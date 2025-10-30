A Holland Kupában a legjobb 32 közé jutásért rendezett mérkőzésen hőssé vált az amatőr Katwijk csapatának kapusa, a 28 éves Stan van Bladeren. A harmadosztályú csapata rendes játékidőben 1-1-es döntetlent játszott a másodosztályban szereplő Vitesse gárdájával, így jöhetett a 11-es párbaj, melyben hatalmasat alakított a Katwijk kapusa.

A Katwijk kapusa rocksztárként vetette magát a szurkolók közé

Fotó: vvkatwijk@instagram

A holland kapus elszámolta magát a 11-es párbajban

A 11-es párbajban mindkét csapat játékosai kétszer hibáztak, így miután lement az öt kör, folytatódott az idegek harca, csakhogy a Katwijk kapusa elszámolta magát. A Vitesse részéről Yuval Ranon érkezett, Van Bladeren pedig hárítani tudta az izraeli játékos lövését, ezt követően a holland kapus eksztázisban ünnepelt és a kapu mögött őrjöngő szurkolók közé vetette magát, mint egy igazi rocksztár.

Van Bladeren ezt követően nagyon meglepődött, amikor tudatosult benne, hogy a 11-es párbaj még nem ért véget, ugyanis a Katwijknek még be kell találnia a továbbjutáshoz. Ez viszont nem történt meg, így Van Bladerennek vissza kellett állnia a gólvonalra, és ha már ott volt, kivédte Ashraf Moustafa tizenegyesét is, ezt követően pedig a Katwijk már élni tudott a lehetőséggel, így továbbjutott a kupában.

A mérkőzés után Van Bladeren már nevetni tudott az elhamarkodott akcióján.

Azt hittem, már vége, de kiderült, hogy nem így van. Azt hiszem, rövid távú memóriám van, azt hiszem. Utána már arra gondoltam, oké, akkor kivédem a következőt is”

– viccelődött az ESPN kamerája előtt, a harmadosztályú csapat kapusa.