Pár hónappal ezelőtt még a szakemberek is egyetértettek abban, hogy Jude Bellingham a világ legjobb focistái közé tartozik, aki a Real Madridban is hosszú évekig meghatározó játékos, sőt, hamarosan klublegenda lehet. Most pedig már ott tartunk, hogy egyáltalán van-e jövője a klubnál...

Végleg padlóra került a Real Madridnál Jude Bellingham?

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Jude Bellingham-pletykák: végleg a partvonalra kerül?

Amikor Jude Bellingham 2023 nyarán rekordösszegért, 115 millió fontért aláírt a Real Madridhoz, azonnal ikon lett. Az első négy LaLiga-fordulóban öt gólt lőtt, és az ünneplésévél azonnal a Real új jelképévé vált. A La Ligát és Bajnokok Ligáját is megnyerte a klubbal, 22 évesen pedig olyan statisztikái vannak, amit korábban csak Cristiano Ronaldo vagy Zinedine Zidane produkált.

Ám hiába a korábbi sikerek, a vele kapcsolatos pletykák most több szálon futnak. Itt van azonnal az első, egy kiadvány: a spanyol óriás új, gyűjtőknek szánt 2026-os naptárában ugyanis egyetlen Bellingham-fotó sincs.

Ráadásul egy másik angol, Trent Alexander-Arnold sincs benne, aki pedig csak a nyáron érkezett a Liverpoolból. A két hiányzó név azonnal találgatások lavináját indította el Madridban és Angliában is.

Már nem Jude Bellingham a legnagyobb sztár

Fotó: Real Madrid

Jude Bellingham a vállsérüléséből csak szeptemberben tért vissza, és a Real Madridban egyetlen meccsen kezdett Xabi Alonso irányítása alatt: épp a városi rivális Atlético Madrid elleni, 5–2-es vereség alkalmával, illetve vasárnap, a Getafe ellen, ahol csak a hajrában cserélték le. A másik három meccsén csak csereként lépett pályára, miközben Alonso korábban még úgy nyilatkozott, hogy „szüksége van Jude rugalmasságára és sokoldalúságára”. Az edzői stáb szerint a játékos fizikai állapota még mindig nem volt százszázalékos, különösen a vállizület stabilitása miatt, ezért született az a a szakmai döntés, hogy fokozatosan építik vissza.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Bellingham was expected to be out for 3-4 months when he underwent a major shoulder surgery.



He is back in just 2 months! ✨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/F2vMEccvkS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 16, 2025

Taktikai változtatások, komoly konkurenciaharc

A spanyol mesternek azonban egyelőre nem sikerült visszaépítenie a csapat szerkezetébe a 22 éves középpályást. Xabi Alonso a 2025–26-os idényre radikálisan megváltoztatta a Real Madrid játékfelfogását.

A mester a Bayer Leverkusennél is látott, labdabiztos, háromvédős rendszerhez nyúlt vissza, amelyben a középpályások szerepe megosztottabb lett. Bellinghamnak – aki korábban támadóbb, „szabad” szerepben remekelt (sokszor kvázi hamis kilencesként) – most mélyebben kellene játszania, jóval többet védekezve és szervezve.

Ez a posztváltás korlátozta a gólveszélyes megmozdulásait és támadó szabadságát, ami a madridi sajtó szerint „csökkentette hatását a pályán”.