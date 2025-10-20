A tavalyi szezon egyik NB I-es kiesője, a Kecskemét korán hátrányba került Békéscsabán, ám Viczián csukafejesére még a szünet előtt válaszolni tudott. Egy szabadrúgás után Banó-Szabó lőtt laposan a rövid sarokba.

A Kecskemét továbbra is veretlen Tímár Krisztián irányítása alatt

Fotó: kecskemetite.hu

A Kecskemét pontot mentett Békéscsabán

A szünetben Tímár Krisztián hármat is cserélt, aminek következtében a KTE élénkebben kezdte a második félidőt, de aztán szép lassan alább hagyott a lendület és a Békéscsaba kiegyenlítetté tette a találkozót. Sőt, a hajrában egy szöglet után kis híján másodszor is megszerezték a vezetést a hazaiak, de a csereként beállt Daru nem sokkal mellé lőtt.

A kecskemétiek így már sorozatban öt találkozón veretlenek, a csabaiak nyeretlenségi szériája pedig négy forduló óta tart. A KTE jelenleg hatodik, a Békéscsaba pedig a 11. helyen áll az NB II-ben.

Eredmények, 10. forduló:

Békéscsaba 1912 Előre-Kecskeméti TE 1-1 (1-1)

gól: Viczián (9.), illetve Banó-Szabó (40.)