Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brékó! Netanjahu kihirdette Izrael győzelmét

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool korábbi menedzsere megvédte Florian Wirtzet, a klub új szupersztárját, akit az utóbbi hetekben egyre több kritika ért gyengébb formája miatt. A német Jürgen Klopp az RTL-nek adott interjújában kiállt honfitársa mellett, és igyekezett lezárni a körülötte kialakult vitát.

„Hogy aggódom-e Florian Wirtz miatt? Nem, mert egészen kivételes tudású játékos. Természetesen minden rendben van, és ezt mindenki tudja is. A róla szóló vita egyértelműen túl lett reagálva. Ő egy évszázadonként egyszer születő tehetség, és előbb vagy utóbb ismét minden meccsen meg fogja mutatni ezt, ahogy tette Leverkusenben is. Wirtznek stabil környezete van Liverpoolban, és a klub az ilyen szituációkban nagyszerű. Ha bárki aggódna, nem kell! Nyugodtan meg lehet nyugodni” – mondta Jürgen Klopp az RTL-nek, Mallorcán, ahol egy padel-eseményen vett részt.

Madrid, 2019. június 1. Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője (j) gratulál Jürgen Kloppnak, az FC Liverpool vezetőedzőjének 2-0 arányú győzelmükhöz a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében a madridi Wanda Metropolitano Stadionban 2019. június 1-jén. MTI/EPA/EFE/Emilio Naranjo
Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi menedzsere – aki 2019-ben a csapattal Bajnokok Ligáját nyert – most az RTL-nek adott interjúban állt ki Florian Wirtz mellett, miután a játékost hetek óta érik kritikák Liverpoolban
Fotó: Emilio Naranjo / MTI/EPA/EFE

Jürgen Klopp szerint álomjátékost kapott Arne Slot

A 22 éves támadó középpályás nyáron rekordösszegért, közel 116 millió fontért érkezett a Bayer Leverkusentől Liverpoolba – ezzel a klub történetének legdrágább igazolása lett. Klopp már a transzfer bejelentésekor is „kivételes tehetségnek” nevezte Wirtzet az RTL-nek, és arról beszélt, hogy az új edző, Arne Slot „egy álomjátékost” kapott.

Az elvárások ennek megfelelően hatalmasak voltak, ám az idény elején Wirtz még nem tudta gólokban és gólpasszokban megmutatni, miért fizettek érte ennyit.

A Premier League-ben eddig sem gólt, sem asszisztot nem jegyzett, így a sportsajtóban is egyre többen megkérdőjelezik a tudását.

Mi a baj Wirtz-cel?

A legtöbb szakértő szerint nem elsősorban Wirtz hibája, hogy nem jönnek a számok. Rudi Völler, a német válogatott sportigazgatója például az RTL-nek korábban arról beszélt, hogy „a Liverpool játékosainak is hozzá kell szokniuk” Wirtz stílusához, mert ő más típusú támadó, mint amit az angol közeg megszokott.

Emellett a Premier League ritmusa és fizikai tempója is időt igényel: Klopp is többször elmondta, hogy fiatal játékosoknak mindig hagyni kell egy beilleszkedési periódust.

Klopp: a nyugalom embere

A mostani, mallorcai interjúval Klopp mintha tudatosan próbálná hűteni a kedélyeket. A korábbi Liverpool-menedzser nem először áll ki látványosan fiatal játékosa mellett – hasonlóan védte meg annak idején Szoboszlai Dominikot is a nehezebb időszakokban.

  • Még több cikk
Megvan az ítélet: Kerkez Milos a leggyengébb láncszem Liverpoolban?
Szoboszlai fő kritikusa beleszállt a Liverpool játékosába, megdöbbentő a véleménye
Szoboszlai vagy Wirtz a jobb? Íme az angol focilegenda őszinte véleménye

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!