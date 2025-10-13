„Hogy aggódom-e Florian Wirtz miatt? Nem, mert egészen kivételes tudású játékos. Természetesen minden rendben van, és ezt mindenki tudja is. A róla szóló vita egyértelműen túl lett reagálva. Ő egy évszázadonként egyszer születő tehetség, és előbb vagy utóbb ismét minden meccsen meg fogja mutatni ezt, ahogy tette Leverkusenben is. Wirtznek stabil környezete van Liverpoolban, és a klub az ilyen szituációkban nagyszerű. Ha bárki aggódna, nem kell! Nyugodtan meg lehet nyugodni” – mondta Jürgen Klopp az RTL-nek, Mallorcán, ahol egy padel-eseményen vett részt.

Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi menedzsere – aki 2019-ben a csapattal Bajnokok Ligáját nyert – most az RTL-nek adott interjúban állt ki Florian Wirtz mellett, miután a játékost hetek óta érik kritikák Liverpoolban

Fotó: Emilio Naranjo / MTI/EPA/EFE

Jürgen Klopp szerint álomjátékost kapott Arne Slot

A 22 éves támadó középpályás nyáron rekordösszegért, közel 116 millió fontért érkezett a Bayer Leverkusentől Liverpoolba – ezzel a klub történetének legdrágább igazolása lett. Klopp már a transzfer bejelentésekor is „kivételes tehetségnek” nevezte Wirtzet az RTL-nek, és arról beszélt, hogy az új edző, Arne Slot „egy álomjátékost” kapott.

Az elvárások ennek megfelelően hatalmasak voltak, ám az idény elején Wirtz még nem tudta gólokban és gólpasszokban megmutatni, miért fizettek érte ennyit.

A Premier League-ben eddig sem gólt, sem asszisztot nem jegyzett, így a sportsajtóban is egyre többen megkérdőjelezik a tudását.

Mi a baj Wirtz-cel?

A legtöbb szakértő szerint nem elsősorban Wirtz hibája, hogy nem jönnek a számok. Rudi Völler, a német válogatott sportigazgatója például az RTL-nek korábban arról beszélt, hogy „a Liverpool játékosainak is hozzá kell szokniuk” Wirtz stílusához, mert ő más típusú támadó, mint amit az angol közeg megszokott.

Emellett a Premier League ritmusa és fizikai tempója is időt igényel: Klopp is többször elmondta, hogy fiatal játékosoknak mindig hagyni kell egy beilleszkedési periódust.

Klopp: a nyugalom embere

A mostani, mallorcai interjúval Klopp mintha tudatosan próbálná hűteni a kedélyeket. A korábbi Liverpool-menedzser nem először áll ki látványosan fiatal játékosa mellett – hasonlóan védte meg annak idején Szoboszlai Dominikot is a nehezebb időszakokban.