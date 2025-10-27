A március végén kinevezett, 47 esztendős horvát szakembernek és stábjának azért kell távoznia a Juventus kispadjáról, mert az együttes nyolc tétmérkőzés óta nyeretlen, legutóbbi három találkozóját elvesztette – számolt be róla az MTI.

Igor Tudort kirúgta a Juventus

Kirúgta edzőjét a Juventus

A Serie A-ban nyolc forduló alatt szerzett 12 pontjukkal a Zebrák pillanatnyilag a nyolcadik helyen állnak, a Bajnokok Ligája alapszakaszában pedig a 25. pozíciót foglalják el három játéknap alatt gyűjtött két pontjukkal.

A torinói sztárcsapat legutóbb a Laziótól kapott ki 1-0-ra, az együttes sorozatban a negyedik meccsén maradt rúgott gól nélkül,

ezt pedig már nem tolerálta a vezetőség.

🚨⚪️⚫️ Igor Tudor has been personally informed about Juventus decision to sack him this morning.



Massimo Brambilla will be the interim coach ahead of club’s decision on new manager. pic.twitter.com/0wtcdPM5m8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025

Ideiglenesen Massimo Brambilla, a tartalékcsapat trénere veszi át a felnőtt keret irányítását.

