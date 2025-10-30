Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ahogy az várható volt, Luciano Spalletti lett a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A Juventus csütörtökön a hivatalos honlapján erősítette meg, hogy Luciano Spalletti vette át a csapat irányítását. 

Luciano Spalletti lett a Juventus új edzője
Luciano Spalletti lett a Juventus új edzője
Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Spallettinek kell rendet rakni a Juventusnál

A 66 éves szakvezető csütörtökön már meg is érkezett a klub edzőközpontjába, ahol aláírta szerződését, délután pedig megtartotta első edzését, vagyis szombaton a Cremonese elleni bajnoki mérkőzésen már ő ül a torinói csapat kispadján.

Megállapodása a szezon hátralévő részére szól, és automatikusan meghosszabbítják, ha az együttes bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába.

Spalletti korábban többek között az Internazionale, az AS Roma, a Napoli és a szentpétervári Zenit vezetőedzője is volt, júniusig pedig az olasz válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott. Az olasz bajnokságot egyszer, az oroszt kétszer nyerte meg. Eddig háromszor választották meg az idény legjobb edzőjének (2006, 2007, 2023).

A Juventus jelenleg a bajnoki tabella hetedik helyén áll, és sorozatban nyolc meccsen maradt nyeretlen, ezért hétfőn menesztették az előző vezetőedzőt, a horvát Igor Tudort. Massimiliano Allegri tavaly májusi távozása óta Spalletti a csapat harmadik trénere, Thiago Mottával márciusban bontott szerződést a klub. Érdekeség, hogy a Juve legutóbbi öt edzője közül négy maximum 52 mérkőzésen irányította a csapatot, Allegri az egyetlen kivétel, akinek kétidőszak alatt összesen 420 mérkőzés jutott.

  • Kapcsolódó cikkek:
Mi köze van a spanyol sztáredzőhöz az olasz csapat fiatal magyar focistájának? Íme, a válasz
21 év után megdőlt az olasz futball unalomrekordja
Modric csak most érkezett, de máris történelmet írt Olaszországban
Egészen döbbenetes: 82 évesen visszatér a korábbi Serie A-kapus
Újabb magyar válogatott focista igazolt a török bajnokságba
Hihetetlen szenzáció: Pécsről igazolt játékost az AS Roma!

Serie A – újra fénykorát éli az olasz foci!

A Serie A idei szezonja minden korábbinál kiegyensúlyozottabb: az Inter, a Juventus, a Milan és a Napoli is a bajnoki címre hajt. Az olasz pályákon újra ég a szenvedély – taktika, temperamentum és dráma kísér minden mérkőzést. Az élmezőny sűrűbb, mint az elmúlt években, így a Scudettóért zajló küzdelem győztesét megtippelni sem könnyű. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a Serie A rangadói – tippelj, és éld át Olaszország futballhangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!