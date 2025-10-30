A Juventus csütörtökön a hivatalos honlapján erősítette meg, hogy Luciano Spalletti vette át a csapat irányítását.
Spallettinek kell rendet rakni a Juventusnál
A 66 éves szakvezető csütörtökön már meg is érkezett a klub edzőközpontjába, ahol aláírta szerződését, délután pedig megtartotta első edzését, vagyis szombaton a Cremonese elleni bajnoki mérkőzésen már ő ül a torinói csapat kispadján.
Megállapodása a szezon hátralévő részére szól, és automatikusan meghosszabbítják, ha az együttes bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába.
Spalletti korábban többek között az Internazionale, az AS Roma, a Napoli és a szentpétervári Zenit vezetőedzője is volt, júniusig pedig az olasz válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott. Az olasz bajnokságot egyszer, az oroszt kétszer nyerte meg. Eddig háromszor választották meg az idény legjobb edzőjének (2006, 2007, 2023).
A Juventus jelenleg a bajnoki tabella hetedik helyén áll, és sorozatban nyolc meccsen maradt nyeretlen, ezért hétfőn menesztették az előző vezetőedzőt, a horvát Igor Tudort. Massimiliano Allegri tavaly májusi távozása óta Spalletti a csapat harmadik trénere, Thiago Mottával márciusban bontott szerződést a klub. Érdekeség, hogy a Juve legutóbbi öt edzője közül négy maximum 52 mérkőzésen irányította a csapatot, Allegri az egyetlen kivétel, akinek kétidőszak alatt összesen 420 mérkőzés jutott.
