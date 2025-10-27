Live
Menesztették Igor Tudor vezetőedzőt a Juventus labdarúgócsapatától.

A március végén kinevezett, 47 esztendős horvát szakembernek és stábjának azért kell távoznia a Juventus kispadjáról, mert az együttes nyolc tétmérkőzés óta nyeretlen, legutóbbi három találkozóját elvesztette – számolt be róla az MTI.

Igor Tudort kirúgta a Juventus
Igor Tudort kirúgta a Juventus
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Kirúgta edzőjét a Juventus

A Serie A-ban nyolc forduló alatt szerzett 12 pontjukkal a Zebrák pillanatnyilag a nyolcadik helyen állnak, a Bajnokok Ligája alapszakaszában pedig a 25. pozíciót foglalják el három játéknap alatt gyűjtött két pontjukkal. 

A torinói sztárcsapat legutóbb a Laziótól kapott ki 1-0-ra, az együttes sorozatban a negyedik meccsén maradt rúgott gól nélkül, 

ezt pedig már nem tolerálta a vezetőség.

Ideiglenesen Massimo Brambilla, a tartalékcsapat trénere veszi át a felnőtt keret irányítását.

