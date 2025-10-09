A magyar válogatott csapatkapitánya jól tudja, mire számíthat tőle: Kavanagh fújta be azt a szabadrúgást is az Arsenal ellen, amelyből Szoboszlai hatalmas gólt lőtt. A Liverpool-drukkerek viszont egy másik, sokkal vitatottabb meccs miatt emlékeznek rá, írja a Magyar Nemzet.
Kavanagh óriási hibája
A 2023-as Liverpool-Arsenal rangadón Kavanagh óriási hibát követett el: a tizenhatoson belül az Arsenal kapitánya, Martin Ödegaard kézzel ütötte el a labdát, de sem a bíró, sem a VAR nem ítélt büntetőt. A jelenet bejárta a világot, és Howard Webb, a játékvezetők főnöke később elismerte, hogy hibás döntés született.
A szombati mérkőzésen Kavanagh segítői Dan Cook és Ian Hussin lesznek, a negyedik játékvezető Sam Barrott, míg a VAR-szobában az angol Darren England és Andy Madley dolgozik majd. A bírói csapat munkáját a szlovén Darko Ceferin ellenőrzi.
