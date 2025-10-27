Menesztették Igor Tudor vezetőedzőt a Juventus labdarúgócsapatától.
A március végén kinevezett, 47 esztendős horvát szakembernek és stábjának azért kell távoznia a Juventus kispadjáról, mert az együttes nyolc tétmérkőzés óta nyeretlen, legutóbbi három találkozóját elvesztette – számolt be róla az MTI.
Kirúgta edzőjét a Juventus
A Serie A-ban nyolc forduló alatt szerzett 12 pontjukkal a Zebrák pillanatnyilag a nyolcadik helyen állnak, a Bajnokok Ligája alapszakaszában pedig a 25. pozíciót foglalják el három játéknap alatt gyűjtött két pontjukkal.
A torinói sztárcsapat legutóbb a Laziótól kapott ki 1-0-ra, az együttes sorozatban a negyedik meccsén maradt rúgott gól nélkül,
ezt pedig már nem tolerálta a vezetőség.
Ideiglenesen Massimo Brambilla, a tartalékcsapat trénere veszi át a felnőtt keret irányítását.
Kapcsolódó cikkek
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!