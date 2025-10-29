A klubhonlap szerdai bejegyzése kiemeli, a komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember Németországból tér haza. "Örülök, hogy a Nyíregyháza vezetőedzője lehetek, megtiszteltetés, hogy csatlakozhatok a csapathoz! Tudom, hogy milyen fejlődésen ment át a klub a közelmúltban, fantasztikus a létesítmény, a csapat felkerült az első osztályba, jó a játékosállomány, és olyan tulajdonos van, aki él-hal a futballért. Figyelemmel kísértem a magyar bajnokságot, így képben vagyok az együtteseket illetően. Bízom abban, hogy sikeresek leszünk" - mondta a Bódog Tamás, aki korábban még Jürgen Klopp munkáját is segítette.

Bódog Tamás, aki egykoron Jürgen Klopp munkáját is segítette

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Jürgen Klopp mellett is dolgozott Bódog korábban

Az 55 éves vezetőedző ötször lépett pályára a magyar válogatottban, edzői pályafutását pedig Németországban kezdte: a többi között Jürgen Klopp segítőjeként dolgozott Mainzban, majd később a Lipcse másodedzője lett. 2017-ben a DVTK vezetőedzőjeként tért vissza Magyarországra, a borsodiakat 46 tétmérkőzésen irányította. Később a Kisvárda és a Honvéd trénere is volt, majd 2022-ben visszatért Németországa a Hertha együtteséhez.

Bódog Tamás pénteken a Kisvárda ellen irányíthatja először a Nyíregyházát. Elődje, Szabó István kedden távozott, miután az együttes két győzelemmel, három döntetlennel és hat vereséggel az utolsó helyen áll a Fizz Ligában.