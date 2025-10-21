Live
Érdekes eset játszódott le az NB I-ben vasárnap este az Újpest–Ferencváros meccsen. Az utolsó percekben a játékvezető kiállította a fradista Gróf Dávidot, de Robbie Keane már nem tudott cserélni, ezért a csapat csatára, Varga Barnabás állt be a kapuba. A támadónak sok dolga nem akadt, de mindig különleges, amikor egy mezőnyjátékosnak kell beállni a kapuba és ő lesz az új kapus. A meccs utáni interjúban Robbie Keane elmondta, nem rémlik neki hasonló eset a pályafutása során, pedig volt olyan is, amikor Keane miatt kellett mezőnyjátékost állítani a kapuba. Most hasonló helyzetekből mutatunk párat.

Robbie Keane az Újpest elleni 1-1-es döntetlen után elmondta, nem rémlik neki hasonló eset a pályafutása során, amikor mezőnyjátékosnak kellett kapuba állítani. Az ír mester nyilván még felfokozott állapotban volt a lefújás után, pedig volt már hasonló eset, igaz, nem tegnap történt. Hanem 2006-ban. Keane ekkor még a Tottenham játékosa volt, csapata pedig a Manchester United ellen játszott a Premier League-ben. A United már 4-0-ra vezetett, amikor Keane – nyilván nem szándékosan – letarolta a Manchester United kapusát, Edwin van Der Sart. A térdes után a holland kapus nem tudta folytatni, de Sir Alex Ferguson nem tudott már cserélni, ezért John O’Shea állt be a kapuba. A másik ír játékosnak nem akadt sok dolga, egyszer elütötte a labdát, egyszer jól mozdult ki, miközben a United-játékosok a kispadon kacarásztak, igaz eddigre minden eldőlt a meccsen.

Vasárnap este Varga Barnabásból lett kapus, de az esete nem egyedi
Fotó: Ladóczki Balázs

Rio Ferdinand, a kapus

A fenti videóban is látszik, hogy Rio Ferdinand is nekivetkőzött volna, ő is beállt volna a kapuba. Nem véletlen. Korábban az angol védőnek is be kellett ugrania, neki az FA-kupában, amikor Tomasz Kuszczak kapott piros lapot. A lengyel a félidőben állt be a megsérült Van der Sar helyére, de a meccs hajrájában pirosat kapott, amiért összehozott egy tizenegyest. A megítélt büntetőt Ferdinand nem tudta védeni, csapata így ki is esett a kupából.

A hasonló esetek nem voltak annyira ritkák a futball hőskorában, amikor még nem lehetett cserélni. Olyan klasszisok is a kapuba kényszerültek, mint Alfredo Di Stéfano. A későbbi Real Madrid-legenda még a River Plate színeiben állt pár percet a kapuban, ráadásul egy Boca Juniors elleni győzelem alkalmával. Jackie Blanchflower, a Manchester United klasszisa is beállt a kapuba, amíg Ray Woodot ápolták az 1957-es FA-kupa fináléban, a United pedig kikapott az Aston Villától.

Nem kerülte el a kapusposzt még Pelét és Gerd Müllert sem.

Előbbi a Santos csapatában egy kupameccsen előbb egy mesterhármast ért el, majd Gilmart kellett helyettesítenie, és gólt sem kapott a végül 4-3-ra megnyert meccsen. Gerd Müller is szerzett gól után állt be a kapuba a Hamburg ellen, miután Sepp Maier megsérült, de gólt ő sem kapott.

Volt a kapuban az angolok vb-győztes hőse, Bobby Moore is, aki a Ligakupa elődöntőjében állt be a West Ham United kapujába, ráadásul még tizenegyest is védett, igaz, a kipattanóból gól lett. Glenn Hoddle, az angol válogatott korábbi játékosa és edzője háromszor is állt a kapuban a Tottenham játékosként, és a csapata egyszer sem kapott így ki.

Vinnie Jones, a foci és a filmvásznak rosszfiúja is állt a kapuban, méghozzá a Wimbledonéban, amikor egy kiállítás után lett dolga. A Newcastle United három gólt is lőtt neki, a csapata 6-1-re kapott ki.

1996-ban Lucas Radebe állt be a Leeds United kapujába a Manchester United ellen Beeney kiállítása után. Már a 17. percben be kellett öltöznie és csak egy gólt kapott, Roy Keane találatával nyert is a Feruson-csapat.

1999-ben a Bayern München is így járt, amikor Michael Tarnatnak kellett pótolnia Oliver Kahnt, aki Samuel Kuffourral ütközött. A cserekapus ugyan beállt, de Bernd Dreher két perc után megsérült. Végül Tarnattal 2–1-re nyert a Bayern az Eintracht Frankfurt ellen.

Emlékezetes volt Michael Schjønberg beugrása, aki 2000-ben az utolsó előtti fordulóban állt be a Georg Kochot váltó Uwe Gospodarek helyére az 57. percben. A Karlsruhe kapusaként egy gólt ugyan kapott, de kivédte a freiburgi Alexander Iashvili tizenegyesét a 84. percben.

Egyfajta rekorder is lehetne Robbie Winters, aki az Aberdeen mezében 100 percet játszott kapusként a kupában a Rangers ellen. Az Aberdeen kapusa, Jim Leighton az utolsó meccsén eltörte az állkapcsát, amit fémdarabokkal rögzítettek később, így állt be Winters, csapata pedig 4-0-ra kikapott.

Martín Demichelis is volt kapus, 2002-ben a River Plate színeiben kapott pár percet. Ugyanebben az évben szerepelt kapusmezben a Dortmund óriása, Jan Koller is, aki Jens Lehmann kiállítása után a Bayern ellen állt be a kapuba. Csapata ugyan kikapott, de ő nem kapott gólt 24 perc alatt, a Kicker pedig őt választotta a forduló kapusának.

(dpa) - Dortmund's Czech striker Jan Koller (L) replaces Dortmund's goalkeeper who was banished from the match during the Bundesliga soccer match Borussia Dortmund against FC Bayern Munich in Munich, Germany, 9 November 2002. The match ended 2:1 for Bayern, with Bayern remaining at the top of the league table, followed by second placed Dortmund. (Photo by MATTHIAS SCHRADER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jan Koller a Bayern München ellen ölött kapusmezt
Fotó: MATTHIAS SCHRADER / DPA

John Terry 2006-ban vette fel a kapuskesztyűt, amikor a Petr Chechet váltó Carlo Cudicini is megsérült. A cseh kapus életveszélyes koponyasérülést szenvedett, majd az olasz is agyrázkódást szenvedett. Terryvel kihúzta a Chelsea a meccset, amit 1-0-ra nyert meg.

Phil Jagielka olyan jól teljesítette a Sheffield United edzésein kapusként, hogy Neil Warnock többször is cserekapus nélkül állt ki. Paddy Kenny helyére négyszer is be kellett állnia a hátvédnek. Az egyik ilyen meccsen Robin van Persie lövését is bravúrral védte.

2008-ban az Állat, azaz Edmundo is beállt a kapuba, miután a Vasco da Gama kapusát kiállították. Edmundo gólt kapott tizenegyesből a lefújás után pedig el is sírta magát.

Az Európa-bajnokságon is volt hasonló eset

A 2008-as Eb-n a török válogatott Tuncay Sanli állt be a kapuba, miután Volkan Demirelt kiállították. A törökök fordítottak, 3-2-re vezettek, amikor az eset történt és meg is tudták tartani a győzelmet.

Turkish midfielder Tuncay Sanli (R) is helped by Turkish defender Sabri Sarioglu to put on the goalkeeper's jersey after Turkish goalkeeper Volkan Demirel (unseen) was handed a red card during the Euro 2008 final group A match Turkey vs. the Czech Republic on June 15, 2008 at the Stade de Geneve, in Geneva. Turkey won the match 3-2. AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU -- MOBILE SERVICES OUT -- (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)
Tuncay Sanli is beöltözött kapusnak
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

2010-ben Robbie Savage a Derby County játékosként kellett, hogy beálljon a kapuba majdnem 60 percen át. Egy tizenegyest a kapu fölé imádkozott, de két gólt így is kapott, csapata 4-1-re kapott ki.

Nem maradhat ki a sorból a Liverpool sem, 2012-ben Jose Enrique állt a kapuba, miután Pepe Reina piros lapot kapott a Newcastle ellen. A Szarkák 2-0-ra vezettek, Enrique nem kapott több gólt. Felipe Melo a Galatasaray csapatában kényszerült a kapuba, a tizenegyest összehozó Fernando Muslera helyét vette át a brazil, aki meg is fogta a büntetőt. Rodrigo Palacio, az Inter játékosa 16 percet védett a Verona elleni kupameccsen, több védése is volt, nem is kapott gólt.

Liverpool's Spanish defender, Jose Enrique receives the goalkeeper's jersey from Spanish goalkeeper, Pepe Reina who was sent-off against Newcastle United during an English FA Premier League football match at St James' Park, Newcastle upon Tyne, England, on April 1, 2012. AFP PHOTO/GRAHAM STUART RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. (Photo by GRAHAM STUART / AFP)
Pepe Reina mezét kapta meg a Liverpool spanyolja
Fotó: GRAHAM STUART / AFP

Kevin Grosskreutz a Borussia Dortmundban, Mamadou Sakho a PSG-ben, Gabi az Atlético Madridban vette fel a kapusmezt a közelmúltban, de Harry Kane is bemutatkozott kapusként az El-ben, amikor a Tottenham Hotspur az Aszterasz ellen szerepelt, Kane egy szabadrúgás után gólt is kapott.

Dani Alves szintén a PSG-ben állt be egy percre a kupában, míg Kyle Walker a Manchester City BL-meccsén vette fel Claudio Bravo kapusmezét az Atalanta ellen. Emlékezetes meccse volt Rúben Vezónak, aki a Levante színeiben a Real Madrid ellen állt a kapuba az utolsó 10 percre és megőrizte a 3-3-as döntetlent.

A közelmúlt szenzációja volt, amikor Olivier Giroud két éve a Milan színeiben a Genoa ellen állt be és több védése is volt, be is került a forduló válogatottjába.

