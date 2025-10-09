A magyar válogatott csapatkapitánya jól tudja, mire számíthat tőle: Kavanagh fújta be azt a szabadrúgást is az Arsenal ellen, amelyből Szoboszlai hatalmas gólt lőtt. A Liverpool-drukkerek viszont egy másik, sokkal vitatottabb meccs miatt emlékeznek rá, írja a Magyar Nemzet.

Kavanagh munkában a Liverpool Crystal Palace elleni meccsén

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Kavanagh óriási hibája

A 2023-as Liverpool-Arsenal rangadón Kavanagh óriási hibát követett el: a tizenhatoson belül az Arsenal kapitánya, Martin Ödegaard kézzel ütötte el a labdát, de sem a bíró, sem a VAR nem ítélt büntetőt. A jelenet bejárta a világot, és Howard Webb, a játékvezetők főnöke később elismerte, hogy hibás döntés született.

Look refereeing is awful in PL but many Arsenal fans are still enraged about referee calls but forget a lot of calls also benefited them like this Odegaard NBA dribbling in the box which was blatant handball 😂 but not given pic.twitter.com/rU31WZ4aAJ — Moby (@Mobyhaque1) January 27, 2025

A szombati mérkőzésen Kavanagh segítői Dan Cook és Ian Hussin lesznek, a negyedik játékvezető Sam Barrott, míg a VAR-szobában az angol Darren England és Andy Madley dolgozik majd. A bírói csapat munkáját a szlovén Darko Ceferin ellenőrzi.