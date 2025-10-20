Pár hónappal ezelőtt még a szakemberek is egyetértettek abban, hogy Jude Bellingham a világ legjobb focistái közé tartozik, aki a Real Madridban is hosszú évekig meghatározó játékos, sőt, hamarosan klublegenda lehet. Most pedig már ott tartunk, hogy egyáltalán van-e jövője a klubnál...
Jude Bellingham-pletykák: végleg a partvonalra kerül?
Amikor Jude Bellingham 2023 nyarán rekordösszegért, 115 millió fontért aláírt a Real Madridhoz, azonnal ikon lett. Az első négy LaLiga-fordulóban öt gólt lőtt, és az ünneplésévél azonnal a Real új jelképévé vált. A La Ligát és Bajnokok Ligáját is megnyerte a klubbal, 22 évesen pedig olyan statisztikái vannak, amit korábban csak Cristiano Ronaldo vagy Zinedine Zidane produkált.
Ám hiába a korábbi sikerek, a vele kapcsolatos pletykák most több szálon futnak. Itt van azonnal az első, egy kiadvány: a spanyol óriás új, gyűjtőknek szánt 2026-os naptárában ugyanis egyetlen Bellingham-fotó sincs.
Ráadásul egy másik angol, Trent Alexander-Arnold sincs benne, aki pedig csak a nyáron érkezett a Liverpoolból. A két hiányzó név azonnal találgatások lavináját indította el Madridban és Angliában is.
Jude Bellingham a vállsérüléséből csak szeptemberben tért vissza, és a Real Madridban egyetlen meccsen kezdett Xabi Alonso irányítása alatt: épp a városi rivális Atlético Madrid elleni, 5–2-es vereség alkalmával, illetve vasárnap, a Getafe ellen, ahol csak a hajrában cserélték le. A másik három meccsén csak csereként lépett pályára, miközben Alonso korábban még úgy nyilatkozott, hogy „szüksége van Jude rugalmasságára és sokoldalúságára”. Az edzői stáb szerint a játékos fizikai állapota még mindig nem volt százszázalékos, különösen a vállizület stabilitása miatt, ezért született az a a szakmai döntés, hogy fokozatosan építik vissza.
Taktikai változtatások, komoly konkurenciaharc
A spanyol mesternek azonban egyelőre nem sikerült visszaépítenie a csapat szerkezetébe a 22 éves középpályást. Xabi Alonso a 2025–26-os idényre radikálisan megváltoztatta a Real Madrid játékfelfogását.
A mester a Bayer Leverkusennél is látott, labdabiztos, háromvédős rendszerhez nyúlt vissza, amelyben a középpályások szerepe megosztottabb lett. Bellinghamnak – aki korábban támadóbb, „szabad” szerepben remekelt (sokszor kvázi hamis kilencesként) – most mélyebben kellene játszania, jóval többet védekezve és szervezve.
Ez a posztváltás korlátozta a gólveszélyes megmozdulásait és támadó szabadságát, ami a madridi sajtó szerint „csökkentette hatását a pályán”.
A hírek szerint Bellingham három kilót fogyott, miután Alonso új, szigorúbb állóképességi programot vezetett be, hogy növelje a csapat pörgését és intenzitását. A spanyol szakvezető célja a „kompakt, pressingalapú” középpálya megteremtése, ami kevésbé kedvez a Bellingham-féle, labdával dinamikusan előre törő stílusnak. A brit futballista saját bevallása szerint is időre van szüksége ahhoz, hogy újra hozzászokjon ehhez az taktikai felálláshoz.
Az Alonso-éra másik következménye a kíméletlen versenyhelyzet: a középpályán Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler és az új csodagyerek, Franco Mastantuono is harcol a helyekért. A beINSport értesülései szerint Alonso a többieket egyelőre előnyben részesíti a taktikai fegyelem miatt, míg Bellingham „inkább másodlagos szerepbe” került októberre, részben a formahiány, részben a szerkezeti felfogás miatt.
Az újabb csapás: a válogatottnál sem számít rá Thomas Tuchel
A helyzetre csak rátett egy lapáttal, hogy az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel kihagyta Bellinghamet a legutóbbi vb-selejtezős keretből, mondván: „nem szerezte még vissza a megfelelő ritmust, és csak egy mérkőzésen kezdett.”
Tuchel azonban elismerően is szólt játékosáról: „Jude különleges futballista, a legjobbak egyike a világon, de ha egy ilyen kaliberű játékos megsérül, és közel a világbajnokság, muszáj kipróbálnom más opciókat is.”
Jude Bellingham jelenlegi helyzete Xabi Alonso Real Madridjánál tehát három fő okra vezethető vissza:
- a vállsérülés
- a csapat taktikai átalakítására
- valamint a brutális belső versenyre a középpályán.
A Real-szurkolók közben türelmetlenek: Madridban Bellinghamet tavaly még hősként ünnepelték, amikor a La Liga- és BL-diadalban kulcsszerepet játszott. Most viszont a kispadon ül, kimarad a naptárból, és az angol válogatott sem számít vele ideiglenesen – mindez együtt igencsak különös fényt vet a csodagyerek jelenlegi madridi helyzetére.
Bukás vagy felemelkedés: angolok a Real Madridban
Jude Bellingham története nem előzmény nélküli. Az angol futballisták mindig különleges figyelmet kaptak a Bernabéuban – volt, aki legendává vált, más viszont bukásként vonult be a történelembe.
Laurie Cunningham (1979–1984)
Az úttörő. A West Bromwich Albiontól 1979-ben 950.000 fontért érkező Cunningham az első színesbőrű brit játékosként futott ki a Real mezében. Debütálásán két gólt szerzett, bajnoki címet nyert, s 1981-ben a BEK-döntőben is játszott. Tragikusan fiatalon, 33 évesen halt meg autóbalesetben Madridban.
Steve McManaman (1999–2003)
A Liverpool neveltje az ezredforduló idején robbant be a spanyol fővárosba, és igazi közönségkedvenc lett. Elegáns stílusa, „laza” játéka és gólja a 2000-es Bajnokok Ligája-döntőben legendás. Négy év alatt hat trófeát nyert.
David Beckham (2003–2007)
A galaktikus korszak aranyfiúja. 2003-ban a Manchester Unitedtől érkezve Beckham a Real-sztárok (Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl) közé lépett be, és a spanyol közönség hamar megszerette munkamorálja és fegyelme miatt. Bár a BL-győzelem nem jött össze neki a spanyol sztárcsapattal, bajnoki címet viszont hozott Madridnak 2007-ben, mielőtt Amerikába igazolt, hogy új fejezetet nyisson: az Inter Miami tulajdonosaként ma is meghatározó figurája a futballvilágnak.
Michael Owen (2004–2005)
A Liverpool csodagyereke és Aranylabdás csillaga nehéz madridi szezont élt meg. Ronaldo és Raúl mögött alig kapott szerepet, majd egy év után Newcastle-be távozott. Rövid, de emlékezetes epizód volt az övé – azóta a mikrofon mögött és üzletemberként is sikeres.
Jonathan Woodgate (2004–2007)
A Real Madrid-történelem egyik legpechesebb hőse. Sérülés miatt 17 hónapot várt debütálására, amelyen öngólt szerzett, majd kiállították. A balszerencse végigkísérte, a klub eladta Middlesbrough-nak, ahol később edzőként tért vissza, és jelenleg is Michael Carrick stábjában dolgozik.
Mi várhat Jude Bellinghamre?
Madridban a hírek szerint továbbra is hosszú távon számolnak vele: Alonso többször is hangsúlyozta, hogy Bellingham kulcsember marad, csak idő kérdése, míg újra visszanyeri korábbi formáját.
De hogy gondolja ezt a játékos? Sem Jude Bellingham, sem az ügynöke nem adott hivatalos, részletes nyilatkozatot a jelenlegi helyzetéről, ugyanakkor több forrásból kiszivárgott információk utalnak a játékos álláspontjára és hangulatára.
A beINSports és a Goal beszámolója alapján Bellingham az utóbbi hetekben kerülte a sajtónyilatkozatokat, és kizárólag a klub hivatalos platformjain kommunikált. Közvetlenül a madridi derbi után például arról írt, hogy
még időre van szükség, de „hisz a visszatérésében.
A spanyol sportsajtó ezt annak jelének tekinti, hogy Bellingham tudatosan próbálja kerülni a konfliktust Alonsóval.
A spanyol AS szerint Bellingham ügynöke – Mark Bennett – informális beszélgetéseket folytatott a Real Madrid sportvezetőivel, mert aggódik a játékos „marketing- és sportértékének zuhanása miatt”. Források szerint nem követeltek átigazolást, de jelezték, hogy a naptárból való kihagyás és a mellőzés „rosszul hat a játékos szponzorációs megítélésére”. A Yahoo Sports információi szerint Alonso és Bellingham között közvetlen egyeztetés is zajlott a madridi derbi előtt.
A brit médium szerint a találkozó után Alonso külön megköszönte Bellinghamnek a hozzáállását, amit a klub pozitív jelnek értékelt.
És ha ez még nem lenne elég, ráadásul minden szem a családjukban zajló drámai fejleményekre szegeződik. A Bellingham-szülők, Mark és Denise – akik hosszú ideje példaként szolgáltak abban, hogyan lehet profi módon irányítani tehetséges sportoló fiatalok karrierjét – házassága zátonyra futott, ami Bellingham mindennapjaira és pályafutására is rányomhatja a bélyegét.
Mark és Denise Bellingham a nézőtéren egymástól távol ülve, szótlanul nézték végig Jude testévérnek, Jobe-nak a mérkőzését Dortmundban. Márpedig a családi harmónia korábban a testvérek sikerének egyik kulcsa volt. Egy friss Facebook-fotó szerint Markot új kapcsolatban látták – ami ugyancsak arról árulkodik, hogy
búcsút intettek több évtizedes házasságuknak. Denise és Mark egyaránt jelentős szerepet játszottak fiai menedzselésében: Mark ügynökként, tárgyalásokkal és szerződésekkel, Denise pedig a pénzügyek intézésében.
Érdekesség, hogy Jude Bellingham az utóbbi hetek csalódásait nem a pályán, hanem a természet közelében próbálta feldolgozni: a Real Madrid középpályása a madridi Safari Parkban töltött egy napot. A pillanatot Instagram-sztoriban is megosztotta több mint 40 millió követőjével, és rajongói azonnal elárasztották pozitív üzenetekkel.
Jude Bellingham tehát most nemcsak formáját, hanem a rangját is vissza kell, hogy szerezze. A szurkolók viszont bíznak benne: tehetsége és mentalitása már bizonyított – és Madridban a nagy visszatérések sosem lehetetlenek.