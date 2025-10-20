Bajban a Liverpool, máris felmerült Jürgen Klopp visszatérése

A Liverpool a Premier League-ben az utóbbi három bajnokiját egyaránt elbukta, miközben a Bajnokok Ligájában is elszenvedett egy vereséget, tehát ki lehet jelenteni, hogy a csapat hullámvölgybe került. Szoboszlai Dominik a legjobbak közé tartozik, többen viszont látványosan alulteljesítenek a Premier League címvédőjénél, amely nemrég arra készült, hogy Arne Slot vezetőedzővel hosszabbítson. Ez hivatalosan még nem történt meg, nemrég viszont megjelent egy interjú, amelyben Jürgen Kloppot arról is kérdezték, visszatérne-e a Liverpoolhoz.

Fotó: GEORG WENDT / DPA

Jürgen Kloppot a nagy visszatérésről kérdezték

A Liverpool pillanatnyi gyengébb formájának és Klopp lehetséges visszatérésének nem biztos, hogy van köze egymáshoz, ugyanakkor a német edző nem zárta ki teljesen, hogy egy napon akár újra leüljön a Vörösök kispadjára.

Azt mondtam, hogy soha többé nem edzek másik csapatot Angliában. Tehát ha (visszatérek Angliába), akkor a Liverpoolhoz fogok. Igen, ez elméletileg lehetséges

– mondta Klopp, majd hozzátette, hogy szereti a jelenlegi munkáját és nem hiányzik neki az edzősködés.

Jürgen Klopp 9 éven át irányította a Liverpoolt, a csapattal minden fontosabb trófeát megnyert,

majd a 2023/2024-es idény végén köszönt el a klubtól. Az 58 éves német szakember jelenleg a Red Bull globális futballvezetője, feladatai közé tartozik a klubok, a játékosok és a tehetségek fejlesztése.

