Robbie Keane az Újpest elleni 1-1-es döntetlen után elmondta, nem rémlik neki hasonló eset a pályafutása során, amikor mezőnyjátékosnak kellett kapuba állítani. Az ír mester nyilván még felfokozott állapotban volt a lefújás után, pedig volt már hasonló eset, igaz, nem tegnap történt. Hanem 2006-ban. Keane ekkor még a Tottenham játékosa volt, csapata pedig a Manchester United ellen játszott a Premier League-ben. A United már 4-0-ra vezetett, amikor Keane – nyilván nem szándékosan – letarolta a Manchester United kapusát, Edwin van Der Sart. A térdes után a holland kapus nem tudta folytatni, de Sir Alex Ferguson nem tudott már cserélni, ezért John O’Shea állt be a kapuba. A másik ír játékosnak nem akadt sok dolga, egyszer elütötte a labdát, egyszer jól mozdult ki, miközben a United-játékosok a kispadon kacarásztak, igaz eddigre minden eldőlt a meccsen.

Vasárnap este Varga Barnabásból lett kapus, de az esete nem egyedi

Fotó: Ladóczki Balázs

Rio Ferdinand, a kapus

A fenti videóban is látszik, hogy Rio Ferdinand is nekivetkőzött volna, ő is beállt volna a kapuba. Nem véletlen. Korábban az angol védőnek is be kellett ugrania, neki az FA-kupában, amikor Tomasz Kuszczak kapott piros lapot. A lengyel a félidőben állt be a megsérült Van der Sar helyére, de a meccs hajrájában pirosat kapott, amiért összehozott egy tizenegyest. A megítélt büntetőt Ferdinand nem tudta védeni, csapata így ki is esett a kupából.

A hasonló esetek nem voltak annyira ritkák a futball hőskorában, amikor még nem lehetett cserélni. Olyan klasszisok is a kapuba kényszerültek, mint Alfredo Di Stéfano. A későbbi Real Madrid-legenda még a River Plate színeiben állt pár percet a kapuban, ráadásul egy Boca Juniors elleni győzelem alkalmával. Jackie Blanchflower, a Manchester United klasszisa is beállt a kapuba, amíg Ray Woodot ápolták az 1957-es FA-kupa fináléban, a United pedig kikapott az Aston Villától.

Nem kerülte el a kapusposzt még Pelét és Gerd Müllert sem.

Előbbi a Santos csapatában egy kupameccsen előbb egy mesterhármast ért el, majd Gilmart kellett helyettesítenie, és gólt sem kapott a végül 4-3-ra megnyert meccsen. Gerd Müller is szerzett gól után állt be a kapuba a Hamburg ellen, miután Sepp Maier megsérült, de gólt ő sem kapott.