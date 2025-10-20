Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Moszkva válaszolt Kallas botrányos kijelentésére

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Békéscsaba 1-1-es döntetlent játszott vendégével, a Kecskeméttel a labdarúgó NB II tizedik körének hétfői zárómérkőzésén.

A tavalyi szezon egyik NB I-es kiesője, a Kecskemét korán hátrányba került Békéscsabán, ám Viczián csukafejesére még a szünet előtt válaszolni tudott. Egy szabadrúgás után Banó-Szabó lőtt laposan a rövid sarokba.

A Kecskemét továbbra is veretlen Tímár Krisztián irányítása alatt
A Kecskemét továbbra is veretlen Tímár Krisztián irányítása alatt
Fotó: kecskemetite.hu

A Kecskemét pontot mentett Békéscsabán

A szünetben Tímár Krisztián hármat is cserélt, aminek következtében a KTE élénkebben kezdte a második félidőt, de aztán szép lassan alább hagyott a lendület és a Békéscsaba kiegyenlítetté tette a találkozót. Sőt, a hajrában egy szöglet után kis híján másodszor is megszerezték a vezetést a hazaiak, de a csereként beállt Daru nem sokkal mellé lőtt.

A kecskemétiek így már sorozatban öt találkozón veretlenek, a csabaiak nyeretlenségi szériája pedig négy forduló óta tart. A KTE jelenleg hatodik, a Békéscsaba pedig a 11. helyen áll az NB II-ben.

  • Eredmények, 10. forduló:

Békéscsaba 1912 Előre-Kecskeméti TE 1-1 (1-1)
gól: Viczián (9.), illetve Banó-Szabó (40.)

Kapcsolódó cikkek:

Szürreális gólt kapott a Honvéd az NB II-ben – videó
17 éves focista sokkolta Mészöly Géza csapatát az NB II-ben
Mi történt? Lesújtott az MLSZ, durva büntetést kapott az NB I-es focicsapat
Mit keresett ott? Szoboszlai Dominik egészen fura helyen tűnt fel

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!