullámvasúton ül: túlzás nélkül állítható, hogy Xabi Alonso érkezése óta már a jövője is megkérdőjeleződött a Real Madridnál. Amellett, hogy mostanában alig látni a pályán Bellinghamet, a jövőjével kapcsolatos pletykákat erősíti az is, hogy a klub 2026-os hivatalos naptárából is hiányzik. A döntés sokkolta a drukkereket, hiszen a fiatal angol sztár alig egy éve még a klub kirakatembere volt – a 2025-ös kalendáriumban még ő szerepelt a címlapon és „Mr. Augusztusként” is csillogott.

Pár hónappal ezelőtt még a szakemberek is egyetértettek abban, hogy Jude Bellingham a világ legjobb focistái közé tartozik, aki a Real Madridban is hosszú évekig meghatározó játékos, sőt, hamarosan klublegenda lehet. Most pedig már ott tartunk, hogy egyáltalán van-e jövője a klubnál...

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham reacts during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match between Spain's Real Madrid and Italy's Juventus at the Hard Rock Stadium in Miami on July 1, 2025. (Photo by Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)
Végleg padlóra került a Real Madridnál Jude Bellingham? 
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Jude Bellingham-pletykák: végleg a partvonalra kerül?

Amikor Jude Bellingham 2023 nyarán rekordösszegért, 115 millió fontért aláírt a Real Madridhoz, azonnal ikon lett. Az első négy LaLiga-fordulóban öt gólt lőtt, és az ünneplésévél azonnal a Real új jelképévé vált. A La Ligát és Bajnokok Ligáját is megnyerte a klubbal, 22 évesen pedig olyan statisztikái vannak, amit korábban csak Cristiano Ronaldo vagy Zinedine Zidane produkált.

Ám hiába a korábbi sikerek, a vele kapcsolatos pletykák most több szálon futnak. Itt van azonnal az első, egy kiadvány: a spanyol óriás új, gyűjtőknek szánt 2026-os naptárában ugyanis egyetlen Bellingham-fotó sincs.

Ráadásul egy másik angol, Trent Alexander-Arnold sincs benne, aki pedig csak a nyáron érkezett a Liverpoolból. A két hiányzó név azonnal találgatások lavináját indította el Madridban és Angliában is.

Már nem Jude Bellingham a legnagyobb sztár 
Fotó: Real Madrid

Jude Bellingham a vállsérüléséből csak szeptemberben tért vissza, és a Real Madridban egyetlen meccsen kezdett Xabi Alonso irányítása alatt: épp a városi rivális Atlético Madrid elleni, 5–2-es vereség alkalmával, illetve vasárnap, a Getafe ellen, ahol csak a hajrában cserélték le. A másik három meccsén csak csereként lépett pályára, miközben Alonso korábban még úgy nyilatkozott, hogy „szüksége van Jude rugalmasságára és sokoldalúságára”. Az edzői stáb szerint a játékos fizikai állapota még mindig nem volt százszázalékos, különösen a vállizület stabilitása miatt, ezért született az a a szakmai döntés, hogy fokozatosan építik vissza.

Taktikai változtatások, komoly konkurenciaharc

A spanyol mesternek azonban egyelőre nem sikerült visszaépítenie a csapat szerkezetébe a 22 éves középpályást. Xabi Alonso a 2025–26-os idényre radikálisan megváltoztatta a Real Madrid játékfelfogását. 

A mester a Bayer Leverkusennél is látott, labdabiztos, háromvédős rendszerhez nyúlt vissza, amelyben a középpályások szerepe megosztottabb lett. Bellinghamnak – aki korábban támadóbb, „szabad” szerepben remekelt (sokszor kvázi hamis kilencesként) – most mélyebben kellene játszania, jóval többet védekezve és szervezve. 

Ez a posztváltás korlátozta a gólveszélyes megmozdulásait és támadó szabadságát, ami a madridi sajtó szerint „csökkentette hatását a pályán”.

A hírek szerint Bellingham három kilót fogyott, miután Alonso új, szigorúbb állóképességi programot vezetett be, hogy növelje a csapat pörgését és intenzitását. A spanyol szakvezető célja a „kompakt, pressingalapú” középpálya megteremtése, ami kevésbé kedvez a Bellingham-féle, labdával dinamikusan előre törő stílusnak. A brit futballista saját bevallása szerint is időre van szüksége ahhoz, hogy újra hozzászokjon ehhez az taktikai felálláshoz.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 4: Head coach Xabi Alonso of Real Madrid gives tactics to his player Jude Bellingham during the La Liga match between Real Madrid and Villarreal at Santiago Bernabeu in Madrid, Spain on October 4, 2025. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Xabi Alonso nem igazán találja Jude Bellingham helyét a csapatban 
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Az Alonso-éra másik következménye a kíméletlen versenyhelyzet: a középpályán Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler és az új csodagyerek, Franco Mastantuono is harcol a helyekért. A beINSport értesülései szerint Alonso a többieket egyelőre előnyben részesíti a taktikai fegyelem miatt, míg Bellingham „inkább másodlagos szerepbe” került októberre, részben a formahiány, részben a szerkezeti felfogás miatt.

Az újabb csapás: a válogatottnál sem számít rá Thomas Tuchel

A helyzetre csak rátett egy lapáttal, hogy az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel kihagyta Bellinghamet a legutóbbi vb-selejtezős keretből, mondván: „nem szerezte még vissza a megfelelő ritmust, és csak egy mérkőzésen kezdett.”

Tuchel azonban elismerően is szólt játékosáról: „Jude különleges futballista, a legjobbak egyike a világon, de ha egy ilyen kaliberű játékos megsérül, és közel a világbajnokság, muszáj kipróbálnom más opciókat is.”  

Jude Bellingham jelenlegi helyzete Xabi Alonso Real Madridjánál tehát három fő okra vezethető vissza:  

  • a vállsérülés
  • a csapat taktikai átalakítására  
  • valamint a brutális belső versenyre a középpályán.  

A Real-szurkolók közben türelmetlenek: Madridban Bellinghamet tavaly még hősként ünnepelték, amikor a La Liga- és BL-diadalban kulcsszerepet játszott. Most viszont a kispadon ül, kimarad a naptárból, és az angol válogatott sem számít vele ideiglenesen – mindez együtt igencsak különös fényt vet a csodagyerek jelenlegi madridi helyzetére.

Bukás vagy felemelkedés: angolok a Real Madridban

Jude Bellingham története nem előzmény nélküli. Az angol futballisták mindig különleges figyelmet kaptak a Bernabéuban – volt, aki legendává vált, más viszont bukásként vonult be a történelembe.

Laurie Cunningham (1979–1984)  
Az úttörő. A West Bromwich Albiontól 1979-ben 950.000 fontért érkező Cunningham az első színesbőrű brit játékosként futott ki a Real mezében. Debütálásán két gólt szerzett, bajnoki címet nyert, s 1981-ben a BEK-döntőben is játszott. Tragikusan fiatalon, 33 évesen halt meg autóbalesetben Madridban.

Steve McManaman (1999–2003)  
A Liverpool neveltje az ezredforduló idején robbant be a spanyol fővárosba, és igazi közönségkedvenc lett. Elegáns stílusa, „laza” játéka és gólja a 2000-es Bajnokok Ligája-döntőben legendás. Négy év alatt hat trófeát nyert.

David Beckham (2003–2007)  
A galaktikus korszak aranyfiúja. 2003-ban a Manchester Unitedtől érkezve Beckham a Real-sztárok (Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl) közé lépett be, és a spanyol közönség hamar megszerette munkamorálja és fegyelme miatt. Bár a BL-győzelem nem jött össze neki a spanyol sztárcsapattal, bajnoki címet viszont hozott Madridnak 2007-ben, mielőtt Amerikába igazolt, hogy új fejezetet nyisson: az Inter Miami tulajdonosaként ma is meghatározó figurája a futballvilágnak.

Michael Owen (2004–2005)  
A Liverpool csodagyereke és Aranylabdás csillaga nehéz madridi szezont élt meg. Ronaldo és Raúl mögött alig kapott szerepet, majd egy év után Newcastle-be távozott. Rövid, de emlékezetes epizód volt az övé – azóta a mikrofon mögött és üzletemberként is sikeres.

Jonathan Woodgate (2004–2007)  
A Real Madrid-történelem egyik legpechesebb hőse. Sérülés miatt 17 hónapot várt debütálására, amelyen öngólt szerzett, majd kiállították. A balszerencse végigkísérte, a klub eladta Middlesbrough-nak, ahol később edzőként tért vissza, és jelenleg is Michael Carrick stábjában dolgozik.

Mi várhat Jude Bellinghamre?

Madridban a hírek szerint továbbra is hosszú távon számolnak vele: Alonso többször is hangsúlyozta, hogy Bellingham kulcsember marad, csak idő kérdése, míg újra visszanyeri korábbi formáját.

De hogy gondolja ezt a játékos? Sem Jude Bellingham, sem az ügynöke nem adott hivatalos, részletes nyilatkozatot a jelenlegi helyzetéről, ugyanakkor több forrásból kiszivárgott információk utalnak a játékos álláspontjára és hangulatára.

A beINSports és a Goal beszámolója alapján Bellingham az utóbbi hetekben kerülte a sajtónyilatkozatokat, és kizárólag a klub hivatalos platformjain kommunikált. Közvetlenül a madridi derbi után például arról írt, hogy

még időre van szükség, de „hisz a visszatérésében.

 A spanyol sportsajtó ezt annak jelének tekinti, hogy Bellingham tudatosan próbálja kerülni a konfliktust Alonsóval.

A spanyol AS szerint Bellingham ügynöke – Mark Bennett – informális beszélgetéseket folytatott a Real Madrid sportvezetőivel, mert aggódik a játékos „marketing- és sportértékének zuhanása miatt”. Források szerint nem követeltek átigazolást, de jelezték, hogy a naptárból való kihagyás és a mellőzés „rosszul hat a játékos szponzorációs megítélésére”. A Yahoo Sports információi szerint Alonso és Bellingham között közvetlen egyeztetés is zajlott a madridi derbi előtt. 

A brit médium szerint a találkozó után Alonso külön megköszönte Bellinghamnek a hozzáállását, amit a klub pozitív jelnek értékelt.

Jude Bellingham central midfield of Real Madrid and England during the FIFA Club World Cup 2025 semi-final match between Paris Saint-Germain and Real Madrid CF at MetLife Stadium on July 9, 2025 in East Rutherford, United States (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Jude Bellingham a műtétje óta nem találja a helyét a Real Madridban
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

És ha ez még nem lenne elég, ráadásul minden szem a családjukban zajló drámai fejleményekre szegeződik. A Bellingham-szülők, Mark és Denise – akik hosszú ideje példaként szolgáltak abban, hogyan lehet profi módon irányítani  tehetséges sportoló fiatalok karrierjét – házassága zátonyra futott, ami Bellingham mindennapjaira és pályafutására is rányomhatja a bélyegét.

Mark és Denise Bellingham a nézőtéren egymástól távol ülve, szótlanul nézték végig Jude testévérnek, Jobe-nak a mérkőzését Dortmundban. Márpedig a családi harmónia korábban a testvérek sikerének egyik kulcsa volt. Egy friss Facebook-fotó szerint Markot új kapcsolatban látták – ami ugyancsak arról árulkodik, hogy 

búcsút intettek több évtizedes házasságuknak. Denise és Mark egyaránt jelentős szerepet játszottak fiai menedzselésében: Mark ügynökként, tárgyalásokkal és szerződésekkel, Denise pedig a pénzügyek intézésében.

Érdekesség, hogy Jude Bellingham az utóbbi hetek csalódásait nem a pályán, hanem a természet közelében próbálta feldolgozni: a Real Madrid középpályása a madridi Safari Parkban töltött egy napot. A pillanatot Instagram-sztoriban is megosztotta több mint 40 millió követőjével, és rajongói azonnal elárasztották pozitív üzenetekkel.

Jude Bellingham tehát most nemcsak formáját, hanem a rangját is vissza kell, hogy szerezze. A szurkolók viszont bíznak benne: tehetsége és mentalitása már bizonyított – és Madridban a nagy visszatérések sosem lehetetlenek.  

